Sürpriz bebek herkesi şaşkına çevirdi: Ünlü yıldız kızı doğduktan 5 ay sonra yeniden anne oldu!

Haberin Devamı

Chrissy Teigen ve John Legend, 2020’de büyük bir trajedi yaşamış, Jack adını koymayı planladıkları oğulları ölü doğmuştu. Chrissy Teigen, hayatının bu en zor anlarını fotoğraflamış, sonra da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Çiftin hastane yatağındaki bu acı dolu mahrem anları bu şekilde paylaşması büyük tepki topladı. Teigen ise benzer bir açı yaşayan anne adaylarının yanında olduğunu belirtmek için böyle davrandığını açıkladı.

Çift 2013'te evlenmişti... 10 yılda 4 çocuklu bir aile olan Chrissy Teigen ve John Legend 3 yıl önce bir de büyük acı yaşadı ve oğullarını kaybetti

Chrissy Teigen, tüp bebek yöntemiyle yeniden hamile kaldı ve 5 ay önce bir de kız çocuk dünyaya getirdi. Bebeğini kaybettikten sonra tekrar hamile kalmak ve doğum yapmaktan korktuğunu açıklayan ünlü model hamileliği boyunca sık sık fotoğraf paylaşsa da takipçileri onun aslında bebeğini kendisinin doğurmadığını; takma karnıyla hamilelik taklidi yaparak taşıyıcı anne kullandığını iddia etti.

Aileye yeni katılan bebeğin adının Wren Alexander Stevens olduğu açıklandı

Haberin Devamı

Teigen, bir kez daha oldukça aktif kullandığı Instagram hesabına başvurdu ve bu kez de insanları kendine inandırmak için kızı Esti’nin doğum anının fotoğraflarını yayınladı. Çift, yaşadıkları kayıptan sonra aralarına katılan üçüncü çocuklarıyla birlikte kötü günleri atlattı. Minik Esti henüz 5 aylıkken gelen sürprizse yine herkesi şaşkına çevirecekti.

Çift, kızları Esti'yi beş önce kucaklarına almıştı

Chrissy Teigen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla Wren Alexander Stevens adını verdikleri oğullarının doğumunu müjdeledi. Bebeğin 13 Haziran’da doğduğunu açıklayan Teigen, henüz 5 ay önce doğum yaptığı için şaşkınlık yarattı. Ölü doğum yaptıktan sonra samimi hislerini hayranlarıyla paylaşan ünlü isim sürekli olarak tekrar anne olmak ve doğum yapmak konusundaki çekincelerinden bahsediyordu.

Chrissy Teigen her zaman en büyük hayalinin 4 çocuk sahibi olmak olduğunu söylüyordu

Haberin Devamı

Chrissy Teigen ve John Legend’ın dördüncü çocuklarına taşıyıcı anne yoluyla sahip oldukları ortaya çıktı. Ölü doğan bebeğinin ardından yeniden hamile kalmaktan korkan ünlü model fikrini değiştirmiş ve tüp bebek yöntemiyle hamile kalmıştı. Ancak çiftin bu süreçte bir taşıyıcı anneyle de anlaştığı ve onun da bir süre sonra çiftin bebeğini taşımaya başladığı anlaşıldı. Chrissy Teigen, kendilerine taşıyıcı annelik yapan kadının adının Alexandra olduğunu ve onun dünyanın en güzel insanlarından biri olduğunu da paylaşımına ekledi.

37 yaşındaki Chrissy Teigen ve 44 yaşındaki John Legend’ın 7 yaşında Luna adında bir kızı, 4 yaşında Miles adında bir de oğlu var. Aile 5 ay arayla aralarına katılan 2 bebekleriyle birlikte iyice büyümüş oldu. Chrissy Teigen, paylaşımında her zaman 4 çocuk sahibi olmak istediğini de açıkladı. Ölü doğan bebeği Jack’in ardından yeniden hamile kalmak istemeyen Teigen, eşiyle birlikte iki ayrı taşıyıcı anneyle anlaşıp peş peşe iki bebek hatta ikiz bebeklere sahip olmayı planlamışlar.

Çifte taşıyıcı annelik yapan Alexandra, aileyle çok sıcak bir ilişki kurdu: Bebeğe de onun adı verildi

Ancak bu süreçte cesaretini toplayan ünlü model tüp bebek yöntemiyle yeniden hamile kalmış. taşıyıcı annelik planından da vazgeçmeyen çift böylece 5 ay arayla biri kız biri erkek olmak üzere iki bebeğe birden sahip olmuş. Çiftin Wren Alexander Stevens adını verdikleri bebeklerinin göbek adı da onu 9 ay boyunca karnında taşıyan ve çiftin çok iyi ilişkiler kurduğu Alexandra’ya adanmış…

