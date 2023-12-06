Hamile olduğunu herkesten saklıyordu... Şimdi büyüyen karnını tutarak poz vermeden duramıyor

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İkisi de genç kuşağın önde gelen yıldızlarındandı, milyonlarca hayranı olan, Hollywood’da isim yapmış, iyi yerlere gelmiş bekar insanlardı. Yine de Robert Pattinson ve Suki Waterhouse büyük aşklarını 5 yıldır gözlerden uzakta, spot ışıklarından saklanarak yaşadılar.

Suki Waterhouse'ın son fotoğraflarını gören hayranları onun yüzüne bir güzellik geldiğini, hamilelik ışıltısıyla parladığını söylediler

Hem başarılı bir oyuncu hem de şarkıcı olan Suki Waterhouse, kendinden yaşça bir hayli büyük olan yakışıklı aktör Bradley Cooper’la ses getiren bir aşk yaşamış, Cooper daha sonra gönlünü Rus model Irina Shayk’a kaptırınca ikili yollarını ayırmıştı. Robert Pattinson’ın aşk hayatıyla ilgili geçmişiyse yıllardır çok daha büyük bir hayal kırıklığıyla hatırlanıyor…

5 yıldır Robert Pattinson'la mutlu bir ilişki yaşayan güzel yıldızın hamilelik söylentileri durmak bilmiyor, giderek büyüyen karnı yüzünden giyim tarzını değiştiren ünlü isim yine de hamile olduğunu saklamaya çalışıyordu

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Alacakanlık (Twilight) serisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Kristen Stewart’la yıllarca büyük bir aşk yaşayan Robert Pattinson, hem ihanete uğramış hem de büyük bir skandalda istemese de başrol oynamak zorunda kalmıştı.

İkisi de geçmişte aşkta aradığını bulamayan ünlü çift ilişkilerini hep dünyadan saklamaya, gözlerden uzakta yaşamaya çalıştılar

Kristen Stewart, Pattinson’la birlikteyken, başrollerinden birini üstlendiği Snow White and the Huntsman'ın yönetmeni evli Rupert Sanders ile yasak bir aşk yaşadı. Bu ilişki ortaya çıkınca büyük bir skandala yol açtı. Herkesin hayatını altüst eden bu olaydan en büyük yarayı alanlardan biri de Robert Pattinson oldu.

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Ünlü aktör belki de bu yüzden Suki Waterhouse ile olan ilişkisine de hep temkinli yaklaştı. Çiftin ses getiren eski aşklarından sonra birbirlerini bulması onlara büyük mutluluk getirmişti. Ama ihanetler ve skandallarla dolu gösteri dünyasından, kendi ağızları da yanan genç aşıklar hep saklı gizli olmak istediler…

Bebek beklediğini artık büyüyen karınını saklayamayacak hale gelene kadar gizli tutan ünlü yıldız şimdi de bu mutluluğunu bolca sergilemeye başladı

Waterhouse, ilk çocuğunun babası olacak Pattinson için “Onun adını telefonumda ya da bir mesajda gördüğümde her zaman inanılmaz heyecanlanıyorum ve sanırım o da benim için aynı şeyi hissediyor. Her zaman söyleyecek çok şeyimiz var ve onu çok komik buluyorum" diyor. Çift 2023’ün başından beri birlikte yaşamaya başladılar. Suki Waterhouse ilişkileri konusunda biraz daha açık sözlü konuşsa da 5 sene geçmesine rağmen Robert Pattinson bu konuda oldukça ketum davranmaya devam ediyor. ÇOK KORUMACI DAVRANIYORNisan 2019'da Sunday Times'a verdiği bir röportajda Waterhouse sorulduğunda "Batman" yıldızı aktör "Zorunda mıyım?" diye cevap vermişti. "İnsanların içeri girmesine izin verirseniz, bu aşkın değerini düşürür. Sokakta bir yabancı size ilişkiniz hakkında soru sorsa, bunun son derece kaba olduğunu düşünürsünüz” diyen aktör ilişkisi konusunda oldukça korumacı bir tavır sergiliyor.

İşte bu biraz çekingen biraz da temkinli çiftimiz şimdilerde hayatlarının en büyük mutluluğunu yaşamaya hazırlanıyorlar. Bir süre değişen giyim kuşamı, karnını sıkmayan hatta açıkta bırakan kıyafetleri yüzünden hamilelik söylentileri çıkan Suki Waterhouse, nihayet geçen ayın sonunda konser verirken sahneden hayranlarına haykırarak gerçekten de bebek beklediğini ilan etmişti.

Suki Waterhouse hamile olduğunu sahnede konser verdiği esnada duyurmuştu

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Geçtiğimiz gün İngiltere Moda Ödülleri gecesine katılan 31 yaşındaki güzel yıldız kırmızı halıda verdiği hamilelik pozlarıyla çok konuşuldu. Etekleri tüllerle süslü, aşağı doğru genişleyen straplez bir elbise giyen ünlü oyuncuyu görenler onun ışıl ışıl parladığını gözden kaçırmadılar.

Çiftin yakın çevreleri bu bebek haberine çok mutlu olduklarını hatta sevinçten havaya uçtuklarını söylüyor ancak şimdilik ikisi de bu konuda bir açıklama yapmadılar

Hamilelik ışıltısı taşıyan, mutluluğu ve heyecanı her halinden belli olan Suki Waterhouse, daha birkaç hafta önce saklamaya çalıştığı karnını tutmaktan, doğmamış bebeğini elleriyle sarıp sarmalamaktan da bir an olsun vazgeçmedi.

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Suki Waterhouse, aylardır süren hamilelik spekülasyonlarının ardından, Meksika’da sahne aldığı bir müzik festivalinde bebek müjdesini doğrulamıştı. "Bugün özellikle ışıltılı bir şey giymeye karar verdim çünkü bunun sizi olan biten başka bir şeyden uzaklaştırabileceğini düşündüm” dedi ve gülerek bunun işe yaramadığının farkında olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı o anda elbisesinin altından iyice belli olmaya başlayan karnını tutuyordu.