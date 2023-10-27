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Adı ‘milli yenge’ olmuştu… Ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden ayrılıp yeni aşka yelken açtı: İlişkiyi resmileştirdiler

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#Halsey#Alev Aydın#Avan Jogia
Adı ‘milli yenge’ olmuştu… Ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden ayrılıp yeni aşka yelken açtı: İlişkiyi resmileştirdiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 13:47

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan ABD’li şarkıcı Halsey, daha gencecik yaşta, söylediği şarkıları sosyal medya platformlarına yükleyerek ve bu şarkıları milyonlarca kişiye ulaştırarak adını duyurmaya başlamıştı.

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Keşfedilmesi de uzun sürmedi ve 2014’te imza attığı ilk albüm anlaşmasından itibaren adını tüm dünyanın bildiği büyük bir pop yıldızı olmayı başardı. Ülkemizde de çok sevilen ve dinlenen Halsey’ye yönelik bu ilgilinin en büyük sebeplerinden biri aslında müzik kariyeri değil aşk hayatı olmuştu.

Adı ‘milli yenge’ olmuştu… Ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden ayrılıp yeni aşka yelken açtı: İlişkiyi resmileştirdiler
Ünlü şarkıcı Amerika'da yaşayan türk senarist Alev Aydın'la 5 yıl büyük bir aşk yaşadı, çftin bu birlikteliğinden bir de oğulları oldu

Halsey, çoğumuz için sadece dünyaca ünlü başarılı bir şarkıcı olduğu için değil ülkemizle kurduğu sıcak ilişki, dilimizi öğrenmeye çalışırken yaptığı sevimli sosyal medya paylaşımları ve tabii ki Türk sevgilisi Alev Aydın’la yaşadığı aşkla ünlenmiş bir yıldızdı.

Adı ‘milli yenge’ olmuştu… Ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden ayrılıp yeni aşka yelken açtı: İlişkiyi resmileştirdiler
Halsey ve Alev Aydın birliktelikleri boyunca bol bol romantik paylaşımlar yaptılar, ünlü şarkıcının hayranları da onu "milli yenge" diyerek bağrına bastı... Bu süre boyunca türkçe öğrenen Halsey sempatik tavırlarıyla büyük ilgi topluyordu

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Hatta sosyal medyada artık ona “milli yenge” demeye başlanmış; hayranları bir de oğulları olan çiftin evlenmesini dört gözle bekler hale gelmişti. Bu dolu dizgin aşk 6 ay önce bir anda bitiverdi. Nisan ayının sonunda çift dostça ayrıldığını açıkladı.

Adı ‘milli yenge’ olmuştu… Ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden ayrılıp yeni aşka yelken açtı: İlişkiyi resmileştirdiler
Halsey geçen ay Kanadalı oyuncu Avan Jogia'yla gittikleri konserde paparazzilere böyle yakalanmıştı ancak taze aşıklar ilişkilerini açıklamamıştı

40 yaşındaki senarist Alev Aydın ve 29 yaşındaki ünlü yıldızın oğlu Ender Ridley Aydın artık 2 yaşına geldi. Oğulları doğduktan sonra herkes evleneceklerini beklerken Alev Aydın’dan ayrılan Halsey’nin yeni bir aşka yelken açmasıysa kısa sürdü.

Adı ‘milli yenge’ olmuştu… Ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden ayrılıp yeni aşka yelken açtı: İlişkiyi resmileştirdiler
Halsey ve Avan Jogia Cadılar Bayramı için özel bir fotoğraf çekimine katılıp verdikleri pozları ayrı ayrı sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilişkilerini "resmileştirmiş" oldular

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Bir süredir birlikte fotoğraflanan ancak ilişki yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmayan Halsey ve 31 yaşındaki Kanadalı aktör Avan Jogia ınstagram’da yaptıkları paylaşımla aşklarını resmileştirmiş oldular. Gizlice sevgili olan ünlüler arasında bir süre gizlenip daha sonra ilişkiyi sosyal medyadan duyurmak sıkça karşılaşılan bir durum haline geldi…

Adı ‘milli yenge’ olmuştu… Ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden ayrılıp yeni aşka yelken açtı: İlişkiyi resmileştirdiler

Halsey ve Avan Jogia çifti Cadılar Bayramı’na özel kostüm ve makyajlarıyla ve birbirleriyle uyumlu görüntüleriyle aşklarını ilan etseler de paylaşımlarında çekingen davranmaları dikkatlerden kaçmadı. 32 milyon takipçisi olan Halsey de 3 buçuk milyon takipçisi olan Avan Jogia da fotoğrafların altına sadece çekim ekibine teşekkür eden notlar yazdı.

Adı ‘milli yenge’ olmuştu… Ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden ayrılıp yeni aşka yelken açtı: İlişkiyi resmileştirdiler
Halsey ve Alev Aydın'ın oğulları Ender Ridley temmuz ayında ikinci yaş gününü kutlamıştı

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Daha önce birkaç kez samimi şekilde paparazzilere yakalanan taze aşıkların paylaşımlarında herhangi romantik bir ifadeye yer vermemesi, en azından bunu ifade edecek emojiler bile kullanmaması ilişkinin daha çok başlarında oldukları ve henüz ciddiyet için vaktin erken olduğunu düşünmelerine verildi.

Adı ‘milli yenge’ olmuştu… Ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden ayrılıp yeni aşka yelken açtı: İlişkiyi resmileştirdiler
Halsey ve Alev Aydın yollarını dostça ayırdılar ve iki yaşadındaki oğullarını büyütürken birbirlerine destek oluyorlar

Halsey ve Alev Aydın nisan ayında 5 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı. Dostane bir şekilde ayrıldıklarını açıklayan çift yasal konularda da ortak kararlarla pürüzsüz şekilde yollarını ayırdı. Çift oğullarının velayetini ortak şekilde paylaşırken Halsey Alev Aydın’dan herhangi bir nafaka talebinde bulunmadı.

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#Halsey#Alev Aydın#Avan Jogia

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