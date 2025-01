Ünlü oyuncu uğradığı tacizi anlattı: Söyledim ama inanmak istemediler

Haberin Devamı

Bunun fitilini ateşleyen kişi de Blake Lively oldu. Rol aldığı It Ends With Us adlı filmde hem yönetmen hem de başrol oyuncusu olan Justin Baldoni'ye taciz davası açan Lively'ye meslektaşı Kate Beckinsale'den destek geldi.

Bugün 51 yaşında tecrübeli bir oyuncu olan Beckinsale, yaptığı sosyal medya paylaşımında kendi yaşadıklarını anlattı.

HOLLYWOOD'DA RAHATSIZ EDİCİ BİR ANLAYIŞ VAR

Ünlü oyuncu Hollywood'da bir kadının rahatsız edici, üzücü ya da kendisine zarar veren olaylar hakkında şikayette bulunması durumunda devreye giren bir anlayış olduğunu belirtti.

Onun söylediğine göre bu sistem, şikayette bulunan ve rahatsız olan kadını problemin kendisi gibi gösteren bir anlayış. Kendi başına gelenin de bu olduğunu belirtti Beckinsale.

Haberin Devamı

Kate Beckinsale henüz 18 yaşındayken rol aldığı bir filmin setinde ekipten birinin tacizine uğradığını anlattı.

Sonra söyledikleri ise daha da ilginç: "Ben başıma geleni gidip kadınlara destek olmasıyla bilinen kadın başrol oyuncusuna anlattım. O da bana böyle bir şeyin olmadığını söyledi."

Anlattığına göre sonra da filmdeki bir başka kadın oyuncuya gidip ona da yaşadıklarını anlattı. "Gidip bu kadın oyuncuya az önce bu adamın tacizine uğradığımı söyledim. O da bana bunun olmadığını iddia etti. Bu iş böyle sonsuza kadar sürüp gidiyor" diye konuştu ünlü yıldız.

Kate Beckinsale, kariyerinin başında henüz 18 yaşındayken rol aldığı bir filmin setinde güvendiği bir ekip üyesinin tacizine uğradığını ama kendisine kimsenin inanmadığını anlattı.

ÜNLÜ FİLMİN SETİ DE OLAYLIYMIŞ

Beckinsale'in ünlü Pearl Harbour filminin setinde yaşadıklarıyla ilgili anlattıklarıyla da unutulacak gibi değil. Söylediğine göre sürekli sarhoş gezen bir rol arkadaşının işe dönmesi için tam altı saat beklemek zorunda kaldı.

Haberin Devamı

Bundan şikayet edince de set çalışanlarından aşağılayıcı ve sanki problem kendisiymiş gibi hissettiren söz ve davranışlarına maruz kaldı.

Beckinsale'in anlattığı bu ayrıntı, akıllara Ben Affleck'i getirdi. Kullanıcılar bu kişinin, bir dönem alkol bağımlılığı bulunan Ben Affleck olup olmadığını sordu. Beckinsale ise buna olumsuz bir yanıt verdi.

"Ben Affleck, beni sette en çok koruyan kişiydi. Bana daha fazla saygılı davranamazdı" diye konuştu.

Kate Beckinsale'in bu itiraflarıyla bir şekilde desteğini sunduğu Blake Lively olayına gelirsek... Güzel oyuncu, It Ends Up With Us adlı filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Justin Baldoni aleyhine taciz ve itibarını karalama davası açtı. Buna karşılık Baldoni de Lively aleyhine 250 milyon dolarlık bir hakaret davası açtı.