Ünlü oyuncu 60’ına merdiven dayadı... Genç sevgilisine ayak uydurmak için kendini spora verdi!

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AYRILIKLARININ ÜZERİNDEN YILLAR GEÇSE DE ADLARI HÂLÂ BİRLİKTE ANILIYOR

Bir zamanlar kırmızı halıya birlikte adım attıklarında adeta yer yerinden oynar, isimleri yan yana anılınca herkes haklarındaki haberleri merakla okurdu. Kameralar karşısına birçok kez birlikte geçen Fransız yıldız Vincent Cassel ve yıllar boyu dillere destan bir aşk yaşadığı İtalyan aktris Monica Bellucci gösteri dünyasının en gözde, birbirlerine en çok yakıştırılan çiftlerindendi.

Ayrılmalarının üzerinden 10 yıl geçse de Vincent Cassel ve Monica Bellucci'nin tutkulu aşkı unutulmadı: Bir dönemin en gözde çiftlerinden olan iki yıldız oyuncunun iki kızları var: Hatta 19 yaşındaki kızları Deva da annesinin güzelliğine sahip ve o da oyuncu ve model oldu

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90’ların başlarında başlayan aşklarını 1999’da nikah masasına taşıyan ünlü çiftin bu evlilikten Deva ve Leonie adını verdikleri iki de kızları oldu. Onlara bakıp, aralarında yıllar geçse de azalmayan tutkuyu görenler bu evliliğin uzun yıllar daha devam edeceğini düşünürdü. Vincent Cassel ve Fransız model Tina Kunakey’in aşkı toplamda 7 yıl sürdü ve çift 5 yılık evlilikten ve bir de kızları olduktan sonra yollarını ayırdı: Tina Kunakey’in Cassel'le sevgili olduğunda sadece 19 yaşında olması çok konuşulmuştu

BÜYÜK AŞKLA EVLENDİĞİ FRANSIZ MODELDEN NİSANDA AYRILMIŞTI

Bu büyük aşk herkesi şaşırtarak sona erdi, Vincent Cassel ve Monica Bellucci 13 yıllık evliliğin ardından 2013’te yollarını ayırdı. Bu ses getiren ayrılığın ardından Bellucci daha sessiz sakin bir yaşam sürdü. bir yıla yakındır birlikte olduğu ünlü yönetmen Tim Burton’la el ele ortaya çıkmadan önce de kısa süreli ve geçici ilişkiler yaşadı.

Tina Kunakey’den ayrılır ayrılmaz yine genç bir modelle sevgili olan Vincent Cassel bir kez daha bu yaş farkı yüzünden eleştirilmişti

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57 yaşındaki Vincent Cassel ise 2018’de, iki yıllık sevgililiğin ardından ünlü Fransız model Tina Kunakey’le evlendi. Kunakey, ünlü aktörler ilişki yaşamaya başladığında 19, evlendiklerindeyse daha 21 yaşındaydı. Çiftin arasındaki yaş farkı uzun süre tartışıldı. Evlendikten bir yıl sonra Amazonie adında bir kızları olan çiftin mutluluğu uzun ömürlü olmadı.

KALBİ HİÇ BOŞ KALMADI, YENİ BİR AŞKA ÇABUCAK YELKEN AÇTI

Ayrıldıkları söylentileri ortaya çıkmış, Vincent Cassel de Tina Kunakey de bunu yalanlamıştı. Ancak Cassel’in bu söylentiler gündemdeyken bir anda sosyal medyadaki bütün mutlu aşk pozlarını silmesi ayrılık haberinin sadece bir iddiadan ibaret olmadığını kanıtladı. Nisan ayındaki bu ayrılığın ardından usta aktör kalbini boş tutmadı.

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YENİ AŞKI ESKİ KARISININ ADETA KOPYASI!

Ve bir süredir birlikte görüldüğü ve türlü söylentilere Brezilyalı model Narah Baptista’yla yeni bir aşka yelken açtı. Narah Baptista da tıpkı Tina Kunakey gibi Vincent Cassel’den yaşça epey küçük. Kasım ayında doğum gününü kutlayan Vincent Cassel 57, Narah Baptista ise 27 yaşında. Üstelik bu ilişkinin magazin gündemine bomba gibi düşme sebebi sadece bu da değil…

Kuzey yarımküre kış aylarını yaşarken Brezilya'da denizin ve güneşin tadının çıkaran Cassel ve Narah Baptista ne yaş farkı ne de bu benzerlik tartışmasını umursuyor...

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Yeni aşk Narah Baptista, Cassel’in 5 yıl evli kalıp ayrıldığı Tina Kunakey’e ikizi gibi benziyor. Bir kez daha oldukça genç bir kadına gönlünü kaptıran Vincent Cassel, yeni sevgilisi eski eşine tıpa tıp benzediği için de eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

SÜREKLİ SPOR YAPIYORLAR: GENÇ SEVGİLİSİ İÇİN FORMDA KALMAYA ÇALIŞIYOR

Kendinden yaşça genç kadınlarla yaşadığı ilişkiler konusunda sadece “Ben sadece mutlu olmak istiyorum, gayet de mutluyum. Beni rahat bırakın” yorumunu yapan Vincent Cassel, sevgilisinin memleketi Brezilya’da, Rio de Janeiro plajlarında gününü gün ediyor.

Kameralara sürekli koşuya çıkmışken, yüzerken ya da spor yaparken takılan taze aşıklar için "Vincent Cassel, genç sevgilisi Narah Baptista'ya ayak uydurmaya ve formda kalmaya çalışıyor" yorumları yapılıyor

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Vincent Cassel ve Narah Baptista sürekli olarak yürüyüş ve spor yaparken kameralara yakalanıyor, bol bol yüzüp bir yandan aşklarını yaşarken bir yandan da form tutuyorlar. Fit fiziği ve kaslarıyla dikkat çeken 27 yaşındaki model sevgilisi Vincent Cassel’e de sürekli kendisiyle birlikte spor yaptırıyor.

Dün de birlikte koşuya çıkan çiftin fotoğraflarını görenler Vincent Cassel “yarı yaşındaki” sevgilisine ayak uydurabilmek için” kendini iyice spora verdi yorumları yapmaya başladılar. 57 yaşındaki Fransız aktör kolsuz siyah yelekli üstüyle sportif bir görüntü sergilerken, 27 yaşındaki Brezilyalı yeni kız arkadaşı da siyah spor sütyeniyle sıkı karın kaslarını sergiledi. Vincent Cassel haklarında çıkan söylentilere aldırmadığını, genç sevgilisiyle çok mutlu olduğunu ve geri kalan şeylerle ilgilenmediği söylüyor

ÖNCE ANTRENMAN SONRA AŞK

İkili birlikte egzersiz yaptıktan sonra kol kola sokaklarda yürüdü. Fransa vatandaşlığıyla birlikte Brezilya vatandaşı da olan ünlü oyuncu uzun yıllar Paris ve Rio de Janeiro arasında mekik dokuyarak yaşamıştı. Cassel ve Narah Baptista’nın aşkları da ilk olarak sonbahar aylarında ünlü Ipanema plajında bir yandan yüzüp bir yandan da aşk pozları verirlerken ortaya çıkmıştı.