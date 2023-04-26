Herkes ona ‘milli yenge’ diyordu: Ünlü şarkıcı Halsey ve Türk sevgilisi ayrıldı!

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Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan ABD’li şarkıcı Halsey, daha gencecik yaşta, söylediği şarkıları sosyal medya platformlarına yükleyerek ve bu şarkıları milyonlarca kişiye ulaştırarak adını duyurmaya başlamıştı. Keşfedilmesi uzun sürmeyen başarılı şarkıcı 2014’te ilk albüm anlaşmasına imza atmasıyla birlikte adını tüm dünyaya duyurmayı başardı.

ABD'li şarkıcı Türk senaryo yazarı Alev Aydın'la sevgili olunca ülkemizdeki hayran kitlesi büyümüştü

10 yıla yaklaşan profesyonel müzik kariyerinde birçok ödüle uzanan ve albümleri milyonlar satan Halsey 2021 yılında ABD’de yaşayan Türk senaryo yazarı Alev Aydın’la sevgili olunca ülkemizde adını duymayan kalmamıştı. Üstelik anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenli olan Halsey, alev Aydın’la sevgili olduktan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmuştu.

Halsey sosyal medyada kendisine yazan Türk hayranlarına Türkçe cevap veriyor ve bu paylaşımlar rekor kırıyordu

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Ünlü şarkıcı "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oranda Türk’üm ama bu baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

Halsey ve Alev Aydın’ın ilişkilerine dair ilk emareler 2019’da ortaya çıkmış; çift 2021’in ocak ayında birlikte olduklarını ilan ederken Halsey de hamile olduğunu açıklamıştı. Alev Aydın, Halsey’in hayatını anlatan bir belgesel için senaryo yazarı seçilince tanışan çift kısa süre içinde yakınlaşıp aşk yaşamaya başlamıştı.

Halsey ve Alev Aydın'ın aşkı aslında 2019'da alevlenmeye başlamıştı ancak çift 2021'den beri davetlere birlikte katılıyordu

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Aradan geçen uzun süreye rağmen o belgesel hiç çekilmedi. Halsey ise bu konuda yaptığı açıklamada “Alev güya 3 yıldır senaryo üzerinde çalışıyor. Ama biz bu sürede yavaş yavaş birbirimize aşık olduk ve senaryo da öyle ortada kaldı” sözlerini kullanmıştı. Genelde ilişkilerini gözden uzakta yaşamaya çalışan çift ender olarak özel anlarını sosyal medyadan paylaşıyordu.

Halsey verdiği röportajlarda Alev Aydın’la ilişkisinden sürekli olarak “Bizimki çok tutkulu ve büyük bir aşk” diye söz ediyordu. Daha birkaç ay önce oğulları Ender Ridley Aydın’ın ikinci yaş günün kutlayan çiftin ayrılık haberi büyük şaşkınlık yarattı. Halsey’in mahkemeye oğlunun tam velayetini almak için 5 Nisan’da başvurduğunu ortaya çıkaran ABD medyasının haberlerinin ardından çiftin ayrılık haberi kesinleşmiş oldu.

Halsey, yüzde 11 Türk geni taşıdığını açıklamış ve baklava sevgisini de bu özelliğine bağlamıştı

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Halsey’nin Alev Aydın’la sahip olduğu oğlunun tam velayetini talep etmesi eski aşıklarının arasının tamiri mümkün olmayacak şekilde bozulmuş olabileceğine yoruldu. Ancak ünlü şarkıcının yakın çevresi bunun sadece Halsey’nin sürekli yurt dışında konser veren bir isim olması ve oğlunu bu durumlarda yanında rahatça götürmesi için tam velayetin yasal olarak kendinde olması gerektiği için talep ettiğini söyledi.

Yakınları Halsey ve Alev Aydın’ın ayrılmış olsalar da küs ya da kavgalı olmadıklarını, 2 yaşındaki oğullarını birlikte büyütmek istediklerini ve Halsey’nin Alev Aydın’a oğlunu istediği zaman görebilmesi konusunda kolaylık sağlayacağını ifade etti. Albüm çalışmaları ve konser arasında sürekli koşuşturan şarkıcı hamile kaldıktan sonra ilk kez temposunun yavaşladığı ve kendine vakit ayırabildiğini itiraf etmişti.-

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