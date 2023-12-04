Ünlü oyuncu 6 kez kalp krizi geçirdi! ‘Yaşama şansım sıfıra yakındı ama kurtuldum!’

Haberin Devamı

Instagram hesabından "Buna inanamayacaksınız! Dün bir randevuya giderken mutfağımda yere yığıldım" diye yazan 59 yaşındaki Mark Sheppard, hastane yatağında yatarken başını yastığa dayadığı bir selfie paylaştı.

Supernatural dizisinin sevilen oyuncusu Mark Sheppard, 6 kez kriz geçirdikten sonra mucize şekilde hayatta kaldı

"Altı büyük kalp krizi geçirdim ve 4 kez ölümden döndüm” diyen ünlü oyuncu sol ön arterinin yüzde 100 tıkandığını söyledi. Yıldız oyuncu "dul bırakan" kalp krizi olarak adlandırılan bir durumdan muzdarip olduğunu belirtti.

4 KEZ ÖLDÜ, 4 KEZ DİRİLDİ

6 kez büyük kalp krizi geçiren ünlü oyuncu bunların 4’ünde kalbinin durduğunu ve kelimenin tam anlamıyla ölümden döndürüldüğünü söyledi. 59 yaşındaki ünlü oyuncunun böyle ciddi bir krizin ardından hayatta kalması adeta bir mucize olarak adlandırıldı.

Mark Sheppard kalbinin 4 kez durduğunu ve 4 kez ölümden döndüğünü yazdı

Haberin Devamı

Cleveland Clinic'e göre bu kalp krizi "kalbin en büyük atardamarındaki tam tıkanıklık" nedeniyle meydana gelmektedir. Sheppard "Hayatta kalma şansım neredeyse sıfırdı. Harika hissediyorum. Yarın evdeyim!" yazdı.

EŞİNE VE ONU KURTARAN DOKTORLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Usta aktör ayrıca eşi Sarah Louise Fudge'a, Los Angeles İtfaiyesine ve kendisiyle ilgilenen hastane personeline de teşekkür etti. “Artık hayata daha alçakgönüllü bakıyorum” diyen oyuncuya rol arkadaşları da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sheppard, ilk eşi Jessica Sheppard’la 2004’te evlenmiş, bu evlilikten Max ve Will adında iki oğlu olmuştu. Ünlü oyuncu ikinci evliliğini 2015'te Avustralyalı Sarah Louise Fudge ile yaptı. Mark Sheppard’ın bu evlilikten de 7 yaşında bir kızı var.

Haberin Devamı





SUPERNATURAL’IN SEVİLEN OYUNCUSU GEÇEN YIL KANSERDEN ÖLMÜŞTÜ

Uzun yıllar boyunca davam eden ve 15. sezonuyla ekranlara veda eden Supernatural dizisinde tanınıp sevilen 47 yaşındaki oyuncu Nicki Aycox da bundan tam bir yıl önce kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetmişti.

Aycox, Mart 2021'de bir Instagram gönderisinde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

“2021’in Ocak ve Şubat aylarında çok hastalandım ve Covid geçirdiğimi düşünerek hastaneye gittim. Oysa işler beklediğimden de öteye gitmişti: Bana orada lösemi teşhisi koydular.” diyen güzel yıldız böylece hayranlarıyla hastalığın paylaşmış ve sonraki gönderilerinde de hastanedeki tedavilerinden fotoğraflar yayınlayarak hem verdiği amansız mücadeleyi anlatmış hem de kendi durumundakilere umut ışığı olmaya çalışmıştı.