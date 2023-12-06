İlk darbeyi sosyal medyadan vurdular! Ünlü çift 6 yıllık evliliklerinde sona geldi... 'Seni taşımaktan yoruldum'

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Yıl bitmeden bu ayrılık rüzgarına kapılan bir ünlü çiftin daha kapıldığı ortaya çıktı. En azından kendileri bu konuda açıklama yapmasa da yaşananların ipucunu sosyal medyadan verdiler diyelim. Hem de bir zamanlar birbirlerine olan aşklarını dile getirdikleri hesaplarından…

BİNLERCE İNSANIN ÖNÜNDE YÜZÜĞÜ PARMAĞINA TAKMIŞTI

2017’de evlenen iki ünlü rapçi Cardi B ve Offset zor bir dönemden geçiyor gibi görünüyor. Bundan 6 yıl önce, binlerce hayranın önünde konser sahnesinde Cardi B’yi sahneye çağıran ve ona kocaman bir pırlanta yüzük vererek evlenme teklif eden Offset, bu güzel anları da bir zamanlar sosyal medya hesabından paylaşmıştı… Instagram paylaşımında "Başlakarının duygularını taşımaktan yoruldum" diyen Cardi B'nin bu sözleri kocası için yazdığı iddia edildi

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MEĞER GİZLİCE EVLENMİŞLER...

O günlerde bu ses getiren evlilik teklifi çok konuşulmuş, sonradan da çiftin aslında gizlice evlendikleri, bu sahnede gerçekleşen teklifin çoktan nikah masasına oturan çiftin hayranlarına yaptıkları bir şov olduğu öğrenilmişti. İkisi de 31 yaşında olan ünlü isimlerin 6 yıllık evliliklerinden 5 yaşında Kulture adında bir kızları ve 2 yaşında Wave adında bir oğulları oldu.

Katıldıkları törenlerde ve kırmızı halı davetlerinde sürekli öpüşüp koklaşarak poz veren Cardi B ve Offset birbirlerine olan aşklarını bir yandan da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dünyaya ilan ediyorlardı. Hatta eylül ayında 6. evlilik yıldönümlerini kutlarlarken Offset sevgili eşine, evlerinin kocaman salonunu dolduracak kadar çok gül göndermişti.

AŞK MESAJLARI BİR ANDA DURDU, İMALI "GÖNDERMELER" GELDİ: TAKİBİ BIRAKTILAR

Çift her şey yolunda gider gibi görünürken bir anda aşk mesajları paylaştıkları Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bunu yapmakla kalmayıp bir de birbirleri için yazdıkları belli olan “şifreli” mesajlarla bu ayrılık söylentilerini alevlendirdiler.

Sık sık birlikte sahneye de çıkan çit birkaç ay önce kamuoyu önünde aldatma iddiaları yüzündne birbirlerine girmişlerdi

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Cardi B “İlişkilerin artık ömrünü doldurduğunu, zamanının geldiğini bilirsiniz… İnsanların duygularını korumaktan yoruldum. ARTIK KENDİMİ İLK SIRAYA KOYUYORUM” yazdı. Offset ise Cardi b’ye nispet yaparcasına kendi Instagram hikayesinde Al Pacino'nun "Scarface" karakterinin bağırdığı bir görüntüyü paylaşıp “Ben kime güvenebilirim ki! Sadece bana! Kendime!” yazdı.





KARISINA MİLYONLUK HEDİYELER ALIYORDU

Hafta sonu Cardi, Balenciaga'nın Los Angeles'taki 2024 sonbahar defilesinde ilk kez podyuma çıktı ve büyük beğeni topladı. Bu önemli gününde Offset’in karısının yanında olmaması da epey dikkat çekmişti. Oysa ünlü rapçi ekim ayında karısına yaklaşık yarım milyon dolar değerinde Hermes çantalar hediye ederek onu aşk ve övgü sözcüklerine boğmuştu.

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Yaptıkları abartılı alışverişler ve büyük servetleri sayesinde sergiledikleri lüks hayatlarını fazla ön plana çıkardıkları için zaman zaman eleştirilen çift bu yaz aldatma iddialarıyla da gündeme gelmişlerdi. Çalkantılı evliliklerini birkaç defa bitirmeye çalışan çift her seferinde “biz birbirimizi seviyoruz” diyerek hep bu aşka bir şans daha verdiler.

"KARIM BENİ ALDATTI" YAZDI, SONRA SÖZLERİNİ GERİ ALDI

Offset, bu yılın haziran ayında bir anlık öfkeyle yine Instagram’dan “Karım beni aldattı” yazarak büyük bir skandala yol açmıştı. Cardi B ise bu iddia karşısında öfkeden deliye dönerek kocasına çok sert karşılık vermiş, sonra da hayranlarına seslenerek "O taşralı adama kulak asmayın, millet." demişti.

Ünlü çiftin aşkı reklam kampanyalarına ilham olmuş; bu yıl Sevgililer Günü'nde ünlü bir hamburger markası "Cardi B - Offset" aşk menüsü satmıştı

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Cardi B, kocasına “Suçlu olduğunu bildiğin her şey için beni suçlayamazsın. Görüyorum ki her şeyi benim üzerime yıkmak senin için çok kolay” diye seslenmiş, Offset ise bunun üzerine aldatma iddiları konusunda yalan söylediğini kabul etmek zorunda kalmıştı.

"KARIMIN AĞZI PİSTİR AMA ONU SEVİYORUM"

Ünlü çift bu dünyanın göz önünde yaşanan aldatma kavgasının ardından yollarına hiçbir şey olmamış gibi devam ederek aşk paylaşımları yapmayı sürdürdüler. Hatta daha sonra "Jealousy" (Kıskançlık) adını verdikleri ortak bir şarkı da yaptılar. Şarkının sözleri ve klibi kamuoyu önünde yaşanan tartışmalarına gönderme yapıyordu. Lüks yaşantısını çok fazla göz soktuğu için eleştirilen Cardi B çok büyük bir fakirliğin içinden geldiğini, böyle yaşamayı çok hakketiğini söyleyerek bu eleştirilere kulak tıkıyordu: Ünlü şarkıcı talih yüzüne gülmeden önce yıllarca tezgahtarlık yaptı ve gece klüplerinde striptizci olarak çalıştı

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Tüm bu yaşananların ardından Offset "Çılgın ve pis konuşan bir ağzı var. Yine de karımı seviyorum. Ama herkes bilsin, o deli dostum" diyerek "Hakkımızda konuşan o insanlar aramızda neler olup bittiğini gerçekten bilmiyorlar" yorumunu yapmıştı.