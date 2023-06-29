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Monica Bellucci Tim Burton’la olan ilişkisini itiraf etti: Ona aşığım!

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#Monica Bellucci#Tim Burton#Aşk Yaşayan Ünlüler
Monica Bellucci Tim Burton’la olan ilişkisini itiraf etti: Ona aşığım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 15:44

Magazin dünyası aylardır iki ünlü yıldız arasındaki aşk dedikodusunu konuşuyordu. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen İtalyan aktris Monica Bellucci ve usta yönetmen Tim Burton bir süredir bir arada fotoğraflanıyor ancak basından saklanmaya çalışıyordu.

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58 yaşındaki Monica Bellucci ile 64 yaşındaki Tim Burton’ın tanışıklığı aslında çok uzun yıllara dayanıyor. Paris Match dergisinin ileri sürdüğüne göre 2006 yılında Cannes Film Festivali sırasında tanışan Bellucci ve Burton arkadaş oldular. Ancak o yıllarda Tim Burton bir başka ünlü aktris Helena Bonham Carter ile birlikteydi. Monica Bellucci de Fransız yıldız Vincet Cassel ile evliydi.

Monica Bellucci Tim Burton’la olan ilişkisini itiraf etti: Ona aşığım
Aslında 16 yıldır tanış olan Bellucci ve Burton geçen ekim ayında Lumiere Film Festivali'nde yakınlaşmıştı

İkilinin yolları 16 yıl sonra, 2020’nin ekim ayında yeniden kesişti. Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Lumiere Film Festivali'nde Tim Burton’a yaşam boyu başarı ödülü verildi. Ödülü usta yönetmene takdim edense Monica Bellucci oldu. Magazin basınına göre aylardır saklı gizli devam eden aşk da işte bu tören sırasındaki yakınlaşma sırasında başladı.

Monica Bellucci Tim Burton’la olan ilişkisini itiraf etti: Ona aşığım
İkili şubat ayında Paris'te el ele görüntülendi, Sevgililer Günü'nü de "aşkın başkenti" olarak anılan şehirde geçirdi

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Bellucci ve Burton Sevgililer Günü’nü Paris’te birlikte geçirdiler. İkilinin romantik anları paylaşırken çekilen fotoğrafları ünlü Paris Match dergisinin kapağına basılınca da ilişki yaşadıkları ortaya çıktı. Tim Burton şu sıralar en tanınmış filmlerinden olan Beetlejuice’un 2’sini çekiyor. Monica Bellucci de filmde başrollerden birini üstleniyor ve çift çekimlerin yapıldığı Londra’da birlikteler.

İkilinin birlikteliği paparazzilerin çektiği fotoğraflarla belgelenmiş olsa da konuyla ilgili bir açıklama yapmamışlardı. Monica Bellucci Elle France’a verdiği röportajda nihayet bu ilişkiyi resmi olarak açıklayıp usta yönetmenle birlikte olduğunu itiraf etti ve “Evet ona aşığım” dedi.

Monica Bellucci Tim Burton’la olan ilişkisini itiraf etti: Ona aşığım
Bellucci ve Burton'ın bir süredir birlikte olduğu biliniyordu ancak aşkın ilk itirafı geçtiğimiz gün yetenekli aktristen geldi

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Burton’la sadece ilişki yaşamayıp aynı zamanda filminde de rol alan Bellucci ilişkisi hakkında “Ne diyebilirim ki… Her şeyden önce onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Bu, insanın hayatta karşılaşabileceği nadir anlardan biri. Adamı tanıyorum, onu seviyorum. Şimdiyse onu yönetmen yanıyla tanıyorum… Yeni bir macera başlıyor.” sözlerini kullandı.

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Monica Bellucci 1997’den 2013’e kadar Fransız oyuncu Vincent Cassel’le evliydi. Çiftin 18 yaşındaki kızları Deva Cassel de anne ve babasının yolundan giderek oyuncu oldu. Cassel ve Bellucci’nin 10 yaşında Léonie adında bir kızları daha var.

Monica Bellucci Tim Burton’la olan ilişkisini itiraf etti: Ona aşığım
Bellucci, Cassel’den ayrıldıktan sonra 2017’den 2019’a kadar 41 yaşındaki Fransız set tasarımcısı ve oyuncu Nicolas Lefebvre’yle birlikteydi.

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Tim Burton ise 57 yaşındaki İngiliz oyuncu Helena Bonham Carter’la dillere destan bir aşk yaşamıştı. Hiç evlenmeyen çiftin Billy adında bir oğulları ve Nell adında bir kızları var. Çiftin 13 yıl süren birlikteliği 2014’te bitti.

Monica Bellucci Tim Burton’la olan ilişkisini itiraf etti: Ona aşığım
Monica Bellucci, henüz Vincent Cassel’le evliyken Paris Match’e verdiği bir röportajda “Ben anlık ve dürtüleriyle yaşayan biriyim. Aşkta mantığa yer yoktur. Sadece duygular vardır. Ya seviyorsundur ya da sevmiyorsundur.” diyerek aşka bakışını anlatmıştı.
Monica Bellucci Tim Burton’la olan ilişkisini itiraf etti: Ona aşığım
Bellucci, aynı röportajda “Oturup da ‘Tamam, 2 çocuğum, 16 yıllık bir ilişkim var ve bu sürse ne güzel olur’ diyemiyorum. Bunu ‘yürütmek’ mümkün mü? Bence bir çift olmak ‘çözebileceğiniz bir şey değildir.” de diyerek Vincent Cassel’le ayrılıklarının ufukta belirdiğinin sinyallerini de vermişti…

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