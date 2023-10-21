Sinema dünyasından şok haber! Dört yetişkin çocuk, beş torun... Ünlü oyuncunun 45 yıllık evliliği yolun sonuna geldi!

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Aslına bakılırsa gösteri dünyasında "aşklar ve evlilikler kısa sürer" kuralına meydan okuyan birliktelikler de var kuşkusuz. Hatta bu ünlü çiftler, kimi zaman resmen evli olmasalar bile "imza ile birlikteliklerini onaylayan" çiftlerden daha fazla sadık oluyor birbirlerine.

Bunun en çarpıcı örneği de Kurt Russell ile Goldie Hawn. 1983 yılından bu yana birlikte olan çift, birbirlerinin çocuklarını ve torunlarını büyütmek de dahil hayatta her şeyi paylaşmayı sürdürüyor.

Bir de hiç ayrılmayacak gibi görünen çiftler var pırıltılı dünyada. Ama onlar da kimi zaman aniden yaptıkları ayrılık açıklamasıyla herkesi şaşırtıyorlar.

Tıpkı 27 yıllık evlilikten sonra boşanmaya karar verdiklerini açıklayan Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman gibi.

Bunlar bir yana... Bir de gösteri dünyasında öyle çiftler var ki "Bunlar bunca yıl evli kaldıktan sonra artık asla ayrılmazlar" diye düşünülen.

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BU KADAR YILDAN SONRA ASLA AYRILMAYACAKLARI SANILMIŞTI

İşte onlardan birinden, duyanların ilk anda inanamadığı bir haber geldi. Bu ünlü çift, yarım asıra yaklaşan yani tam 45 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

Daha da ilginci son altı yıldır da zaten ayrı yaşadıklarını duyurdular. Ünlü çiftten gelen bu haber de 2023 yılın ünlü ayrılıkları bölümüne damgasını vurdu.

Kim mi bu ünlü çift? 1978 yılından bu yana evli olan ünlü oyuncu Meryl Streep ile heykeltıraş kocası Don Gummer. 74 yaşındaki bol Oscar ödüllü Streep ile 76 yaşındaki kocası Don Gummer, evliliklerini bitirmeye karar verdi.

Çiftin sözcüsünün konuyla ilgili yaptığı açıklama Page Six'te yer aldı. Sözcü, Mery Streep ile Don Gummer'ın altı yıldır ayrı yaşadıklarını duyurdu.

Sözcünün açıklamasına göre birbirlerine her zaman değer vermeyi sürdürecek olsalar da Streep ile Gummer bundan böyle artık evli bir çift gibi yaşamamayı seçti. İkisi de kendi hayatlarını yaşayacak.

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İşin ilginci Meryl Streep'in İspanya'da düzenlenen Asturias Prensesi Ödül Töreni'ne katılması ve parmağında da evlilik yüzüğünü taşımasıydı. Fakat öte yandan Meryl Streep ile Don Gummer, son olarak 2018 yılının Oscar töreninde birlikte görülmüşlerdi.





DÖRT TANE ÇOCUK VE BEŞ TORUN

Meryl Streep ile Don Gummer, 45 yıldan bu yana evli. Çiftin dört tane de yetişkin çocuğu bulunuyor. 43 yaşındaki şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Henry Wolfe, 40 yaşındaki oyuncu Mamie Gummer, 37 yaşındaki Grace Gummer ve 30 yaşındaki Louise Jacobson.

Bu arada yeri gelmişken Streep ile Gummer'ın beş tane de torunu olduğunu hatırlatalım.

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Özetle ilk bakışta bitmez gibi görünün Meryl Streep ve Don Gummer evliliği aslında altı yıl önce bitmiş. Çift bu süreyi ayrı yaşayarak geçirdi ve sonunda da en doğrusunun bunu sürdürmek olduğuna karar verdi.

MERYL'İN ERKEK KARDEŞİ TANIŞTIRDI: AYNI YIL EVLENDİLER

Meryl Streep ile Don Gummer, 1978 yılında tanıştılar. Onları tanıştıran da Meryl Streep'in erkek kardeşi Harry oldu.

O dönemde Streep, Deer Hunter filminde birlikte kamera karşısına geçtiği erkek arkadaşı John Cazale'nin erken yaşta ölümü nedeniyle yas tutuyordu.

Ama Don Gummer ile tanıştıktan sonra kalbinin kapılarını tekrar aşka açtı. Zaten çift, tanıştıkları yıl evlendi. Evlilik töreni de Meryl Streep'in ailesinin yaşadığı evin bahçesinde yapıldı.

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MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARINI ANLATMIŞTI

Meryl Streep ve Don Gummer, Hollywood'un en uzun süreli evliliklerinden birinin kahramanları olarak biliniyorlardı. Streep, 2002 yılında Vogue dergisine verdiği bir röportajda uzun ve mutlu evliliğin sırrını da şöyle açıklamıştı: "Îyi niyet ve arada bir susmak."

Meryl Streep yine aynı röportajda "Bir aileyi bir arada tutmanın tek bir yol haritası olmadığını ve her şeyin karşılıklı uzlaşmanın önemli olduğunu" sözlerine eklemişti.

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Meryl Streep kariyeri boyunca 21 kez en iyi kadın oyuncu ödülüne aday gösterildi, üç kez de kazandı.