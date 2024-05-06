Ünlü oyuncu aşırı zayıflamasıyla dikkat çekmişti… En sonunda kliniğe yatmak zorunda kaldı… ‘Yetersiz beslenme’ tedavisi görecek

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Bu kural elbette özellikle de kadın oyuncuların görüntüsüyle ilgili… Hollywood’da büyük bir yıldız olmak için her zaman genç, güzel ve en önemlisi de zayıf olmak ve bu beden ölçüsünü korumak elzem.

Ancak çoğu zaman gerçekçi olmayan bu talep yüzünden çoğu ünlü isim kariyerleri boyunca kendilerini çok sıkı diyetlere sokup, zorlu egzersiz programlarını uygulamadan, rahat bir yaşam süremiyorlar.

Çok değil, bundan 3-4 sene önce Anne Winters sonderece sağlıklı görünen, etrafına ışık saçan genç ve gelecek vaat eden bir yıldızdı

Bu zayıflık “modası” ünlülerin hayranı genç kızları ve kadınları da etkileyerek sayısız insanın sağlığını bozacak derecede kilo verme çabası içine girmelerine de yol açıyor.

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BİRKAÇ YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜYLE ŞİMDİKİ HALİ ÇOK FARKLI...

Her ne kadar son yıllarda beden olumlama akımının da etkisiyle bu baskılar azalmış olsa da bu baskıyı üzerinde hissedip sağlığını kaybedecek noktaya gelen ünlüler de yok değil.

Anne Winters son zamanlarda verdiği kilolarla ve aşırı zayıflamış haliyle dikkat çekiyordu

Buna son örneği de rol aldığı çok izlenen dizilerle tanınan ünlü oyuncu Anne Winters oldu. Instagram hesabından son halini paylaşan ünlü oyuncu yetersiz beslenme nedeniyle bir tedavi merkezine yattığını açıkladı.

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün takipçileriyle bir video paylaşarak durumunu düzeltebilmek için bir tedaviye başlamak zorunda kaldığını ilk kez açıkladı.

Ünlü oyuncu Instagram hesabından bir video paylaşıp aşırı zayıflamaktan bozulan sağlığı yüzünden bir kliniğe yattığını açıkladı

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EN SONUNDA SAĞLIĞI BOZULUNCA BİR KLİNİĞE YATMAK ZORUNDA KALDI

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Adı müzik sahnelerinin efsane ismi Cher'in hayatını anlatan biyografik filminde rol alabilecek oyuncular arasında sayılan Anne Winters sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek endişelenmemelerini, bozulan sağlığını düzeltmek için bir merkez bulduğunu yazdı.

Winters videolu paylaşımına hayranlarının ilgisine minnettar olduğunu ve hiçbir zaman sağlığını tehlikeye sokacak kadar zayıflamayı amaçlamadığını söyleyerek başladı….

Ünlü oyuncu hayranlarına “Birçoğunuzun Instagram'da benim için gerçekten endişelendiğinizi biliyorum ve ben de doktorumu ve bunun gibi şeyleri takip ediyorum çünkü bu hale gelmeye çalışmıyordum. Bu kadar zayıflamaya çalışmıyordum, bu kadar zayıf olmak da istemiyorum” diyerek seslendi.

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BEDENİNE VERDİĞİ ZARARI FARK EDEMEDİ: BEN BU KADAR ZAYIF OLMAK İSTEMEMİŞTİM!

Anne Winters, sağlığını kaybedecek noktaya kadar zayıfladıktan sonra tedavi için bir merkez bulmakta zorlandığını da, bu tür kliniklerin sadece 26 yaş altı kişilere hizmet verdiğini keşfettiğini de söyledi.

Anne Winters ne kadar zayıfladığını fark etmediğini, sağlığı bozulana kadar durumun farkında olmadığını da itiraf etti

Ünlü oyuncu tedavisi boyunca daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye kararlı olduğunu belirtti ve bedeniyle ilgili hislerinin ve görüntüsünün işinin önüne geçmemesi ve onu kötü bir noktaya taşımaması için çalışmaya söz verdi.

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Anne Winters “Yetersiz beslenmenin kontrolü ele geçirdiğinde zihninizin sizi iyi olduğunuza ikna edebileceğini öğrendim... Vücudumun belki de hayatta kalmak için son şanslarını kullanması çılgıncaydı” diyerek içine düştüğü durumu fark edemediğini itiraf etti.