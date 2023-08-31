Aşırı zayıfladığı için kocası onu artık çekici görmediğini söylemişti: Ünlü oyuncunun yüzü hiç gülmüyor

Güncelleme Tarihi:
Her ne kadar artık zamanlar değişti, kadınlar beden ölçüleri, gençlik ve güzel görünme konusundaki baskılardan arındı ya da en azından bunun için adımlar atıldı dense de acı gerçek hâlâ özellikle Hollywood’da apaçık ortada.
Uzun yıllardır büyük tartışmalara sebep olan konu son günlerde ünlü bir oyuncunun medyaya yansıyan fotoğrafları ve yapılan karşılıklı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Rol aldığı The Hills dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Whitney Port, kendini kaptırdığı bu zayıflık yarışında içine düştüğü zor durumla konuşuluyor.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Los Angeles'ta gündelik koşuşturmacası içinde görüntülendiğinde bir kez daha yaşadığı zorlu süreç manşetlere taşındı. Spor giysilerle dışarı çıkan ve Los Angeles sokaklarını turlayan Whitney Port oldukça üzgün ve düşünceli bir şekilde görüntülendi.
1.79 gibi oldukça uzun bir boya sahip olan ünlü oyuncu aslında gün geçtikçe zayıfladığından kendisi de bahsetmiş, giderek sağlığını kaybedecek noktaya geldiğini de fark etmişti. Aslında o da çoğu meslektaşı gibi her zaman zayıf kalmanın gerekli olduğuna kendini inandırmış ve ipin ucunun bir noktada kaçacağını hesaba katmamıştı.
Port daha önce de yeme alışkanlıklarına değinmiş ve bunların bir tür “düzensiz yeme" bozukluğu olabileceğinden dem vurmuştu. Ünlü oyuncu bu ayın başlarında yayınlanan podcast'inin bir bölümünde bazen tembellik ve seçicilikten yemek yemediğini söylemiş ve bunu umursamadığı için de zaman zaman aç kaldığını itiraf etmişti.
Zayıf görünmeyi takıntı haline getiren birçok ünlü gibi düzenli ve sağlıklı beslenip dengeli bir kiloya sahip olmak yerine sağlıksızca davranan ünlü oyuncu geldiği noktayı tartıya çıkıp da kilosunu görene kadar fark etmediğini de kabul etti. Whitney Port daha önce verdiği röportajlardan birinde hayatında hiç makarna yemediğini açıklamıştı.
Ünlü oyuncu 46 yaşındaki kocası Tim Rosenman'ın da onun zayıflığı nedeniyle çok büyük endişe duyduğunu ifade etti. 2015'ten bu yana evli olduğu eşini kötü gidiş karşısında ilk uyaran da o olmuştu. Ancak ünlü oyuncunun eşi podcast programında bu konuyla ilgili fikrini beyan edince olanlar oldu. Tim Rosenman, eşinin sağlığıyla ilgili kaygılarını sile getirirken kişisel fikrini de ağzından kaçırıverdi.
Tim Rosenman, podcast yayınının bir noktasında karısının bu derece zayıflamasının estetik bir sorun da ortaya çıkardığını söyledi. Karısını estetik açıdan çok zayıf bulduğunu söyleyen eşi onun bir 5-10 kilo alması durumunda çok daha seksi ve güzel görüneceğini düşündüğünü ağzından kaçırdı. Hatta “Kilo alırsan daha seksi olabileceğin konusu düşünüyorum ve belki de bunu düşünmem berbat bir şeydir." ifadesini de sözlerine ekledi.
Port da aslında kocasıyla aynı fikirde olduğunu ve kendisinin de "estetik olarak" göründüğünü beğenmediğini söyledi. Ancak ona hak vermiş olsa da eşinin bu tavrı çok çirkin bulundu ve hem programı dinleyenler hem de çifti sosyal medyadan takip edenler duruma büyük bir tepki gösterdi. Eşinin sağlığının tehlikeli boyutta bozulduğu belliyken seksi görünme kaygısı taşıyan Tim Rosenman yerde yere vuruldu.
Çift bunun üzerine hemen ayrı ayrı açıklamalar yapıp durumu toparlamaya çalışsa da bu hamle işe yaramadı. Whitney Port açıklamalarına aslında yeme düzenini değiştirdiğini ekledi ve "Her şey yemek borumun yırtılmasından ve hastalandığımda aldığım kiloları kaybetmemden kaynaklanıyor. O zamandan beri sanırım bir daha geri almadım." açıklamasını yaptı.
Birkaç yıl önceki sağlıklı görüntüsünden eser kalmayan 38 yaşındaki ünlü oyuncu zaten bu konuda büyük sıkıntı yaşarken eşinin ona yönelik sözlerinin ve ardından başlatılan eleştiri yağmurunun etkisinden çıkamadığını her fotoğrafında belli ediyor. Hayranlarını kaygılandıran ve konuyla ilgili sürekli olarak soru ve yorum yağmuruna tutulan Port’un yüzü bir süredir hiç gülmüyor.
Ünlü oyuncu gücünü arttırmak ve sağlığını iyileştirmek amacıyla bir beslenme uzmanına görünmek için plan yaptığını açıklamıştı. "Biriyle konuşup neyi yemeyi sevdiğimi anlayacağım ve bunu bir öncelik haline getirdiğimden emin olacağım" diyen Whitney Port kendisi için endişelenen hayranlarına bundan böyle daha akıllıca bir beslenme planı uygulayacağı sözünü vermişti.