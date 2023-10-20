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Sürpriz ilişkilerini artık saklamıyorlar… Kırmızı halıda ilk kez el ele: Aşkımızı artık tüm dünya bilsin!

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#Monica Bellucci#Tim Burton#Vincent Cassel
Sürpriz ilişkilerini artık saklamıyorlar… Kırmızı halıda ilk kez el ele: Aşkımızı artık tüm dünya bilsin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 07:57

Biri yıllar boyunca sadece sinemanın değil dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anıldı. Diğeri ise sinemanın çılgın yeteneklerinden, dahi yönetmenlerinden biri olarak nam saldı. Artık ikisi de kimine göre olgunluk yıllarını kimine göre de hayatlarının sonbaharını yaşıyor.

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59 yaşındaki İtalyan yıldız Monica Bellucci ve 65 yaşındaki efsane yönetmen Tim Burton bir süredir dolu dizgin bir aşk yaşıyorlar. Bu beklenmedik sürpriz aşk ortaya çıktığından beri çok konuşuldu.

Ancak bu aşkın kahramanları olan Bellucci ve Burton bugüne kadar hep aşklarını gözlerden uzakta, basının karşısına çok çıkmadan yaşamayı seçtiler. Ta ki dün akşama kadar…

Sürpriz ilişkilerini artık saklamıyorlar… Kırmızı halıda ilk kez el ele: Aşkımızı artık tüm dünya bilsin
Monice Bellucci ve Tim Burton Roma Film Festivali'ndeki galaya el ele gelip aşklarını tüm dünyaya ilan ettiler... Gazeteciler çiftin fotoğraflarını çekmek için adeta birbirleriyle yarıştılar

Çift ilk kez basının ve dünyanın karşısına el ele ve yanak yanağa poz vererek çıktı ve 18. Roma Film Festivali'ndeki Diabolik Chi Sei galasında aşk dolu bir görüntü sergiledi. Monica Bellucci, filmin başrol oyuncularından biri.

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Tim Burton da sevgilisini bu özel gecede yalnız bırakmadı ve kırmızı halıya onun elini tutarak geldi. Böylece taze aşıklar ilişkilerini dünyanın önünde resmileştirmiş oldu. Aslında Monica Bellucci ve Tim Burton’ın bir süredir gizli bir ilişki yaşadığı biliniyordu.

Sürpriz ilişkilerini artık saklamıyorlar… Kırmızı halıda ilk kez el ele: Aşkımızı artık tüm dünya bilsin

Taze aşıklar ilk kez şubat ayında Paris sokaklarında el ele gezerken görüntülenmişti

Çift ilk kez geçen şubat ayında, Sevgililer Günü’nde aşkın başkenti Paris sokaklarında birlikte görüntülenmişti. Bu fotoğrafların çekilmesinden önce de birkaç aydır birlikte oldukları ortaya çıkmıştı. 59 yaşındaki İtalyan yıldız en sonunda haziran ayında Elle France'a verdiği bir röportajda Tim Burton’la ilişkilerini doğruladı.

“Ne diyebilirim ki... Her şeyden önce o adamla tanıştığım için mutluyum. Bu hayatta nadiren gerçekleşen karşılaşmalardan biri... Onu insan olarak tanıyorum, onu seviyorum ve şimdi onunla bir yönetmen olarak tanışacağım, başka bir macera başlıyor.”

Sürpriz ilişkilerini artık saklamıyorlar… Kırmızı halıda ilk kez el ele: Aşkımızı artık tüm dünya bilsin

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Monica Bellucci, Tim Burton’ın çektiği Beetlejuice 2'nin kadrosunda yer alıyor. Çift bir süredir filmin çekimlerinin devam ettiği Londra’da hem çalışıyor hem de aşklarını gözlerden uzakta yaşamaya devam ediyordu.

Sürpriz ilişkilerini artık saklamıyorlar… Kırmızı halıda ilk kez el ele: Aşkımızı artık tüm dünya bilsin

Monie Bellucci haziran ayında verdiği bir röportajda Tim Burton'la birlikte olduklarını itiraf etmiş ve ona olan aşkını "Tim'i seviyorum ve Tim Burton'a büyük saygı duyuyorum" diyerek anlatmıştı

Monica Bellucci ve Tim Burton ilk kez 16 yıl önce tanıştılar ancak Ekim 2022’de Lyon'daki Lumière Film Festivali'nde birbirlerini gördükten sonra her şey değişti… Festivalin onur konuğu olan Monica Bellucci, Tim Burton’a Lumiere yaşam boyu başarı ödülünü takdim etti.

Sürpriz ilişkilerini artık saklamıyorlar… Kırmızı halıda ilk kez el ele: Aşkımızı artık tüm dünya bilsin

Tim Burton uzun yıllar Helena Bonham Carter'la birlikteydi... Monica Bellucci ise 16 yıllık kocası Vincent Cassel'den 2103'te ayrılmıştı

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Bu sırada yakınlaşan çift, tanıştıktan 16 yıl sonra bir anda kendilerini yeni bir aşkın kollarında bulmuş oldular. Bir süre gizlice görüşen Bellucci ve Burton, şubat ayından beri fotoğraflarının çekileceğini bilseler de gazetecilerden kaçmamaya başladılar.

Sürpriz ilişkilerini artık saklamıyorlar… Kırmızı halıda ilk kez el ele: Aşkımızı artık tüm dünya bilsin

Monica Bellucci, Fransız aktör Vincent Cassel’le 16 yıl evli kaldıktan sonra 2013’te ondan ayrılmıştı. Çiftin 19 yaşında Deva ve 13 yaşında Leonie adında iki kızları var. Tim Burton da 13 yıl boyunca ünlü İngiliz yıldız Helena Bonham Carter ile büyük bir aşk yaşamıştı. Çift hiç evlenmedi ve 2014'te yollarını ayırdı. Burton ve Helena Bonham Carter’ın da bu ilişkiden Billy adına bir oğulları ve Nell adında bir kızları oldu.

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#Monica Bellucci#Tim Burton#Vincent Cassel

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