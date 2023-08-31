Aşırı zayıfladığı için kocası onu artık çekici görmediğini söylemişti: Ünlü oyuncunun yüzü hiç gülmüyor

Haberin Devamı

Her ne kadar artık zamanlar değişti, kadınlar beden ölçüleri, gençlik ve güzel görünme konusundaki baskılardan arındı ya da en azından bunun için adımlar atıldı dense de acı gerçek hâlâ özellikle Hollywood’da apaçık ortada.

Kısa bir süre önce çekilen bu fotoğrafıyla gündeme gelen Whitney Port yıllardır kendini kaptırdığı zayıflama takıntısı nedeniyle artık eski sağlıklı halinden oldukça farklı bir görüntü çiziyor

Uzun yıllardır büyük tartışmalara sebep olan konu son günlerde ünlü bir oyuncunun medyaya yansıyan fotoğrafları ve yapılan karşılıklı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Rol aldığı The Hills dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Whitney Port, kendini kaptırdığı bu zayıflık yarışında içine düştüğü zor durumla konuşuluyor.

The Hills dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu geçmiş yıllarda da Hollywood'un "uygun" kabul ettiği ölçülere sahip olmasına rağmen her geçen gün adeta giderek eridi

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Los Angeles'ta gündelik koşuşturmacası içinde görüntülendiğinde bir kez daha yaşadığı zorlu süreç manşetlere taşındı. Spor giysilerle dışarı çıkan ve Los Angeles sokaklarını turlayan Whitney Port oldukça üzgün ve düşünceli bir şekilde görüntülendi.

2015'ten beri ünlü yapımcı 46 yaşındaki Tim Rosenman'la evli olan oyuncunun 20172de doğan bir de oğlu var... Tekrar çocuk sahibi olmak isteyen Whitney Port 2109, 2020 ve 2021 yıllarında art arda üç kez düşük yaptı

1.79 gibi oldukça uzun bir boya sahip olan ünlü oyuncu aslında gün geçtikçe zayıfladığından kendisi de bahsetmiş, giderek sağlığını kaybedecek noktaya geldiğini de fark etmişti. Aslında o da çoğu meslektaşı gibi her zaman zayıf kalmanın gerekli olduğuna kendini inandırmış ve ipin ucunun bir noktada kaçacağını hesaba katmamıştı.

Zayıflama takıntısına ününün doruğunda olduğu yıllarda kapılan ünlü oyuncu kendini hiç yeterince zayıf bulmadığından bahsetmişti: İlerleyen yıllar içinde giderek zayıflayan ve sağlığı bozulacak noktaya gelen Whitney Port durumunun farkına bile varamamış

Haberin Devamı

Port daha önce de yeme alışkanlıklarına değinmiş ve bunların bir tür “düzensiz yeme" bozukluğu olabileceğinden dem vurmuştu. Ünlü oyuncu bu ayın başlarında yayınlanan podcast'inin bir bölümünde bazen tembellik ve seçicilikten yemek yemediğini söylemiş ve bunu umursamadığı için de zaman zaman aç kaldığını itiraf etmişti.

Whitney Port ekran yüzü olduğu için kilosunu hep korumaya çalıştı ancak birkaç yıl önceki fotoğrafları bile farkı ortaya koymaya yetiyor: Ünlü oyuncunun yüzü bile artık çok daha farklı görünüyor üstelik onu gülümserken görmek de epey zor

Zayıf görünmeyi takıntı haline getiren birçok ünlü gibi düzenli ve sağlıklı beslenip dengeli bir kiloya sahip olmak yerine sağlıksızca davranan ünlü oyuncu geldiği noktayı tartıya çıkıp da kilosunu görene kadar fark etmediğini de kabul etti. Whitney Port daha önce verdiği röportajlardan birinde hayatında hiç makarna yemediğini açıklamıştı.

