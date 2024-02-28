Ünlü oyuncu tam bir centilmen çıktı: Dur hayatım kapını ben açarım

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49 yaşındaki Bradley Cooper, New York'ta kız arkadaşı 28 yaşındaki Gigi Hadid için taksinin kapısını açarken görüntülendi ve tam bir centilmen gibi davranarak hayranlarından tam puan aldı!

ARKADAŞLARININ EVİNDE GİZLİCE BULUŞUYORLARDI

Ünlü çift, ilişkileri ilk duyulduğunda daha doğrusu bir söylenti olarak ortaya çıktığında gizlice buluşabilmek için Taylor Swift’in New York’ta boş duran evlerinden birini kullanıyorlardı.

Gigi Hadid ve Bradley Cooper ilk kez böyle fotoğraflanmıştı... Ünlü aşıklar bir süre yan yana göründüler ancak iki yakın arkadaş izlenimi vermeye çalıştılar

Son zamanlarda ise artık herkes aralarındaki aşkı öğrendiği için oldukça rahatlamış görünen Cooper ve Hadid’i sık sık New York sokaklarında görmek mümkün.

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Geçtiğimiz gün birlikte gezmeye çıkan ünlü aşıklar baş başa öğlen yemeği yedi. Gigi Hadid’in yemek boyunca Bradley Cooper’a sarılmadan duramadığı dikkat çekti.

İLK EL ELE FOTOĞRAFTAN SONRA GERİSİ ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELDİ

Taze aşıkların New York randevusu, ikilinin bir ay önce Londra'da ilk kez halka açık bir ortamda el ele tutuşurken görülmelerinin ardından gerçekleşti.

Başlarda gizlice görüşen çift paparazziler peşlerine takılmasın diye çok uğraşıyordu. Hatta Bradley Cooper, sırf Gigi Hadid’e yakın olabilmek için ünlü modelin annesinin çiftliğinin yakınında bir ev bile satın almıştı. Gigi Hadid el ettiği taksiye yaklaşırken hemen atılıp onun için arabanın kapısını açan Bradley Cooper centilmenlik gösterisiyle puan topladı

ONUN İÇİN EV BİLE ALMIŞTI

Yolanda Hadid’in çiftliği, Gigi ve Bella kardeşlerin sık sık kafalarını dinlemek ve doğayla iç içe olmak için gittikleri ikinci adresleri olarak biliniyor.

Gigi Hadid yemek randevusu boyunca Bradley Cooper'a sarılmadan duramadı

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Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın aşkı geçen yılın ekim ayında başlamıştı.

ESKİ AŞKI ONU YENİ SEVGİLİSİYLE TANIŞTIRAN KİŞİ OLDU

Ünlü çifti tanıştıransa Bradley Cooper’ın eski sevgilisi ve kızının annesi 37 yaşındaki Rus model Irina Shayk olmuştu.

Irina Shayk ve Tom Brady arasında da aşk söylentileri çıksa da Rus modelin aslında uzun süredir Bradley Cooper’a dönmek istediği konuşuluyor.

Hatta eski aşıklar yaz aylarında birlikte tatile çıkmış ve samimi pozlar vermişti. Kaynaklar Gigi ve Bradley’nin, Irina Shayk ve sektördeki ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığını söylüyor.

Söylenenlere göre Gigi ve Irina yıllar boyunca birlikte çalışırken yakın arkadaş oldular ve Gigi ve Bradley daha önceden de tanışıyorlardı ancak bu her zaman sosyal ortamlarda ve arkadaşça olmuştu.

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ÜNLÜ ÇİFTİ BİRBİRLERİNE KIZLARI YAKINLAŞTIRDI

Dört yıl birlikte olduktan sonra 2019'da ayrılan Bradley Cooper ve Irina Shayk çiftinin 6 yaşında Lea adında bir kızları var.

Irina Shayk, aşkını yeniden canlandırmak istediği Bradley Cooper'ı Gigi Hadid'le tanıştıran isim olmuştu... Kızları için ünlü aktörle yeniden bir araya gelmek istediği iddia edilen Rus modelin bu yeni filizlenen aşktan hiç memnun olmadığı söyleniyor

Gigi Hadid’in de Zayn Malik’le ilişkisinden doğan 3 yaşında Khai adında bir kızı var.

Ünlü çifte yakın kaynaklara göre Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ı kaynaştıran ilk şeylerden biri ikisinin de yaşları birbirine yakın kızları olmasıymış…