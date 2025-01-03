Ne diziymiş! Oynayan herkes kalbini o sette bıraktı... Bütün arkadaşlarına 'aşk mektubu' gönderdi

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Sinema ya da televizyon dünyasının yıldızları da bu konuda ayrıcalıklı değil kuşkusuz... Onların da yaptıkları bazı işlerin, canlandırdıkları bazı karakterlerin, gönüllerinde bambaşka bir yeri oluyor.

Görünüşe bakılırsa artık final yapan Blue Bloods dizisinin oyuncuları için de durum böyle...

Bu konuyu Tom Selleck zaten çok uzun süredir dile getiriyordu. Deneyimli oyuncu, daha final kararı çıktığı günden itibaren Blue Bloods'ın bitmesinin kendisinde ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yarattığını bıkıp usanmadan anlattı.

Hatta bir ara dizi biterse yıllar önce satın aldığı çiftliği satmak zorunda kalacağını bile söyledi. Sonradan ortaya çıktı ki bu durum gerçek değildi. İşin gerçeği o da dizinin bitmesini ve ekip arkadaşlarından ayrılmayı hiç istemiyordu.

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EKİP ARKADAŞLARINI KALBİNDEN SÖKÜP ATAMADI

Tıpkı dizide oğlunu canlandıran Donnie Wahlberg gibi...

Wahlberg de Blue Bloods dizisinde yıllarca oynadı ve her ne kadar bir ara "Ben artık geleceğime bakıyorum" dese de belli ki tam da öyle değil.

Wahlberg de dizideki ekip arkadaşlarını, onlarla geçirdiği zamanları unutamadı ve unutamayacak gibi de görünüyor.

Wahlberg, geçen aralık ayının ortalarında Blue Bloods dizisinin final bölümünün yayınlanmasından sonra sosyal medya hesabından bütün ekip arkadaşlarına bir tür "aşk mektubu" gönderdi.

14 yıl boyunca dizide kamera karşısına geçen Donnie Wahlberg satırlarına "Blue Bloods'a veda etmenin yarattığı bir üzüntü elbette var" diye başladı.

Ardından da şöyle sürdürdü: "Ama birlikte ne harika bir yolculuk geçirdik. Hepiniz Blue Bloods ailesinin bir parçasıydınız. Sadece cuma geceleri değil sadece reytingler üzerindeki etkinizle değil... Hepiniz bu ekibin muhteşem bir parçasıydınız."

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Wahlberg, birlikte geçirdikleri 14 yıla dönüp baktığında sevgiyle hatırlayacağı birçok anısı olduğunu da satırlarına ekledi. Ve o anılara sonsuza kadar değer vereceğini yazdı.

Bunların ardından da Wahlberg'in daha duygusal satırları geldi... "Bunları yazarken gözlerimi kapatıyorum ve hepinizin yüzünü görüyorum. Hepinize çok minnettarım. Lütfen kalbimin sizlerle dolu olduğunu bilin. Size teşekkür ediyorum, sizi seviyorum, size saygı duyuyorum.. Hepinizi selamlıyorum" diyerek ekip arkadaşlarına veda sözlerini tamamladı Wahlberg.

EN ÇOK TOM SELLECK TEPKİ GÖSTERDİ

Blue Bloods dizisinin final yapması konusunda en çok konuşan kişi dizinin başrol oyuncularından Tom Selleck oldu.

Hatta daha dizi bitmeden, final kararı çıktığından beri bulduğu her platformda dizinin bu kadar izlenmesine rağmen bitirilmesine bir anlam veremediğini bıkıp usanmadan ifade etti.

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Dizi kadrosundan Bridget Moynahan da katıldığı bir sohbet programında duyduğu üzüntüyü "Ben işimi geri istiyorum" sözleriyle dile getirmişti.