Sakladığı sır böyle açığa çıktı: Ünlü dizinin yıldızı gizlice evlenmiş, üstüne bir de çocuğu olmuş!

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Dizinin ilk sezonları yayınlanırken rol arkadaşı Kaley Cuoco ile gizli bir aşk yaşayan Johnny Galecki bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle yine gizlice evlenmiş.

Big Bang Theory'nin yıldızı Johnny Galecki, iki büyük sürpriz yaparak artık evli bir adam ve iki çocuk babası olduğunu açıkladı.

Johnny Galecki evinin kapılarını bir dekorasyon dergisine açıp röportaj verirken evlendiği ve bir de kızının olduğu ortaya çıktı

48 yaşındaki ünlü aktör dekorasyon dergisi Architectural Digest'e evinin kapılarını açmıştı. Dergiye bir de röportaj veren Johnny Galecki, sessiz sedasız bir aşk yaşadığı kız arkadaşı Morgan Galecki'yle evlendiğini ve kısa bir süre önce kızlarının dünyaya geldiğini söyledi.

Önceki ilişkisinden 4 yaşında bir oğlu olan Johnny Galecki, ne zamandır birlikte olduğu bilinmeyen kız arkadaşı Morgan Galecki ile evlendiklerini, kısa bir süre önce de bir kızları olduğunu dergiye verdiği röportajda anlattı

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Nashville'de yaşayan çift derginin mart sayısına kapak oldu ve Johnny Galecki, evde çekimler yapılırken eşi Morgan'ın hamile olduğunu ve kısa süre sonra doğum yaptığını açıkladı.

Kızlarının adının Oona Evelena olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, dergi çekimlerinde saray yavrusu gibi görünen evinin kapısını açarken kızlarının odasını da gezdirdi.

Ünlü oyuncu yeni eşi ve oğluyla poz verirken kızının yüzünü ise göstermedi ama dergi çekimleri için bebek odasının fotoğraflarının çekilmesine izin verdi

Johnny Galecki, evlendiğini ve baba olduğunu açıklasa da eşi Morgan’la ne zaman tanıştıklarını ve evlendiklerini, kızlarının ne zaman doğduğunu söylemedi.

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Johnny Galecki ve Morgan Galecki’nin ilişkisi ünlü oyuncunun tam bir yıl önce paylaştığı bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı

Johnny Galecki ve yeni eşi Morgan Galecki’nin ilişkisi ilk kez Ocak 2023’te, ünlü oyuncu bir Instagram paylaşımı yaptığında ortaya çıkmıştı.

Johnny Galecki ve Morgan Galecki’nin yan yana verdiği pozda ünlü oyuncu eski sevgilisinden doğan ilk çocuğu Avery’yi kucağında tutuyordu.

Johnny Galecki ve Alaina Meyer 2 yıl birlikte oldu ve bu aşktan doğan bir de oğulları var

Johnny Galecki, Alaina Meyer’la 2018’de aşk yaşamaya başlamış, çiftin oğulları 2020’de dünyaya gelmişti.

Johnny Galecki, oğlunun doğumundan sonra ayrıldığı Alaina Meyer’la paylaştığı pozları Instagram hesabından silmemiş

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Oğulları doğduktan sonra artık evlenecekleri sanılan Galecki ve Alaina Meyer doğumdan sonra yollarını ayırarak herkesi şaşırtmıştı.

2007-2019 tarihleri arasında tam 12 sezon yayınlanan komedi dizisi Big Bang Theory yıllar içinde milyonları ekrana çeken, unutulmaz bir televizyon efsanesine dönüştü... Ve tüm başrol oyuncularına şöhretin kapılarını açarken birçok ödül de kazandırdı