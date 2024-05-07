Ünlü oyuncu gönlü kırık evlenmişti... Gelinliği giydi, hasta annesine sarıldı... Gözyaşları sel oldu

Haberin Devamı

Bir yandan da eğer şanslıysa yani ebeveynleri hayattaysa, kendisini böyle mutluluktan uçuşurken görebiliyorlarsa sevinci ikiye katlanır. Peki ya böyle değilse?

Anne ya da babadan biri artık hayatta değilse ya da sağlığı o törene katılmasına izin vermeyecek kadar kötüyse? İşte o zaman bütün o mutluluğu eksik kalır... Yüzü gülse de insanın içinde bir yerlerde gözyaşları durmadan akar gider.

ALZHEİMER OLAN ANNESİ DÜĞÜNE KATILAMADI

Tıpkı ünlü oyuncuya olduğu gibi... Rol aldığı diziyle ün kazanan ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta hayatını bir süredir birlikte olduğu nişanlısıyla birleştirdi.

Düğünü gerçekten göz alıcıydı ve o da gelinliği içinde çok güzel görünüyordu. Ama bir eksik vardı. Annesi çok hastaydı ve düğününe katılamamıştı.

Haberin Devamı

Ünlü yıldız bunun üzerine annesi de kendisini sevdiğiyle evlenirken görsün diye düğününü bir de onun gözü önünde tekrarladı. İşte o anlarda da anne- kız birbirlerine sarıldılar ve gözyaşları kelimenin tam anlamıyla sel oldu gitti.

Bir bakalım kim bu ünlü ve neden düğününü bir de annesi için tekrarladı.

EVİNİN ARKA BAHÇESİNDE BİR DÜĞÜN DAHA YAPILDI

Bu ünlü rol aldığı Mad Men adlı diziyle tanınan 49 yaşındaki Christina Hendricks. Güzel oyuncu geçtiğimiz hafta George Bianchini ile New Orleans'ta düzenlenen bir düğünle evlendi.

Fakat Alzheimer'e yakalanan ve hastalığı ilerleyen annesi bu düğüne katılamadı. Bunun üzerine Christina Hendricks de o unutulmaz günü bir de annesi için onun evinin arka bahçesinde tekrarladı.

Hendricks, bu ikinci düğününde çekilen pozlarını Instagram sayfasından paylaştı.

'SEVİNCİMİ PAYLAŞMAMAM MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Bunu neden yaptığını da uzun bir mesaj eşliğinde anlattı güzel oyuncu: "Annem Alzheimer ve New Orleans'taki düğünümüze gelemedi. Bu yüzden biz de düğünümüzü onun arka bahçesine getirdik" diye yazdı.

Haberin Devamı

"Annem her zaman benim en iyi arkadaşımdı" diye yazan Christina Hendricks "Sevgimizi hayatımdaki en büyük destekçi ile paylaşmamam mümkün değildi" diyerek sürdürdü satırlarını.

Hendricks ile Bianchini'nin geçen ayki düğünü New Orleans'ta yapıldı. Çift, nikahtan sonra o kentte gelenek olduğu üzere sokaklarda şemsiyeli geçide katıldı.





Hendricks, gelinliğini giydiği ilk anda gözyaşlarını tutamamış... Bunun nedenini de "Çünkü çok güzeldi" diye anlattı ünlü oyuncu.

NEW ORLEANS'TA EVLENDİLER

Hendricks ile Bianchini, düğünlerini geçtiğimiz 20 Nisan'da yaptı. Güzel oyuncu mutlu günü için dantel ağırlıklı bir gelinlik giydi. Hendrick, düğün için seçtiği gelinliği giydiği ilk anda gözyaşlarını tutamadığını People dergisine verdiği röportajda anlattı.

Haberin Devamı

Bunun nedenini de "Çünkü çok güzeldi" diye anlattı. 76 davetlinin katıldığı törenin ardından yeni evli çift, New Orleans'ta gelenek olduğu üzere caz müziği eşliğinde bir sokak geçidinde yer aldı.

Daha sonra da bir düğün yemeği verildi. Christina Hendricks ile George Bianchini'nin düğün eğlencesi sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

2020 YILINDAN BU YANA FLÖRT EDİYORLAR: Çift, 2018 yılında Good Girls adlı yapımın setinde tanıştı. Bundan iki yıl sonra da flört etmeye başladılar. 2023 yılının mart ayında da Christina Hendrick, sevgilisinden evlenme teklifi aldı.





Haberin Devamı

İLK EVLİLİĞİ BOŞANMAYLA SONUÇLANDI: Bu arada bunun Hendricks'in ikinci evliliği olduğunu hatırlatalım. Güzel oyuncu, ilk evliliğini 2009 ile 2019 arasında Geoffrey Arend ile yaptı.