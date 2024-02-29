Ünlü oyuncu ev borcunu ödemek için müstehcen pozlarını sattı: Beni yargılayanlar umarım benim durumuma düşmez

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Artık bir televizyon efsanesi olarak anılan Sopranos dizisinin başrol oyuncularından Drea de Matteo, sektörde adı bilinen ünlü bir oyuncu olmasına rağmen yıllardır büyük maddi sıkıntılar çektiğini çekinmeden anlatmıştı.

EVİ ELİNDEN GİDİYORDU, BORCUNU 5 DAKİKADA KAPATTI

Drea de Matteo, banka hesabında sadece 10 dolar kalmışken ve evinin kredi borcunu ödeyemeyecek duruma gelmişken zor bir karar vermek zorunda kaldı.

Sadece 18 yaşından büyüklerin üye olabildiği bir internet sitesinde erotik fotoğraflarını paylaşmaya başlayan Drea de Matteo, buradan kazandığı parayla kredi borcunu sadece 5 dakikada ödediğini itiraf etti.

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Bununla da kalmayıp yatırım yaparak kendi giyim markasını yaratan ünlü oyuncu neredeyse evini kaybedecek raddeye geldiğini ve bu hamlesiyle adeta “hayatının kurtulduğunu” söyledi. Zor duruma düşünce böyle bir yönteme başvuran ünlü oyuncu tüm borçlarından bir anda kurtuldu ve evini de kurtarmış oldu

“BUNU SÖYLEDİĞİME İNANAMIYORUM AMA HAYATIM KURTULDU”

“Bunu söylediğime inanamıyorum. Ama fotoğraflarımı o siteye yüklediğimde hayatım kurtuldu” diyen 52 yaşındaki Matteo, Hollywood’da oyunculuk işleri bulamadığını ve çaresiz kaldığını söyledi.

Pandemi sırasında aşı olmayı reddettiği için kendisine uzun süredir hiçbir yapımda rol verilmediğini söyleyen ünlü oyuncu, bunun evine haciz gelmesi yüzünden başvurduğu son çare olduğun anlattı.

Daily Mail’e verdiği röportajda "Beni icraya verdiler ve evimi su bastı, bu yüzden evi hızlı bir şekilde satmaya çalışıyordum" dedi.

ANNESİNİ KAYBETTİ, BORÇLARI GİDEREK KATLANDI

Drea de Matteo, bunlar yetmezmiş gibi annesini kaybetmiş ve demans hastalığı yüzünden bakıcılara ödediği ücretler yüzünden de maddi olarak sıfırı tüketmiş haldeydi.

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Matteo, bazı müstehcen fotoğraflarını yayınladıktan sonra beş dakika içinde finansal olarak kendini toparlayabildiğini söyledi.

Başta bu konuda çok çekindiğini söyleyen ünlü oyuncu "Bunu yaptığım için çok tepki aldım, viral oldu ve insanlar çıldırdı" dedi.

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“UMARIM İKİ ÇOCUK BÜYÜTÜRKEN BENİM DÜŞTÜĞÜM DURUMA DÜŞMEZSİNİZ”

Ve "Beni kınamak ve aşağılamak isteyen varsa, buyursun. Umarım kendinizi hiçbir zaman benim iki küçük çocuğa bakmak zorunda kaldığım durumda bulmazsınız" diyerek içine düştüğü buhranı anlattı.

Bir yandan iki çocuğunu büyüten Drea de Matteo kendisini bu konuda yargılayanların hiçbir zaman kendi durumuna düşmemesini umduunu söyledi

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Eski sevgilisi, müzisyen Shooter Jennings’den 16 yaşında Alabama adında bir kızı ve 12 yaşında Waylon adında bir oğlu olan Drea de Matteo “Ben gururlu bir anneyim” diyor.

Herkesin iç çamaşırlarıyla Instagram'da çarpıcı pozlar verdiğini ve bu sorun olmadığını söyleyen Matteo “Ben bunu daha önce hiç yapmadım. Ama hem bunu yapabilirim hem de para kazanabilirim” diye düşünmüş.

MALİ DURUMU HEP SIKINTILIYDI

Drea de Matteo mali durumu konusunda yıllardır dürüst davranmasıyla tanınıyor. Ünlü oyuncu 2021 The Sopranos ilk başladığında bölüm başına sadece 500 dolar kazandığını söylemişti: "Sonra birkaç bin dolar kazandım ve muhtemelen sonunda dizi teklifleri de almaya başladım ama bu para geldiği gibi gitti”.

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Sopranos 1999’dan 2007’ye kadar devam etmiş ve izlenme rekorları kırmıştı. Ancak ünlü dizinin oyuncuları Sopranos hâlâ platformlarda yayınlansa da hiçbir şekilde telif ücreti alamıyor.

Hatta geçtiğimiz aylarda sona eren Hollywood’un en büyük oyuncu grevlerinin gerekçelerinden biri de tam olarak bu durumdu.

ÜNLÜ OYUNCU BU KONUDA YALNIZ DEĞİL, HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK İSİM BU YÖNTEME BAŞVURUYOR

Matteo, Friends’deki Joey karakterini anlatan aynı adlı dizide, Desperate Housewives’da ve Sons of Anarchy gibi daha birçok çok izlenen dizide önemli roller üstlenmişti.

Drea de Matteo bu yönteme başvuran ilk ünlü değil... Gösteri dünyasından birçok beklenmeyen isim son zamanlarda aynı yöntemi kullanmaya başladı

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Ünlü oyuncu müstehcen fotoğraflarını satma yöntemine başvuran tek yıldız değil. Bella Thorne, Coco Austin, Iggy Azalea, Denise Richards ve 1980'lerin ünlü modeli Carol Alt da bu şekilde kazanç sağlayan ünlüler arasında.