Eski aşklarından intikam almak için gönül eğlendiriyorlardı… 23 yıllık evlilikleri her şeye rağmen ayakta kaldı

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Ne uzun bir ilişki ne de başarılıyla yürütülecek bir evlilik peşindeydiler. İki yıldız da tanıştıkları günlerde çoktan Hollywood’da isim yaparak ünlenmiş, hatırı sayılır şöhretleriyle kendileri gibi oyuncularla sevgili olmaya başlamışlardı. Bu hayal kırıklıklarıyla dolu ilişkiler bittiğinde de birbirlerinin kollarına atıldılar. Hollywood'un en sağlam gibi görünen evlilikleri bir bir sona ererken Ben Stiller ve Christine Taylor 23 yıldır bir arada

İNTİKAM İLİŞKİSİNDEN BİTMEYEN AŞKA YOLCULUK

Şimdilerde “rebound” adı verilen bu ilişkiler sıkça sosyal medyadan gördüğümüz hikayelerde karşımıza çıkıyor. Ben Stiller ve Christine Taylor da işte aynen böyle çıktılar yola. 1999’da birlikte kamera karşısına geçtikleri dizinin setinde tanıştılar.

Evliliklerinde 23 yılı deviren Ben Stiller ve Christine Taylor 2017'de yollarını ayırdıklarını açıkladılar ancak koronavirüs pandemisinde yeniden bir araya geldiler... Ayrılıklarını "küçük bir yol kazası" diye adlandıran çift bir araya gelişlerini de "Covid-19'un bize hediyesi" diyerek anlatmıştı

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İkisi de kalplerini kıran ilişkilerden çıkmış, birbirlerinden hoşlanınca da biraz gönül eğlendirmek biraz da ayrıldıkları kişileri kıskandırmak için bir süre görüşmeye karar vermişti. Birlikte çalıştıkları projenin ardından Ben Stiller, Christine Taylor’ı, yaşadığı New York’a çağırmış, “Gelsene, biraz takılırız” demişti. Niyetleri gerçekten de biraz takılmaktı ama Christine Taylor o yazın tamamını New York’ta Ben Stiller’la geçirecekti.

Ben Stiller ve Christine Taylor çifti dün gece ALS hastalığı için kurulan bir vakfın 25. Yıl özel galasında boy gösterdi. Yanlarına 18 yaşındaki oğulları Quinlin’i de alan çift gazetecilere poz verirken hem birlik mesajı verdiler hem de neşeli tavırlarıyla herkesi güldürdüler. Ben Stiller 2014 yılında prostat kanserine yakalanmış, iki yıllık tedavi sürecinde de eşi Christine Taylor onun en büyük destekçisi ve dayanağı olmuştu.

Çiftin kızları Ella 21, oğulları Quinlin de 18 yaşında... Hatta ella Stiller da anne ve babası gibi oyunculuğu seçti

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YANINA GİTTİ VE BİR DAHA DÖNEMEDİ

Christine Taylor o günleri yıllar sonra “Geldim ve dönemedim” diye anlatmıştı. Bu sürpriz aşk, 2000 yılında Stiller’ın çektiği ve onu tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline getiren kariyerinin en önemli yapımlarından Meet The Parents’ın (Zor Baba) setinde bambaşka bir çehreye bürünecekti. Bir film çekimi sırasında, bir film sahnesi gibi yaşanan anlarda Stiller, Taylor’a dizlerinin üstüne çöküp evlenme teklifi ettiğinde herkes şaşkına dönecekti.

Hollywood'un şaşaalı dünyasındna uzakta kalmak isteyen çift New York'ta gözlerden uzak bir yaşantı sürüyor

İşte böyle başlayan birlikteliklerini 2000 yılında nikah masasına taşıyan Stiller ve Christine Taylor 23 yıldır mutlu yuvalarında yaşıyorlar. Hatta 2017’de bir süre yollarını ayırmaya da karar vermişlerdi. Ancak 21 yaşındaki kızları Ella ve 18 yaşındaki oğulları Quinlin için sık sık görüşmeye devam eden çift ayrılığa fazla dayanamadılar.

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Basit bit gönül eğlendirme olarak başlayan bu ilişki yıllar içinde demlendikçe büyük bir aşka, hayat arkadaşlığına ve güzel çocuklarına ebeveynlik yaptıkları sağlam bir ilişkiye dönüştü. Yıldız çift, zaman içinde bu ilişkiyi iş arkadaşlığına da dönüştürmüş, Zoolander, Tropic Thunder ve Dodgeball: A True Underdog Story gibi birçok filmde de birlikte rol almışlardı.

Çiftin dün akşamki galadaki neşeli halleri herkesi kahkahaya boğdu

YILLARIN YORGUNLUĞU ONLARI TÖKEZLETTİ AMA YIKAMADI

Belki yılların yorgunluğuyla her evliliğin yaşadığı tökezlemelerden ve yol kazalarından birini yaşadıkları 2017 yılında herkesi üzen haberi vermiş; ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ama temelini sağlam atmamış olsalar da yıllar içinde sağlam bir zırhla kapladıkları ilişkileri bu ayrılığa galip gelecekti. Uzun ve başarılı kariyerlerini birlikte inşa etmişler, bu süreçte de çocuklarını yetiştirmişlerdi.





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HOLLYWOOD'UN EN SAĞLAM EVLİLİKLERİ BİTERKEN ONLARINKİ AYAKTA KALDI

Koronavirüs pandemisi başladığında aile boyu karantinaya giren Ben Stiller ve Christine Taylor’ın aşkı yeniden filizlendi ve evliliklerini devam ettirme kararı aldılar. Zaten ayrılmış olsalar da ne Stiller ne de Taylor boşanma davası açabilmişlerdi. Ünlü çift daha sonra bu yeniden kavuşmayı “Covid-19’un bize tek ve en güzel hediyesi” diye anlattılar.

Stiller ve Taylor, 23 yılın ardından hâlâ Hollywood’un parmakla gösterilen ve gıpta edilen çiftlerinden olmayı sürdürüyor…