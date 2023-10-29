Düğün yapmak zor geliyor keşke kaçıp evlensem demişti… Gelinlik gibi bir elbise giyip bekar hayatını mezara gömdü!

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Gösteri dünyasının yıldızlarının düğün törenlerini düşününce insanın aklına böyle görüntüler geliyor birçok örnekte olduğu gibi. Bu alışagelmiş kalıplara uymayan başkaları da yok değil elbette. Kimi ünlü çiftler aşklarını da gizlice yaşıyor, düğünlerini de gizli yapıyor.
Hatta gidip sadece nikah kıyan ve sonra hayranlarının karşısına “biz evlendik” diye çıkan ünlü az değil. Daha 15 yaşındayken kamera karşısına geçtiği filmiyle adını duyuran, 18 yaşında oynamaya başladığı High School Musical film serisiyle şöhretin doruğuna erişen Amerikalı yıldız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens da bu isimlerden biri.
2020’den beri birlikte olduğu profesyonel beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile büyük bir aşk yaşayan Vanessa Hudgens, kısa süre sonra evlenmeye hazırlanıyor. Çiftin ilişkisi herkesin birbiriyle sadece internet üzerinden konuşup görüştüğü koronavirüs pandemisinde başlamıştı.
2021’de sevgilisinin evlilik teklifine evet diyen ünlü oyuncu parmağındaki kocaman pırlanta yüzüğü gösterip nişanlandığını duyurmuştu. Çiftin evliliğine artık sayılı zaman kaldı hatta ünlü oyuncu ilginç bir teması olan bir bekarlığa veda partisi bile yaptı.
Kız arkadaşlarıyla birlikte onların simsiyah giysiler giydiği Vanessa Hudgens’ın ise bir gelinliği andıran dantel saten karışımı uzun beyaz bir elbiseyle katıldığı bu partinin teması cenazeydi!
Cadılar Bayramı’nın yaklaşmasından da ilham alan yıldız isim kız arkadaşlarıyla bol bol gülüp eğlendiği gecenin sonunda bekarlığa veda ederken “bekar günlerini mezara gömdü”.
Davetliler siyah giyip cenazede gibi görünürken Vanessa Hudgens da beyazlar içinde gelin gibi görünüyordu ancak aslında güzel oyuncu bekarlığının ölümünü temsil ediyor ve onu bir cenaze gibi sonsuzluğa uğurluyordu.
Vanessa Hudgens bu eğlenceli partiyle evliliğine hazırlansa da bir süredir yaklaşan düğünüyle ilgili ilginç açıklamalarıyla gündemdeydi.
Düğün ve evlilik sektörünün çığırından çıktığını ve artık bu işlerin bir çılgınlık gibi yaşanmaya başladığını söyleyen Vanessa Hudgens katıldığı yayınlarda gelinlik bulmaktan düğün mekanı seçmeye kadar her konuda çok zorlandığını anlatmıştı.
Düğün hazırlıklarının çok zahmetli olduğunun altını çizen ünlü oyuncu aslında hatırı sayılır bir servete sahip olsa da gelinlik fiyatlarının oldukça pahalı olduğundan da dem vurmuştu.
Genelde Hollywood’un ya da gösteri dünyasının ünlü isimleri gösterişli gelinlikleri için paraya kıyıp düğün hazırlıklarına aylar öncesinden başlarken Vanessa Hudgens bunca zahmeti çekmek yerine nişanlısıyla kaçarak evlenmenin hayalini kurduğunu itiraf etmişti.
Giyeceği gelinlik onuşunda bu fikirlerine rağmen bekarlığa veda partisinde bile bir gelinlikten ayırt edilemeyecek beyaz elbisesiyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü ismin düğünün nasıl geçeceği şimdiden merak konusu oldu….