Ünlü oyuncu kızının ilk doğum gününü kutladı: Hayatımın en güzel senesi

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Big Bang Theory’nin yıldız oyuncusu Kaley Cuoco kızı Matilda'nın ilk doğum gününü “Büyüyüp nasıl bir insan olacağını görmek için sabırsızlanıyorum” dediği tatlı bir Instagram paylaşımıyla kutladı.

38 yaşındaki erkek arkadaşı Tom Pelphrey ile geçen yıl hayallerine kavuşan 38 yaşındaki aktris, bebeğiyle bir yılda geçirdiği en sevdiği anları gösteren bir dizi fotoğraf yayınladı ve annelik macerasını hayranlarına aktardı.

"1 YAŞINDASIN KIZIM! HAYATIMIZIN EN GÜZEL YILI"

Tatlı kızına “Matilda sen 1 yaşındasın! Hayatımızın en güzel yılı... Sen bize yukarıdan bir armağansın ve tüm ailemize en derin ve mükemmel mutluluğu getirdin. Baban ve ben seni açıklayabileceğimizden çok daha fazla seviyoruz. Senin nasıl biri olacağını görmek için sabırsızlanıyorum ama şimdilik lütfen sonsuza dek benim değerli 1 yaşım olarak kal” diye seslendi.

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Kaley Cuoco kızının babası, erkek arkadaşı Tom Pelphrey’ye de teşekkür etti ve ona “Kendi babamdan sonra dünyanın gördüğü en iyi baba olduğun için teşekkür ederim sevgilim” diye seslendi.

"KİMSEYİ DİNLEMEYİN, İÇİNİZDEN GELDİĞİ GİBİ DAVRANIN"

Yıldız oyuncu kısa bir süre önce USA Today'e ebeveynlikle ilgili açıklamalarda bulundu ve anne ve baba adaylarına “Benim tavsiyem hiçbir tavsiyeyi kabul etmeyin çünkü her çocuk farklıdır. Benim çocuğumun ihtiyacı olan şey sizin çocuğunuzun ihtiyacı olan şey değil ve bizim evimiz sizinkinden farklı ve bu hayatta kalmak demek. Ne yapabiliyorsanız onu yapın” diyerek tavsiyede bulundu.

Kızını zaman zaman ekran karşısına oturttuğunu da saklamayan Cuoco bunu sadece çok ihtiyaç duyduğu anlarda, 10 dakikalığına yaptığını itiraf etmişti.

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KARPAL TÜNEL SENDROMUNA YAKALANMIŞTI

Ünlü oyuncu “Evrendeki her oyuncağa sahip ama tek istediği telefonumun deri kayışı...” diyerek başka kayışlar sipariş etse de küçük kızının kendi deri kayışını çiğnediğini anlattı.

Cuoco, geçtiğimiz aylarda anne olmanın hayatını nasıl değiştirdiğini anlatırken küçük kızını kucağında taşımaktan dolayı karpal tünel sendromuna yakalandığını itiraf etmişti.

TAZE ANNE BABA BİRBİRLERİNİ ÖVDÜ

İki kez evlenip boşanan Kaley Cuoco Tom Pelphrey'le ilişkisini duyurduktan sadece 10 ay sonra, Mart 2023’te kızı Matilda’yı kucağına almıştı. Kızının doğumunu "Bu küçük mucize için çok mutluyuz ve minnettarız. Tom, sana daha da aşık olabileceğimi düşünmemiştim ama oldum” diyerek duyurmuştu.

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Tom Pelphrey de sık sık Kaley Cuoco’nun annelik yeteneklerini övüyor ve yaptığı “Bu konuda o kadar iyi ki, Kaley'i sevdiğim tüm özelliklerin 100 katı gibi. O kadar komik ve o kadar besleyici ve kolay, eğlenceli ve sevgi dolu ki ... Bu çok güzel” benzeri paylaşımlarıyla ünlü oyuncuya olan hayranlığını dile getiriyor.