Düğün yapmak zor geliyor keşke kaçıp evlensem demişti… Gelinlik gibi bir elbise giyip bekar hayatını mezara gömdü!

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Gösteri dünyasının yıldızlarının düğün törenlerini düşününce insanın aklına böyle görüntüler geliyor birçok örnekte olduğu gibi. Bu alışagelmiş kalıplara uymayan başkaları da yok değil elbette. Kimi ünlü çiftler aşklarını da gizlice yaşıyor, düğünlerini de gizli yapıyor.

Vanessa Hudgens bir süredir nişanlısı Cole Tucker'la evlilik hazırlığı yapıyor ancak bu evlilik ve düğün işlerine bakışı biraz farklı...

Hatta gidip sadece nikah kıyan ve sonra hayranlarının karşısına “biz evlendik” diye çıkan ünlü az değil. Daha 15 yaşındayken kamera karşısına geçtiği filmiyle adını duyuran, 18 yaşında oynamaya başladığı High School Musical film serisiyle şöhretin doruğuna erişen Amerikalı yıldız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens da bu isimlerden biri.

Geçen yıl aralıkta nişanlanan, bunu da ancak şubat ayında açıklayan Vanessa Hudgens düğün yapmanın hem çok zahmetli olduğundan yakınmış hem de gelinlik fiyatlarının pahalılığından dem vurmuştu

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2020’den beri birlikte olduğu profesyonel beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile büyük bir aşk yaşayan Vanessa Hudgens, kısa süre sonra evlenmeye hazırlanıyor. Çiftin ilişkisi herkesin birbiriyle sadece internet üzerinden konuşup görüştüğü koronavirüs pandemisinde başlamıştı.

Düğün derdiyle uğraşmak yerine nişanlısıyla kaçarak evlenmenin hayalini kurduğunu söyleyen müstakbel gelin Vanessa Hudgens kız arkadaşlarıyla cenaze temalı bir bekarlığa veda partisi düzenledi

2021’de sevgilisinin evlilik teklifine evet diyen ünlü oyuncu parmağındaki kocaman pırlanta yüzüğü gösterip nişanlandığını duyurmuştu. Çiftin evliliğine artık sayılı zaman kaldı hatta ünlü oyuncu ilginç bir teması olan bir bekarlığa veda partisi bile yaptı.

Arkadaşlarının hepsine simsiyah cenaze giysileri giydiren Vanessa Hudgens kendisi de bir gelinliği andıran beyaz bir elbise giydi hatta tül eldivenleri ve duvağıyla tam bir gelin gibi oldu

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Kız arkadaşlarıyla birlikte onların simsiyah giysiler giydiği Vanessa Hudgens’ın ise bir gelinliği andıran dantel saten karışımı uzun beyaz bir elbiseyle katıldığı bu partinin teması cenazeydi!

Cadılar Bayramı’nın yaklaşmasından da ilham alan yıldız isim kız arkadaşlarıyla bol bol gülüp eğlendiği gecenin sonunda bekarlığa veda ederken “bekar günlerini mezara gömdü”.

Partinin teması gereği bekarlık günlerinin öldüğünü ve mezara gömüldüğünü söyleyen güzel yıldız daha birkaç ay önce çok zorlayıcı ve masraflı olacağını düğündüğü için düğün fikrinden korktuğunu, kaçarak evlenmeyi hayal ettiğini söylemişti

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Davetliler siyah giyip cenazede gibi görünürken Vanessa Hudgens da beyazlar içinde gelin gibi görünüyordu ancak aslında güzel oyuncu bekarlığının ölümünü temsil ediyor ve onu bir cenaze gibi sonsuzluğa uğurluyordu.

Vanessa Hudgens bu eğlenceli partiyle evliliğine hazırlansa da bir süredir yaklaşan düğünüyle ilgili ilginç açıklamalarıyla gündemdeydi.

Çocuk denecek yaştan beri kameralar önünde olan Vanessa Hudgens'ın aslında hatırı sayılır bir serveti var ama yine de gelinlik fiyatlarını pahalı bulduğunu itiraf etmişti

Düğün ve evlilik sektörünün çığırından çıktığını ve artık bu işlerin bir çılgınlık gibi yaşanmaya başladığını söyleyen Vanessa Hudgens katıldığı yayınlarda gelinlik bulmaktan düğün mekanı seçmeye kadar her konuda çok zorlandığını anlatmıştı.

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Düğün hazırlıklarının çok zahmetli olduğunun altını çizen ünlü oyuncu aslında hatırı sayılır bir servete sahip olsa da gelinlik fiyatlarının oldukça pahalı olduğundan da dem vurmuştu.

Genelde Hollywood’un ya da gösteri dünyasının ünlü isimleri gösterişli gelinlikleri için paraya kıyıp düğün hazırlıklarına aylar öncesinden başlarken Vanessa Hudgens bunca zahmeti çekmek yerine nişanlısıyla kaçarak evlenmenin hayalini kurduğunu itiraf etmişti.

Giyeceği gelinlik onuşunda bu fikirlerine rağmen bekarlığa veda partisinde bile bir gelinlikten ayırt edilemeyecek beyaz elbisesiyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü ismin düğünün nasıl geçeceği şimdiden merak konusu oldu….

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