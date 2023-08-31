Instagram paylaşımı hamilelik söylentilerini alevlendirdi: Aileye yeni bebek mi katılacak?

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Bir kısmı gözlerden uzak, özel hayatları gizli yaşamayı tercih etse de ünlüler de bu sosyal medya paylaşımlarını sıkça yapanlar ve hayatlarındaki gelişmeleri bu kanaldan duyuranlar arasında. Çoğu milyonlarca hatta bir kısmı yüz milyonlarca takipçiye sahip ünlü isimlerin paylaşımları da haliyle çok ses getiriyor.
Ve bu paylaşımlardaki amaç ne olursa olsun yıldız isimler kimi zaman yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Bu durumun son kurbanları da yıllardır büyük bir aşk yaşayan ünlü oyuncular Diane Kruger ve Norman Reedus oldu. Norman Reedus, Instagram'da sevimli bir çizim paylaştığında hayranları hemen çiftin yolda bir bebekleri olduğunu düşündü.
Walking Dead dizisinin yıldız 54 yaşındaki Norman Reedus ve 47 yaşındaki ünlü aktris Diane Kruger 2016’dan beri birlikteler. Aşkları bir önceki yıl birlikte kamera karşısına geçtikleri filmde başlayan çift pek göz önünde olmaktan hoşlanmasalar da Instagram’ı aktif şekilde kullanan ünlülerden. Yine de böyle bir duruma hazırlıklı olmadıkları kesin.
Norman Reedus, hesabından kendisini ve Diane Kruger’ı gösteren çizimi paylaşınca aslında bu yanlış anlamaya sebep olması pek de şaşırtıcı değil. Çizimde çift el ele ve Diane Kruger da karnı epeyce belli olmuş, hamileliği artık görünür hale gelmiş şekilde resmedilmiş. Yanlarında da sevimli bir kedi var. E haliyle bu fotoğrafı gören hayranları aileye yeni bir bebek katılıyor sandılar.
"Diane'in hamile karnı ve başındaki küçük kalpler, Norman'ın şapkası ve tatlı küçük kedi yavrusu, bu resimle ilgili her şeyi seviyorum", “Tebrikler, aileniz büyüyor!” gibi yorumlar jet hızıyla gönderinin altında birikmeye başlayınca durumu kavrayan Kruger duruma müdahale etmek zorunda kaldı. “Hemen açıklığa kavuşturayım. Hamile değiliz. Sadece birbirimizi çok ölüyoruz”.
Açıklamayı yapınca bu ortalığı karıştıran özlemin sebebini de paylaşan Diane Kruger’ın bir süredir yeni filminin galası için Paris’te olduğu ortaya çıktı. Anlaşılan 7 yıldır doludizgin bir aşk yaşayan çifte kumrular birkaç günlük bir ayrılığa bile zor dayanıyor ve bu özlemi gidermeye çalışırlarken de ortaya böyle ilginç durumların çıkmasını bile göze alıyorlardı.
Çiftin 2018’de doğan Nova adında bir kızları var. Ekim 2022’de nişanlandılar ancak henüz ortada belirlenmiş bir düğün tarihi yok. Diane Kruger 5 yıl ünlü Fransız aktör Guillaume Canet’le evli kalmıştı. Bu evliliğin ardından da bir başka meslektaşı Joshua Jackson’la 10 yıl birlikte oldu. Güzel yıldızın bu birlikteliklerden çocuğu olmamıştı.
Norman Reedus da bir dönemin en ünlü modellerinden Helena Christensen’le 5 yıllık fırtınalı bir aşk yaşadı. Çift tam tersi düşünülse de hiç evlenmedi. Reedus’un bu birliktelikten 1999 yılında doğan bir de oğlu var. Eski aşıklar hâlâ iki iyi dost ve oğulları için sık sık bir araya geliyorlar.