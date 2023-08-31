Instagram paylaşımı hamilelik söylentilerini alevlendirdi: Aileye yeni bebek mi katılacak?

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Bir kısmı gözlerden uzak, özel hayatları gizli yaşamayı tercih etse de ünlüler de bu sosyal medya paylaşımlarını sıkça yapanlar ve hayatlarındaki gelişmeleri bu kanaldan duyuranlar arasında. Çoğu milyonlarca hatta bir kısmı yüz milyonlarca takipçiye sahip ünlü isimlerin paylaşımları da haliyle çok ses getiriyor.

Hollywood'un ünlü çiftlerinden Diane Kruger ve Norman Reedus 7 yıldır mutlu bir aşk yaşıyor... Ünlü çift gözlerden uzak bir hayat tarzını benimsemiş olsa da sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını belgeliyor

Ve bu paylaşımlardaki amaç ne olursa olsun yıldız isimler kimi zaman yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Bu durumun son kurbanları da yıllardır büyük bir aşk yaşayan ünlü oyuncular Diane Kruger ve Norman Reedus oldu. Norman Reedus, Instagram'da sevimli bir çizim paylaştığında hayranları hemen çiftin yolda bir bebekleri olduğunu düşündü.

Bir süredir yeni fiminin tanıtım çalışmaları için Paris'te olan Diane Kruger'ın evdeki yokluğu ve Norman Reedus'un ona duyduğu büyük özlem büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açtı

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Walking Dead dizisinin yıldız 54 yaşındaki Norman Reedus ve 47 yaşındaki ünlü aktris Diane Kruger 2016’dan beri birlikteler. Aşkları bir önceki yıl birlikte kamera karşısına geçtikleri filmde başlayan çift pek göz önünde olmaktan hoşlanmasalar da Instagram’ı aktif şekilde kullanan ünlülerden. Yine de böyle bir duruma hazırlıklı olmadıkları kesin.

Norman Reedus'un paylaştığı bu tatlı çizim bir anda Diane Kruger’ın hamile olduğu haberinin duyulmasına sebep oldu... Çizime bakınca bu düşüncenin pek de yersiz olmadığı açıkça görülüyor

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Norman Reedus, hesabından kendisini ve Diane Kruger’ı gösteren çizimi paylaşınca aslında bu yanlış anlamaya sebep olması pek de şaşırtıcı değil. Çizimde çift el ele ve Diane Kruger da karnı epeyce belli olmuş, hamileliği artık görünür hale gelmiş şekilde resmedilmiş. Yanlarında da sevimli bir kedi var. E haliyle bu fotoğrafı gören hayranları aileye yeni bir bebek katılıyor sandılar.

Çiftin sosyal medya hesapları bir anda hamilelik haberine sevinen hayranların tebrik mesajlarıyla dolunca Diane Kruger açıklama yapmak zorunda kaldı

"Diane'in hamile karnı ve başındaki küçük kalpler, Norman'ın şapkası ve tatlı küçük kedi yavrusu, bu resimle ilgili her şeyi seviyorum", “Tebrikler, aileniz büyüyor!” gibi yorumlar jet hızıyla gönderinin altında birikmeye başlayınca durumu kavrayan Kruger duruma müdahale etmek zorunda kaldı. “Hemen açıklığa kavuşturayım. Hamile değiliz. Sadece birbirimizi çok ölüyoruz”.

2018'de doğan bir kızları olan çift bir başka çocuk istiyor mu bilinmez: İstiyorlarsa da söylediklerine göre henüz bu konuda harekete geçmiş değiller

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Açıklamayı yapınca bu ortalığı karıştıran özlemin sebebini de paylaşan Diane Kruger’ın bir süredir yeni filminin galası için Paris’te olduğu ortaya çıktı. Anlaşılan 7 yıldır doludizgin bir aşk yaşayan çifte kumrular birkaç günlük bir ayrılığa bile zor dayanıyor ve bu özlemi gidermeye çalışırlarken de ortaya böyle ilginç durumların çıkmasını bile göze alıyorlardı.

İlerleyen yaşına rağmen Diane Kruger hâlâ Hollywood'un en güzel kadınları arasında sayılıyor

Çiftin 2018’de doğan Nova adında bir kızları var. Ekim 2022’de nişanlandılar ancak henüz ortada belirlenmiş bir düğün tarihi yok. Diane Kruger 5 yıl ünlü Fransız aktör Guillaume Canet’le evli kalmıştı. Bu evliliğin ardından da bir başka meslektaşı Joshua Jackson’la 10 yıl birlikte oldu. Güzel yıldızın bu birlikteliklerden çocuğu olmamıştı.

Daha önce en az kendileri kadar ünlü isimlerle birliktelikler yaşayan çift en sonunda mutluluğu birbirlerinin kollarında buldular... Norman Reedus, Diane Kruger'ın botunun içine sakladığı pırlanta yüzükle ona evlenme teklif ettiğini ve güzel yıldızın buna sevinç gözyaşlarıyla karşılık verdiğini anlatmıştı

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Norman Reedus da bir dönemin en ünlü modellerinden Helena Christensen’le 5 yıllık fırtınalı bir aşk yaşadı. Çift tam tersi düşünülse de hiç evlenmedi. Reedus’un bu birliktelikten 1999 yılında doğan bir de oğlu var. Eski aşıklar hâlâ iki iyi dost ve oğulları için sık sık bir araya geliyorlar.