Ekranda pırıl pırıl parlayan bir yıldızdı... Herkes gitti, yanında bir tek oğlu kaldı... Şimdi en yakın dostu gözyaşları

Haberin Devamı

İnsan, bu dünyada sahip olabileceği her şeyi elde etmişken, bir anda, hiç beklenmedik bir şekilde hepsi parmaklarının arasından kayıp gidebiliyor.

Bu durum kimi zaman ünlülerin de başına geliyor. Kendi alanında şöhret, servet, milyonlardan oluşan hayran kitlesine sahipken ünlüler de bir anda bütün bunları kaybedebiliyor.

MESLEĞİNİ BİLE YAPAMIYOR

Tıpkı onlarca yıl ekranın yıldızı olan, bu sayede büyük paralar kazanan ama sonra sağlığı başta olmak üzere her şeyini kaybeden Wendy Williams gibi.

Uzun süredir mesleğini yapmasını bile etkileyen ciddi sağlık sorunları bulunan Williams, sonunda afazi ve frontotemporal demans teşhisi de aldı.

Haberin Devamı

İşte o noktadan sonra da hayatı kelimenin tam anlamıyla tepetaklak oldu.

Kevin Hunter ile yaptığı ikinci evliliğini 2020 yılında bitiren 60 yaşındaki Williams, süregelen sağlık sorunları yüzünden işini kaybetti. Tabii bunda kötü alışkanlıklarının da etkisi oldu.

Ardından parası gitti en son da hafıza ve konuşma sorunlarına yol açan demansa yakalandı. Özetle elinde ne varsa hepsini kaybetti. Bir tek ikinci evliliğinden dünyaya gelen oğlu dışında!

ARTIK HER ŞEYİ OĞLU

Ok dergisine konuşan bir kaynağa göre artık Wendy Williams'ın varı yoğu babasıyla aynı adı taşıyan 24 yaşındaki oğlu Kevin.

Onun uğruna hasta yatağından kalkıp özel bir elektrikli araçla mezuniyet törenine bile gitti. Biricik oğlunun mutlu gününde onu yalnız bırakmadı.

Söz konusu kaynak "Wendy'nin elinde bir tek oğlu kaldı. O yüzden de onunla ilişkisine çok büyük değer veriyor" diye konuştu.

Sonra da şunları söyledi: "Radyo programını, TV'deki kariyerini hatta en yakın arkadaşlarını bile kaybettikten sonra elinde kalan tek değer oğlu Kevin."

Haberin Devamı

'İZOLASYON ANNEMİ ÖLDÜRECEK'

Demans teşhisi konulduktan sonra Sabrina E. Morissey'in vesayeti altına verilen Wendy Williams, bir özel merkezde kalıyor.

Hayatını Where is Wendy Williams (Wendy Williams Nerede?) adlı programda gözler önüne seren ünlü sunucunun orada herkesten izole bir şekilde kalmak istemediği de konuşuluyor.

"Böylesine izole edilmek annemi öldürüyor" diyen oğlu Kevin de sık sık Williams'ı ziyaret ediyor. Birlikte bol bol vakit geçiriyorlar.

Wendy Williams, son olarak oğlu Kevin'in Florida Uluslararası Üniversitesi'nden diploma aldığı mezuniyet törenine katılmıştı.

O gün mutluluktan gözyaşları döken Williams, çıkışta ise kendisini sokak ortasında bırakıp gittikleri için bakıcılarıyla bir ağız dalaşına girdi.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa Williams, son iki yıldır gerçekten de zor zamanlardan geçiyor. Bozulan sağlığı yüzünden işini bile yapamaz hale gelen ünlü sunucu, hayatını konu alan belgesele de biraz para kazanmak için "evet" dedi. Ama bunun sonu da onun için hüsran oldu.

Şu anda 60 yaşında olan Wendy Williams, şöhretinin zirvesindeyken 2021 yılında aniden ortadan kaybolmuştu. Sonra bunun nedeni ortaya çıktı. Önce hareket yeteneğini kısıtlayan Grave hastalığına yakalanan Williams, lenf ödem ve hipertiroidi ile boğuşmaya başladı.

