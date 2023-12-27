'Aramıza hoş geldin kızım' Ünlü aile yeni yıla üç kişi giriyor

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İki başarısız evlilikten sonra, 2022’nin mayıs ayında birlikte olduğunu duyurduğu ünlü oyuncu Tom Pelphrey’le birlikte kızları Matilda’ya kavuşan Cuoco, üç kişilik mutlu bir aile olmanın mutluluğunu sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

38 yaşındaki Cuoco ve 41 yaşındaki Pelphrey ilişkilerini ilk olarak Mayıs 2022'de doğruladılar ve çift Ekim ayında ilk çocuklarını beklediklerini açıkladılar. Çiftin kızları Matilda 30 Mart’ta dünyaya geldi.

Ünlü çift bebek bekledikleri haberini bu fotoğrafla duyurmuştu

Ünlü çift kızlarıyla birlikte ilk Noel’lerini kutladılar ve yeni yıla anne baba olarak girmenin heyecanını ve mutluluğunu da yine sosyal medyadan yapıkları paylaşımlarla sergilediler.

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Ünlü oyuncu ve eşi kızlarına giydirdikleri tatlı elbiseyle süsledikleri yılbaşı ağacının önünde üç kişi birlikte aile pozu verdiler.

Kaley Cuoco ve Tom Pelphrey, bir aile olarak geçirdikleri yılbaşı için çok heyecanlılar: Kızlarıyla çektirdikleri mutlu aile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çifte hayranlarından yorum yağdı

Ertesi sabah ise yine tüm aile bu kez bir örnek yılbaşı pijamalarıyla bir araya gelip hediyelerini açtılar ve yeni yıl sevinci yaşadılar.

Kaley Cuoco ve Tom Pelphrey’in kızları Matilda’yı kucaklarına alıp iki yanağını büyük bir sevgiyle öperek sıkıştırdıkları fotoğrafa çiftin hayranlarından sayısız beğeni ve mesaj geldi.

Çiftin kızlarına verdiği öpücüğün tatlı fotoğrafı sayısız beğeni aldı... Kaley Cuoco ve Tom Pelphrey, kızları Matilda'ya ilk yılbaşı hediyesi olarak pembe bir araba almışlardı

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Artık 9 aylık olan Matilda’nın da anne ve babasının bu yoğun sevgi gösterisiyle mutlu olup etrafına gülücükler saçtığı dikkatlerden kaçmadı.

Gözden Kaçmasın Ünlü çift ayrılık söylentilerini aşk pozuyla yalanladı… Haberi görüntüle

Başrolünü oynadığı yeni dizisi Role Play’in 12 Ocak’ta gösterime girmesini heyecan içinde bekleyen Kaley Cuoco, en çok konuşulan ilişkisini The Big Bang Theory dizisinde birlikte başrol oynadığı Johnny Galecki’yle yaşamıştı.

Ünlü çifti tanıştıran ve çöpçatanlık yaparak bir araya gelmelerini sağlayan kişi menajerleri olmuş... Cuoco, Tom Pelphrey'yi görür görmez aşık olduğunu ve onunla çocuk yapmaya karar verdiğini itiraf etmişti

Profesyonel tenis oyuncusu Ryan Sweeting’le 2013’te evlenip iki yıl sonra ayrılan ünlü oyuncu 2018’de de binicilik sporcuyla uğraşan Karl Cook’la evlendi. Bu evlilik de 2021’de bitti, çiftin resmen boşanması 2022’yi buldu.

Tom Pelphrey, Cuoco'yu bir oyuncu olarak tanıyor ancak 12 sezon süren The Big Bang Theory'yi hiç izlemediği için onun ne kadar ünlü olduğunu bilmiyordu... Bu ün ancak onu ailesiyle tanıştırdığı gün ortaya çıkacaktı: Tom Pelphrey'yin ailesi oğulları Kaley Cuoco ile birlikte diye çok sevinmiş, ona sürekli olarak dizideki karakteri Penny'nin adıyla seslenmişti: Tom Pelphrey, kızının annesinin ününü böylece kendi ailesinden öğrenmiş oldu...

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Kaley Cuoco, Tom Pelphrey’le olan aşkından bahsederken onu görür görmez aşık olduğunu ve “bu adamın çocuklarını doğurmak istiyorum” dediğini itiraf etmişti. Çift çocuk yapmak konusunda ellerini çabuk tuttular ve ilişkilerinin ilk yılı içinde kızlarını kucaklarına aldılar.