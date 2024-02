Bunu daha önce hiçbir aristokrat yapamadı… Saksonya Prensesi erkek dergisine poz verdi: Kral görse onaylardı

Haberin Devamı

Tam adı Xenia Florence Gabriela Sophie Iris olan Saksonya Prensesi, Saksonya'nın son kralı Frederick Augustus III’ün üçüncü kuşak torunu.

37 yaşındaki prenses havuz başında çekilen yarı çıplak pozlarının yarattığı ilgiden memnun görünüyor. Fotoğraflarıyla birlikte dergiye röportaj da veren Xenia Florence fotoğrafları aracılığıyla “her kadının olduğu gibi güzel göründüğünü göstermek istediğini söyledi.

Saksonya Prensesi Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, bir erkek dergisine çıplak poz verince dünya basınında gündem oldu... Bunu yapan ilk aristokrat olan prenses, aldığı tepkilere rağmen soylu atalarının bu davranışına kızmayacağını aksine onaylayacaklarını söylüyor...

Prenses dergiye verdiği demeçte "Birilerini memnun etmek için trendlere uymak ya da sürekli estetik ameliyatlar olmak zorunda değilsiniz" dedi: "Çatlaklarım var ve onları göstermekten gurur duyuyorum."

Saksonya kraliyet soyundan gelmenin dışında şarkı söyleyen, kitap yazan ve uzun yıllardır "B:Real - Gerçek Ünlüler, Gerçek Hayat" adındaki reality şovun da yıldızı olan Xenia Florence hem aristokrat olması hem de vğcudu yüzünden ekran önünde olduğu yıllar boyunca sürekli önyargılara karşı savaşmak zorunda kaldığını söyledi.

"Katıldığım programda vücuduna hiçbir şey yaptırmayan tek kişi bendim. Diğer kadınlar, herhangi bir kıvrımım olmadığı ve kadınsı olmadığım için onlar için bir rakip olmadığımı söylediler" diyen Saksonya Prensesi bu korkunç yorumların neredeyse estetik ameliyat olması için yapılan baskıya boyun eğmesine neden olacağını ancak bunu asla yapmadığını itiraf etti.

Kraliyet soyundan gelen ve modellik de yapan yıldız prenses "Xenia: The Life of a Princess in the 21st Century" adlı bir biyografi kaleme almıştı. "Kendimi daha çok bir tür casus olarak görüyorum. Reality TV'ye gerçek olanı geri getirmek ve aynı zamanda insanlara gerçekte kim olduğumu göstermek istiyorum" diyor.

Vücudunda çatlaklar olduğunu, görüntüsü nedeniyle estetik yaptırması gerektiği yönünde baskı gördüğünü anlatan Saksonya Prensesi kendisini olduğu gibi sevdiğini, tüm kadınların böyle düşünmesi için poz verdiğini söylüyor

Ancak Xenia Florence’ın prenseslik iddiası soylu ailesi tarafından sorgulanıyor… Meissen Markizi Maria Emanuel, Xenia'nın kitabıyla ilgili haberlerin çıkmasının ardından Alman Bild gazetesine öfkeli bir açıklama yapmıştı.

Öfkeli Markiz, Saksonya Prensesi için "O bir hiç, o bir hiç kimse! Onun bir biyografisi olamaz. Bu şey korkunç bir gaf, 1000 yıllık Wettin Hanedanı için bir talihsizlik!" dedi.

Xenia Florence’ın aristokatlığına hanedan soyundan gelen bazı üyelerin itirazları var

Ancak Xenia Florence röportajında Saksonya'nın son kralının dergi çekiminden hoşlanacağını düşündüğünü söyledi ve şunları paylaştı: "Bana çok esprili ve sevgi dolu biri olarak tarif edilmişti. Yani kesinlikle bunu onaylardı."