Whitney Port bir kez daha gülmeyen yüzüyle Los Angeles'ta gezerken görüntülendi ve manşetlere taşındı: Ünlü oyuncunun bu mutsuzluğu kocasının sözleriyle ilgili yaratılan tartışmaya başlandı

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu 46 yaşındaki kocası Tim Rosenman'ın da onun zayıflığı nedeniyle çok büyük endişe duyduğunu ifade etti. 2015'ten bu yana evli olduğu eşini kötü gidiş karşısında ilk uyaran da o olmuştu. Ancak ünlü oyuncunun eşi podcast programında bu konuyla ilgili fikrini beyan edince olanlar oldu. Tim Rosenman, eşinin sağlığıyla ilgili kaygılarını sile getirirken kişisel fikrini de ağzından kaçırıverdi.

Karısının görünümünün estetik açıdan da sıkıntılı olduğunu belirten eşi onun biraz kilo alsa daha seksi olacağı fikrini aklından çıkaramadığını söylemişti: Tim Rosenman'ın bu sözleri büyük tepki çekti

Haberin Devamı

Tim Rosenman, podcast yayınının bir noktasında karısının bu derece zayıflamasının estetik bir sorun da ortaya çıkardığını söyledi. Karısını estetik açıdan çok zayıf bulduğunu söyleyen eşi onun bir 5-10 kilo alması durumunda çok daha seksi ve güzel görüneceğini düşündüğünü ağzından kaçırdı. Hatta “Kilo alırsan daha seksi olabileceğin konusu düşünüyorum ve belki de bunu düşünmem berbat bir şeydir." ifadesini de sözlerine ekledi.

Whitney Port hayranları ona ulaşıp sağlığından endişelendiklerini söylemeye başlayana ve tartıya çıkıp kilosunu görene kadar durumun farkında olmadığını itiraf etti

Haberin Devamı

Port da aslında kocasıyla aynı fikirde olduğunu ve kendisinin de "estetik olarak" göründüğünü beğenmediğini söyledi. Ancak ona hak vermiş olsa da eşinin bu tavrı çok çirkin bulundu ve hem programı dinleyenler hem de çifti sosyal medyadan takip edenler duruma büyük bir tepki gösterdi. Eşinin sağlığının tehlikeli boyutta bozulduğu belliyken seksi görünme kaygısı taşıyan Tim Rosenman yerde yere vuruldu.

Ünlü oyuncu kocasının fikrine katıldığını ve estetik açıdan kendini güzel bulmadığını ifade etse de tartışma yaratan sözler çok düşüncesizce ve sevgisice bulunmuştu

Çift bunun üzerine hemen ayrı ayrı açıklamalar yapıp durumu toparlamaya çalışsa da bu hamle işe yaramadı. Whitney Port açıklamalarına aslında yeme düzenini değiştirdiğini ekledi ve "Her şey yemek borumun yırtılmasından ve hastalandığımda aldığım kiloları kaybetmemden kaynaklanıyor. O zamandan beri sanırım bir daha geri almadım." açıklamasını yaptı.

Birkaç yıl önceki sağlıklı görüntüsünden eser kalmayan 38 yaşındaki ünlü oyuncu zaten bu konuda büyük sıkıntı yaşarken eşinin ona yönelik sözlerinin ve ardından başlatılan eleştiri yağmurunun etkisinden çıkamadığını her fotoğrafında belli ediyor. Hayranlarını kaygılandıran ve konuyla ilgili sürekli olarak soru ve yorum yağmuruna tutulan Port’un yüzü bir süredir hiç gülmüyor.

Ünlü yıldız neredeyse 1 aydır manşetlerde ninmeyen bu tartışmaların ardından bir beslenme uzmanına başvurarak sağlığına daha çok dikkat edeceği konusunda hayranlarına söz vermişti

Ünlü oyuncu gücünü arttırmak ve sağlığını iyileştirmek amacıyla bir beslenme uzmanına görünmek için plan yaptığını açıklamıştı. "Biriyle konuşup neyi yemeyi sevdiğimi anlayacağım ve bunu bir öncelik haline getirdiğimden emin olacağım" diyen Whitney Port kendisi için endişelenen hayranlarına bundan böyle daha akıllıca bir beslenme planı uygulayacağı sözünü vermişti.