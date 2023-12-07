Ünlü oyuncu düğün stresinden aylardır kaçıyordu… Sevdiğiyle uzaklara kaçıp evlendi!

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Bu alışagelmiş kalıplara uymayan başkaları da yok değil elbette. Kimi ünlü çiftler aşklarını da gizlice yaşıyor, düğünlerini de gizli yapıyor. Bir de saklanmakla ilgili derdi olmamasına rağmen düğün işine pek yanaşmayanlar var ki onların da en büyük sıkıntısı düğün hazırlıkları yüzünden yaşanan baskı ve stresle başa çıkamamak.

Vanessa Hudgens, 2020'den beri birlikte olduğu beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile gözlerden uzakta, çok az davetlinin katıldığı gizli bir törenle evlendi... Hudgens aylardır düğün stresi yaşadığını, artık kaçarak evlenme noktasına geldiğini söylüyordu, bir anlamda da bunu başarmış oldu

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Daha 15 yaşındayken kamera karşısına geçtiği filmiyle adını duyuran, 18 yaşında oynamaya başladığı High School Musical film serisiyle şöhretin doruğuna erişen Amerikalı yıldız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens da bu isimlerden biri. Daha doğrusu “biriydi” demek lazım.

Güzel yıldız gizli düğününün tüm detaylarını ve fotoğraflarını Vogue dergiiyle paylaştı

Çünkü güzel yıldız bir süredir sürekli düğün yapmanın zorluklarında bahsediyor, sevgilisiyle kaçarak evlenmek istediğini söylüyordu. En sonunda da bu söylediğini yaptı! Yanına sadece ailesi, sevdikleri ve yakın dostlarını alarak meraklı gözlerden ve paparazzilerden uzakta hayal ettiği gibi sadece bir düğünle evlendi.

Ünlü çift Meksika'da bir ormanın içinde, doğayla iç içe bir mekan seçti ve düğün davetlilerinin telefonları da basına görüntü sızmasın diye girişte alındı

Vanessa Hudgens, hafta sonu son derece özel bir törenle beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile evlendi ve aylardır bahsettiği ve bunaltıcı olarak tarif ederek kaçınmak istediği o zorlu düğün planlama sürecine rağmen bu büyük günü sorunsuz ve mutlulukla atlattı. Meksika'nın Tulum kentinde düzenlenen ve sadece mutlu çiftin en yakınlarından 100 kişinin davetli olduğu törenle ilgili detayları Hudgens Vogue dergisine anlattı.

Vanessa Hudgens, aylardır düğün hazırlıklarının zorluklarından bahsediyor, gelinliklerin de fazla pahalı olmasından şikayet ediyordu: Ünlü oyuncu bu en özel günü için Vera Wang imzalı sade bir gelinlik tercih etti

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Sık ağaçlarla kaplı bir ormanın içinde yabancı gözlerden uzakta yapılan törenle evlenen Vanessa Hudgens, daha önce söylediği gibi aslında kaçarak ama yanına en sevdiklerini alarak evlendi. Doğanın içindeki yemyeşil düğün mekanı için ünlü yıldız "Buranın bizim yerimiz olduğunu biliyordum. Kendimi daha önce hiç gitmediğim bir ütopyaya taşınmış gibi hissettim. Tuhaf ve büyülüydü ve aşık oldum" dedi.

Aylar süren düğün planlamalarını çiftin 2020'de tanışmasında da rol oynayan arkadaşları Jay Shetty yaptı. Vanessa Hudgens büyük bir serveti olmasına rağmen düğün hazırlıklarından bahsederken “Gelinlikler çok pahalı, üstelik düğün hazırlıkları da çok yorucu, keşke sevgilimle kaçarak evlensek” demişti.

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Hudgens, düğünde kendisini "çok özgüvenli, seksi ve kadınsı" hissettirdiğini söylediği Vera Wang imzalı, degaje yakalı saten bir gelinlik tercih etti. Geleneksel bir düğün istemediğini söylese de topuz yaptığı saçlarına bir de duvak takan yıldız oyuncu bu duvağa “Bayan T. 2 Aralık 2023" yazısını işletti.

Hudgens ve Tucker, düğün telaşı biter bitmez evlendikleri yerde, yanlarına yakın dostlarını da alarak balayı tatiline başladılar... Ünlü oyuncunun deniz kenarında çekilen mayolu fotoğraflarında belirgin şekilde görünen karnı hemen hamilelik söylentilerinin başlamasına yol açtı

Vanessa Hudgens gelinliğindeki işlemeleri de "Gelinliği giydim ve 'Bu mükemmel' dedim. Kolay, sade ve şık. Tam olarak istediğim şeydi, ama tabii ki biraz süslememiz ve sadece bana özel olması için biraz daha sevgi katmamız gerekiyordu." diye anlattı.

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Tüm nedimeler bronz elbiseler giyerken Tucker kirli beyaz kruvaze bir ceket ve taba rengi pantolon tercih etti. Hudgens, nişanlısı Cole Tucker’ı damatlığıyla gördüğünde ayaklarının yerden kesildiğini de itiraf etti: "Birbirimizi mihrapta ilk kez görmek hayatımın en duygusal anıydı," diye anlatıyor. "Cole'u gördüğümde kelimenin tam anlamıyla tepetaklak oldum, derin bir nefes almak zorunda kaldım ve yürümeye devam etmek için kendimi zorladım çünkü yere düşebilirdim".

34 yaşındaki Vanessa Hudgens ve 27 yaşıundaki Cole Tucker'ın ilişkisi herkesin birbiriyle sadece internet üzerinden konuşup görüştüğü koronavirüs pandemisinde başlamıştı... İnternet üzerindne tanışan aşıklar bir süre sonra Instagram'dan birbirlerini takip edip yazışmaya başladılar: Cole Tucker bir yıl sonra ünlü oyuncuya gösterişli bir pırlanta yüzün hediye edip evlenme teklif etmişti

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Tören sırasında çiftin birbirlerine el yazısıyla yazdıkları yeminlerini okumaları Hudgens'ın asla unutamayacağı bir andı. Ünlü oyuncu o anları "Sevdiğiniz insanların önünde aşkınızı ilan ederken bu kadar açık ve savunmasız olmak bir ilişkide olabilecek en güzel şey" diyerek anlattı.

Ünlü çift aşkıklar şehri Paris'te nişanlanmıştı

Bu saklı gizli törenin ardından güzel oyuncu eğlenceli, yarı şeffaf bir resepsiyon elbisesi giydi ve yemek, konuşmalar, dans ve canlı müzikle dolu bir gecenin tadını çıkardı. Başta gönülsüz olsa da tam olarak hayallerindeki gibi bir düğün yapan Hudgens "Gerçekten hayatımın en büyülü hafta sonuydu. Gerçekten şu anda bunun hakkında konuşurken gözlerim doluyor. Daha iyisini hayal bile edemezdim. Büyülü olacağını biliyordum ama beklentilerimi aştı" diyerek bu en özel günüyle ilgili duygularını anlattı.