Ünlü oyuncu düğünde nedime oldu... Damat ağladı, gelin kıskandı

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Ama ünlüler, bazen sadece konuk oldukları düğünlerde de herkesten rol çalabilir. Kimi zaman arkadaşlarının evlilik törenlerine de damgalarını vururlar. Tıpkı geçen yıl Barbie filmiyle büyük sükse yapan Margot Robbie gibi!

2016 yılından bu yana Tom Ackerley ile mutlu bir evliliği olan 33 yaşındaki Margot Robbie, memleketi Avustralya'da bir arkadaşının düğününde nedimelik görevi üstlendi.

Diğer nedimelerle bir örnek açık sarı renkte bir elbise giyen Robbie, kimi zaman evlenen arkadaşı Brittany Lindores'İ bile gölgede bıraktı.

ARKADAŞININ MUTLULUĞUNA TANIK OLDU

Robbie'nin, arkadaşı Lindores geçtiğimiz hafta sonu Avustralya'daki Queensland'de bir plaj düğünüyle hayatını Maximilian Claxton ile birleştirdi.

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İki sevgilinin düğünü kimi zaman romantik ama genel olarak eğlenceli anlara sahne oldu.

Yakın arkadaşlarının Britt diye hitap ettiği Lindores'in nedimeleri arasında ünlü oyucu Margot Robbie de yer aldı.

Arkadaşının gelinliğini giyip düğün törenine hazırlandığı sıralarda da onu yalnız bırakmadı ünlü oyuncu. Hatta gelin çiçeğini kendi elleriyle getirip arkadaşına teslim etti.

DAMADIN GÖZLERİ DOLDU

Sonra sıra nikah törenine geldi. Gelin Brittany Lindore, babasının kolunda hayatını resmen birleştireceği Maximilian Claxton'a doğru ilerledi.

O sırada onlara aralarında Robbie'nin de bulunduğu nedimeler eşlik etti.

Gelin kendisine doğru ilerlerken onu beyazlar içinde gören damadın gözlerinin dolduğu ve duygularına zor hakim olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Babasının, gelini damada teslim etmesinden sonra da iki aşık konukların huzurunda birbirlerine ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte kalma sözü verdi.

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Gelin, babasının kolunda kendisine doğru ilerlerken damadın gözleri doldu.





GÜNÜN İLK IŞIKLARINA KADAR EĞLENDİLER

Duygulu anların yaşandığı bu nikah töreninin ardından da eğlence kısmına geçildi. Konuklar açık havada gerçekleşen bu plaj düğününde sabahın ilk ışıklarına kadar yeni evlilerin kurduğu yuvayı kutlayarak eğlendi.

Margot Robbie de gecede danslarıyla ve neşesiyle arkadaşının mutluluğuna ortak oldu.

O gece birbirleriyle hayatlarını resmen birleştiren Britt ile Maximilian, düğünlerinde çekilen çok sayıda fotoğrafı da sosyal medya sayfalarından paylaştı.

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Ünlü oyuncu Margot Robbie, kimi zaman gelin olan arkadaşından bile rol çaldı.