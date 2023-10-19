Kendisi de aynı acıyı tatmıştı: İleride kızımı üzecek erkek olursa perişan ederim

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Kourtney ve Kim Kardashian’ın küçük kardeşleri, ünlü televizyon yıldızı Khloe Kardashian’ın canın deyim yerindeyse kendisini defalarca aldatan ünlü NBA basketbolcusu Tristan Thompson yüzünden çok yandı.

Kendisini hamileyken kardeşi Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile aldatan Thompson'ı affetmişti. Ancak Thompson tam da Khloe Kardashian’la kızları True’ya bir kardeş yapmaya karar vermişken onu bir kez daha aldattı.

Tristan Thompson onu bu kez de Maralee Nichol adlı spor eğitmeniyle aldattı. Hatta bu tek gecelik ilişkiden bir de gizli oğlu oldu. Thompson önce bebeğin babası olduğunu reddetti sonra DNA testi yapılınca durumu kabullenmek zorunda kaldı.

Tristan Thompson'ın Khloe Kardashian'dan bir kızı ve bir oğlu var... Ondan önceki ilişkisinden de 6 yaşında bir oğlu olan ünlü basketbolcu tek gecelik ilişkisinden de önce reddedip sonra kabul etmek zorunda kaldığı bir bebek sahibi olmuştu

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Bu skandal yaşanırken yeni bir bebek yapmaya çoktan karar vermişti. Khloe ve Tristan’ın geçenlerde bir yaşına basan bir de oğulları oldu. Küçük bebek taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldi. Khloe Kardashian bir kez daha oğlu uğruna Triston Thompson’ı affetti.

İkilinin arasında artık duygusal bir ilişki yok ancak Tristan Thompson hâlâ Khloe ve ailenin geri kalanıyla görüşmeye devam ediyor. Hatta Khloe Kardashian bütün bu ihanetlere rağmen onu affettiği için büyük eleştirilere uğramıştı.

Tristan Thompson’u her şeye rağmen çok iyi bir baba olduğu için affettiğini söyleyen Khloe, 5 yaşındaki kızı True için ise bambaşka hisler besliyor. 5 yaşındaki kızı büyüdüğü zaman kuracağı gönül ilişkileri konusunda çok dikkatli davranacağını söyleyen Khloe, bu konuda çok sert fikirlere sahip.

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39 yaşındaki televizyon yıldızı kızının gelecekte eski sevgilisi Tristan Thompson'la yaşadığı gibi bir ihanete uğraması halinde meseleyi kendi ellerine alacağını itiraf ediyor. "Eğer birisi kızıma Tristan'ın yaptığını yapsaydı, muhtemelen onu yaralardım ve bunu yaparken de gülümserdim" dedi.

Khloe "Aşkı seviyorum ve umutsuz bir romantiğim, ama bu nasıl hissettiğimi ve neler olduğunu değiştirmeyecek" diyor

Khloe, hayatlarını anlatan realite şovu The Kardashians’ın son bölümünde yaptığı itirafta "Tristan ile aramızda yaşananlar küçük bir olay değildi. Hayatımda benim için gerçekten çok travmatik bir deneyim olan büyük bir durumdu, bu yüzden bunu unutmayacağım." dedi ve "Ama nazik ve olgun davranabildiğim ve çocuklarıma anne ve babanın bir arada yaşayabileceğini ve birlikte ebeveyn olabileceklerini gösterebildiğim için gurur duyuyorum" diye devam etti.

Khloe Kardashian tam Thompson'la bir bebek yapmaya karar vermişken onun tek gecelik ilişkisinden bir çocuğu olduğunu öğrenmişti

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Khloe Kardashian’ın ablası Kim de Tristan Thompson’la arasının neden bozuk olmadığını "Bunun için benden nefret edeceğinizi, bizden nefret edeceğinizi ve Khloe'ye haksızlık ettiğimi düşünebilirsiniz Tristan çok iyi bir arkadaş ve çok iyi bir baba, ama sadık bir erkek arkadaş olma konusunda kendini toparlayamadı." sözleriyle anlatmıştı.

Khloe Kardashian gelecekte kendi yaşadığı ihaneti kızı True yaşarsa bunu yapacak erkeği affetmeyeceğini ve cezalandırıacağını söylüyor

Khloe Kardashian kendi yaptığı hatayı kızının da tekrarlamasını istemiyor ve eski sevgilisi ve iki çocuğunun babası Tristan Thompson’la aralarına sınırlar koyduğunu vurguluyor. Yıldız isim "Aşk söz konusu olduğunda kimsenin onları yanlış yönlendirmekle suçlayabileceği biri olmak istemiyorum. Sanırım bu konuda bu kadar kararlıyım çünkü ben de bunun bir parçası oldum, ihanete uğradım ve aşkın oynanacak bir oyun olduğunu düşünmüyorum."