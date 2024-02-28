Dağılan yuvasını da ölüm acısını da yeni aşkının kollarında unutuyor: Artık her gecesini onunla geçiriyor

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Tom Brady’yle evliliğini bitirdikten sonra sık sık birlikte görüntülendiği yakışıklı spor hocasının sadece bir hoca olduğunu, çocuklarının da onunla birlikte antrenman yaptığını söyleyen Gisele Bündchen, artık bu aşkı saklamıyor.

ARTIK HER GECESİNİ ONUN EVİNDE GEÇİRİYOR

Daha doğrusu ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali, artık bitmeyen bu söylentileri yalanlayamıyor desek daha doğru… Gisele Bündchen'in yeni erkek arkadaşı Joaquim Valente’nin çoğu geceyi ünlü modelin Miami'deki evinde geçirdiği ortaya çıktı.

Yakın çevrelerinin ve komşularının anlattığına göre de yakışıklı jiu-jitsu hocası ve Bündchen'le iki çocuğunun kişisel spor antrenörü olan Valente de bu süreçte ünlü modelin tek dayanağı, adeta “sırtını yaslayacağı kayası” haline gelmiş durumda.

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“BİR KAYA GİBİ SIRTINI ONA YASLADI”

Arkadaşları, Gisele Bündchen'in erkek arkadaşı Joaquim Valente'nin, aşkları ilerledikçe çoğu geceyi süper modelin Miami'deki evinde geçirdiğini ve annesinin ölümünden bu yana onun "kayası" olduğunu söylüyor. Bir süredir neredeyse her gün birlikte görüntülenen Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'nin büyük bir aşk yaşadığı söyleniyor... Hatta ünlü modele son zamanlarda yaşadığı zorlu günlerden sonra en çok destek veren isim olduğu söylenen spor hocası artık neredeyse her gecesini onun evinde geçiriyor

İLİŞKİLERİ BOŞANMADAN ÖNCE Mİ BAŞLADI?

Boşanma haberinden beri sürekli birlikte görüntülenen ikilinin haziran ayından beri birlikte olduğu söyleniyordu. Ancak Tom Brady’nin yakın çevresine göre ikili aslında 2021’den beri birlikte çalışıyor. Ve aralarındaki yakınlaşma da boşanma haberinden çok daha önce başlamış.

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Valente sık sık sabahın erken saatlerinde Brezilyalı güzelin evinden çıkarken görülüyor ve ikilinin Sevgililer Günü’nde de Miami’deki mahallelerinde sokaklarda öpüştüğünü söyleyen komşuları var. Aynı komşular Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'nin, epeydir saklı gizli görüştüğünü ancak artık saklanmaya gerek görmediklerini de anlatıyor. Ünlü model boşanmasının ardından uzun süre sessiz kalmış daha sonra yaptığı açıklamada da "Benim için önce çocuklarım gelir, kendimi hemen yeni bir erkeğin kollarına atmayacağım" demişti

AYNI MAHALLEDE YAŞIYORLAR, HER YERE BİRLİKTE SEYAHAT EDİYORLAR

İkili arasındaki ilişki söylentileri ilk olarak Kasım 2022'de Valente'nin NFL ikonu Tom Brady'den boşandıktan sadece iki hafta sonra Bündchen ve çocuklarıyla Kosta Rika'da tatilde görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı. Taze aşıkları birlikte memleketleri Brezilya'ya da seyahat ettiler.

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43 yaşındaki Bündchen, boşanmasının ardından en büyük önceliğinin 14 yaşındaki oğlu Benjamin ve 11 yaşındaki kızı Vivian olduğunu söylemişti. 36 yaşındaki Valente, ünlü model ve Tom Brady’nin iki çocuğuna da hocalık yapıyor. Gisele Bündchen, yaşadığı zorlu boşanma sürecinin ardından geçen ay annesini de kanserden kaybetmişti

HER ÜZÜNTÜSÜNÜ ONUN KOLLARINDA UNUTUYOR

Eski çiftin iki çocuğunun boşanma sürecini zor atlattıkları ancak annelerinin yeni erkek arkadaşı Joaquim Valente'yle de çok iyi anlaştıkları yine ortaya atılan söylentiler arasında. Joaquim Valente, Gisele Bündchen’in geçirdiği zorlu süreçte onun en büyük destekçilerinden biri haline geldi.

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Gisele Bündchen, hayatta en büyük desteği aldığını söylediği annesini 28 Ocak’ta kanser nedeniyle kaybetmişti. İkilinin yakınlığının bu kayıptan sonra daha da arttığı ve ünlü modelin büyük acısını yeni sevgilisinin kollarında atlattığı iddia edildi.





AYNI MEMLEKETTEN OLMAK ONLARI YAKINLAŞTIRDI

People dergisine bu aşkı doğrulayan bir kaynak, çiftin Brezilyalı olma konusunda bağ kurduğunu söyledi: "Benzer geçmişlerden geliyorlar. İkisi de Brezilya'yı çok genç yaşta terk etti. İkisi de ABD'de kendileri için harika hayatlar yarattılar. İkisi de Miami'yi seviyor ama seyahat etmekten de hoşlanıyorlar. İkisi de sağlıklı yaşamdan hoşlanıyor” dedi.

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