Onun ardından daha büyük bir felaketle karşılaştı. Tıpkı ünlü oyuncu Bruce Willis gibi frontotemporal demans teşhisi aldı.

Haberin Devamı

Bu arada vesayet altına alındığı için parasını da kendisi kontrol edemez oldu. Ki zaten birikimlerinin büyük bir bölümü sağlık sorunlarıyla mücadelesi sırasında harcandı.

Wendy Williams, en azından maddi olarak biraz rahatlamak için kendi hayatını ve sağlık mücadelesini konu alan Where Is Wendy Williams? (Wendy Williams Nerede?) adlı belgeselde kamera karşısına geçmeyi kabul etti. Bütün yaşadıklarını da samimi bir şekilde anlattı.

Ama sonuç olarak yine büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü onca umutlu kamera karşısına geçtiği belgeselden eline sadece 82 bin dolar geçti.

Gözden Kaçmasın Karısını aldatıp yalanlarıyla uyuttu... Şimdi sevgilisini elinde tutmak için akla karayı seçiyor Haberi görüntüle

VESAYETİNİ ELİNDE TUTAN KİŞİ DAVA AÇTI

Bu durum da yeni bir dava konusu oldu. Wendy Williams'ın vasisi olan Sabrina Morrissey, belgeselin ünlü sunucunun bunama hastalığını istismar ettiğini ileri sürerek dava açtı. Morrissey, söz konusu belgeselin Williams'ı aşağıladığını ve onu halka gülünç bir şekilde gösterdiğini ileri sürdü.

Haberin Devamı

Wendy Williams'ın vesayetini elinde bulunduran Morrissey, geçen şubat ayında da belgeselin yayınlanmasını önlemek için yasal yollara başvurdu ancak bu konuda başarılı olamadı.

Sonuç olarak hem hastalıkları hakkında farkındalık yaratmak, hem kendini anlatmak hem de para kazanmak amacıyla kamera karşısına geçmeyi kabul ettiği belgesel Williams, için bir tür felakete dönüştü.

GÜNDÜZ KUŞAĞININ YILDIZIYDI

Yıllar boyunca gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan The Wendy Williams Show adlı programı yapan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Williams, en son 2021 yılında kamera karşısına çıktı. Sonra yaşadığı sağlık sorunlarını öne sürerek programını da bitirdi, ortadan da kayboldu.

Bu ayın başlarında kendisi için hazırlanan bir belgesele konuk olduğunda çok da iyi görünmüyordu. Maddi sorunlar yaşayan, kötü alışkanlıkları nedeniyle vesayet hakkı ailesine verilen Williams, o programda gözyaşları içinde ne parası ne de arkadaşı olduğunu söyledi. Artık bir trajedinin kahramanı olan ünlü sunucu " Bakın bu bana olduysa size de olabilir" diye seslendi.

En son kamera karşısına çıktığı 2021 yılında da, söz konusu belgeselde de Williams'ın ayakta kolay duramadığı, kontrol dışı hareketler sergilediği görüldü.

RADYODAN EKRANA GEÇTİ

Gerçek adı Wendy Joan Williams olan ünlü sunucu, kariyerine 2008 yılında başladı. Önce radyo sunuculuğu yaptıktan sonra ekrana geçti. Bu arada Williams'ın, ünlü oyuncu Bill Cosby'yi cinsel saldırıyla suçlayanlardan biri olduğunu da hatırlatalım.

Wililams'ın gündüz kuşağında hazırladığı sohbet programı kısa sürede o kadar büyük ilgi gördü ki çok sayıda Emmy Ödülü'ne de aday gösterildi.

Fakat 10 yıl sonra Graves hastalığı ve hipertiroidi semptomları nedeniyle programına ara vermek zorunda kaldı önce. Sonra da hastaneye kaldırıldı. Oğlu programının belirsiz bir süre ekranda olmayacağını açıkladı.

Wendy Williams, son olarak 2021 yılında kamera karşısına geçmişti. Fakat şöhret ile birlikte bazı kötü alışkanlıklara katıldığı da biliniyor ünlü sunucunun.