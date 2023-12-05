Ünlü oyuncuya büyük sürpriz! Küçük hayranıyla yaşadığı karşılaşma sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

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Philadelphia, Sylvester Stallone'nin klasik filmi Rocky'yi ve filmin umut ve azim ruhuyla dolu mesajlarını uzun zamandır benimsemiş durumda ve şehrin yıllardır ünlü yıldız ve Rocky filmleriyle anılmasından çok memnun.
ROCKY FİLMİNİN ÇEKİLDİĞİ ŞEHRİN ANAHTARINI USTA OYUNCUYA SUNMUŞLARDI
Öyle ki şehrin yerel yönetimi 3 Aralık gününü filmin gösterime girişinin 47. yıldönümü şerefine “Rocky Günü” olarak ilan etti ve Sylvester Stallone'a şehrin anahtarını verdi. Rocky'nin bir heykelinin de bulunduğu Philadelphia Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde düzenlenen etkinliğe ünlü yıldızın her yaştan hayranı adeta akın etti.
77 yaşındaki usta aktör şehrin anahtarını teslim almaya gittiği etkinlikte gurur dolu bir görüntü sergilerken etrafını da sevenleri doldurmuştu. Mutluluğu yüzünden okunan Sylvester Stallone'un yanına gelen küçük hayranın sergilediği şovsa başta yıldız oyuncu olmak üzere herkese duygu dolu anlar yaşattı.
Adının Ro olduğunu söyleyen Sylvester Stallone'un küçük hayranı bir anda ünlü yıldızın yanına gelerek bağırmaya başladı. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışırken gerçek ortaya çıktı. Küçük hayranı Rock filmlerine ve ünlü oyuncuya o kadar hayrandı ki filmlerin repliklerini ezbere biliyordu.
KÜÇÜK HAYRANININ JESTİ ÜNLÜ YILDIZI DUYGULANDIRDI
Ro adını kullanan çocuk, Stallone'nin başrolünü oynadığı serinin son filminde yaptığı ateşli konuşmayı bağırarak söylemeye başladı. Sylvester Stallone, 2006 yapımı Rocky Balboa filminde, oğluna yaptığı hayatın zorluklarını anlatan o meşhur sahnedeki sözlerini küçük hayranının ağzından duyunca duygu dolu anlar yaşadı.
Stallone, o sahnedeki repliklerinin tümünü ezberleyen ve kendisini karşısında görünce hepsini heyecanla söylemeye başlayan küçük hayranına eşlik etti. İkili arasındaki bu güzel anlar etraftaki hayranları tarafından videoya alınıp sosyal medyada paylaşıldı ve izlenme rekorları kırdı. Sylvester Stallone, birkaç boks numarası sergilediği küçük hayranıyla kucaklaşıp bol bol da fotoğraf çektirerek onu sevindirdi.
Sylvester Stallone’un küçük hayranının onu karşısında görür görmez ezbere söylemeye başladığı repliklerin yer aldığı sahnede Rocky oğluna "Sana zaten bildiğin bir şeyi söyleyeyim: Dünya güneş ışığı ve mutluluklardan ibaret değil. Burası çok acımasız ve kötü bir yer ve ne kadar sert olduğunuz umurumda değil. Hayat izin verirseniz sizi dizlerinizin üstüne çöktürecektir. Sen, ben ya da hiç kimse hayat kadar sert vuramaz” diye sesleniyordu.
İSMİNİ KİMSE BİLMEDİĞİ İÇİN ROCKY ROLÜNÜ ONA VERMEK İSTEMEDİLER
1976 yapımı orijinal Rocky filmi Stallone'yi dünya çapında büyük bir yıldız yaptı. Senaryoyu ilk o yazmıştı ancak Sylvester Stallone o günlerde tanınmamış bir isim olduğu için başrolü bir başka isme vermek istiyordu. En sonunda ünlü bir yıldız ısrarından vazgeçen yapımcılar bunun mükafatını misliyle almayı başaracaktı.
Rocky 1976'nın en çok hasılat yapan filmi (ve 1977'de Yıldız Savaşları'nın ardından en çok hasılat yapan ikinci film) olduktan sonra stratejisinin buna değdiğini kanıtladı. Ayrıca 10 dalda Oscar'a aday gösterildi ve En İyi Film de dahil olmak üzere üç dalda ödül aldı.
1976’DA BAŞLAYAN EFSANE HÂLÂ SÜRÜYOR
1976’dan 1990’a kadar 5 Rocky filmi çekildi. Stallone, 2006’da Rocky karakterinin ilk macerasından 30 yıl sonra yeniden ringe çıktığı Rocky Balboa filminde bir kez daha başrol oynadı. Seri, Rocky serisinde Sylvester Stallone’un rakibi olmuş efsane karakter Apollo Creed’in oğlunun maceralarını anlatan ve Stallone’un Rocky olarak yeniden perdede gözüktüğü Creed filmleriyle hâlâ beyaz perdede yer almaya devam ediyor.