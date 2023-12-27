'Aramıza hoş geldin kızım' Ünlü aile yeni yıla üç kişi giriyor

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İki başarısız evlilikten sonra, 2022’nin mayıs ayında birlikte olduğunu duyurduğu ünlü oyuncu Tom Pelphrey’le birlikte kızları Matilda’ya kavuşan Cuoco, üç kişilik mutlu bir aile olmanın mutluluğunu sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.
38 yaşındaki Cuoco ve 41 yaşındaki Pelphrey ilişkilerini ilk olarak Mayıs 2022'de doğruladılar ve çift Ekim ayında ilk çocuklarını beklediklerini açıkladılar. Çiftin kızları Matilda 30 Mart’ta dünyaya geldi.
Ünlü çift kızlarıyla birlikte ilk Noel’lerini kutladılar ve yeni yıla anne baba olarak girmenin heyecanını ve mutluluğunu da yine sosyal medyadan yapıkları paylaşımlarla sergilediler.
Ünlü oyuncu ve eşi kızlarına giydirdikleri tatlı elbiseyle süsledikleri yılbaşı ağacının önünde üç kişi birlikte aile pozu verdiler.
Ertesi sabah ise yine tüm aile bu kez bir örnek yılbaşı pijamalarıyla bir araya gelip hediyelerini açtılar ve yeni yıl sevinci yaşadılar.
Kaley Cuoco ve Tom Pelphrey’in kızları Matilda’yı kucaklarına alıp iki yanağını büyük bir sevgiyle öperek sıkıştırdıkları fotoğrafa çiftin hayranlarından sayısız beğeni ve mesaj geldi.
Artık 9 aylık olan Matilda’nın da anne ve babasının bu yoğun sevgi gösterisiyle mutlu olup etrafına gülücükler saçtığı dikkatlerden kaçmadı.
Başrolünü oynadığı yeni dizisi Role Play’in 12 Ocak’ta gösterime girmesini heyecan içinde bekleyen Kaley Cuoco, en çok konuşulan ilişkisini The Big Bang Theory dizisinde birlikte başrol oynadığı Johnny Galecki’yle yaşamıştı.
Profesyonel tenis oyuncusu Ryan Sweeting’le 2013’te evlenip iki yıl sonra ayrılan ünlü oyuncu 2018’de de binicilik sporcuyla uğraşan Karl Cook’la evlendi. Bu evlilik de 2021’de bitti, çiftin resmen boşanması 2022’yi buldu.
Kaley Cuoco, Tom Pelphrey’le olan aşkından bahsederken onu görür görmez aşık olduğunu ve “bu adamın çocuklarını doğurmak istiyorum” dediğini itiraf etmişti. Çift çocuk yapmak konusunda ellerini çabuk tuttular ve ilişkilerinin ilk yılı içinde kızlarını kucaklarına aldılar.