Sakladığı sır böyle açığa çıktı: Ünlü dizinin yıldızı gizlice evlenmiş, üstüne bir de çocuğu olmuş!

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Dizinin ilk sezonları yayınlanırken rol arkadaşı Kaley Cuoco ile gizli bir aşk yaşayan Johnny Galecki bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle yine gizlice evlenmiş.
Big Bang Theory'nin yıldızı Johnny Galecki, iki büyük sürpriz yaparak artık evli bir adam ve iki çocuk babası olduğunu açıkladı.
48 yaşındaki ünlü aktör dekorasyon dergisi Architectural Digest'e evinin kapılarını açmıştı. Dergiye bir de röportaj veren Johnny Galecki, sessiz sedasız bir aşk yaşadığı kız arkadaşı Morgan Galecki'yle evlendiğini ve kısa bir süre önce kızlarının dünyaya geldiğini söyledi.
Nashville'de yaşayan çift derginin mart sayısına kapak oldu ve Johnny Galecki, evde çekimler yapılırken eşi Morgan'ın hamile olduğunu ve kısa süre sonra doğum yaptığını açıkladı.
Kızlarının adının Oona Evelena olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, dergi çekimlerinde saray yavrusu gibi görünen evinin kapısını açarken kızlarının odasını da gezdirdi.
Johnny Galecki, evlendiğini ve baba olduğunu açıklasa da eşi Morgan’la ne zaman tanıştıklarını ve evlendiklerini, kızlarının ne zaman doğduğunu söylemedi.
Johnny Galecki ve yeni eşi Morgan Galecki’nin ilişkisi ilk kez Ocak 2023’te, ünlü oyuncu bir Instagram paylaşımı yaptığında ortaya çıkmıştı.
Johnny Galecki ve Morgan Galecki’nin yan yana verdiği pozda ünlü oyuncu eski sevgilisinden doğan ilk çocuğu Avery’yi kucağında tutuyordu.
Johnny Galecki, Alaina Meyer’la 2018’de aşk yaşamaya başlamış, çiftin oğulları 2020’de dünyaya gelmişti.
Oğulları doğduktan sonra artık evlenecekleri sanılan Galecki ve Alaina Meyer doğumdan sonra yollarını ayırarak herkesi şaşırtmıştı.