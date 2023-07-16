Ünlü oyuncu 40 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle neden evlenmediğini açıkladı

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Ancak tüm bu alışıldık hikâyeyi tersine çeviren bir ünlü çift var ki 40 yıldır bitmeyen aşklarıyla gören herkese parmak ısırtıyor. Hollywood’un iki efsane ismi Goldie Hawn ve Kurt Russell, zamana ve gösteri dünyasının en büyük aşkları bile öğütüp geçen düzenine neredeyse yarım asırdır direniyor.

Tanışıklıkları 1966'ya dayanan Goldie Hawn ve kurt Russell arasındaki aşk 1983'te, Swing Shift adlı filmin setinde başladı

77 yaşındaki Hawn ve 72 yaşındaki Russell’ın aslında 1966’da bir Disney filmin için birlikte kamera karşısına geçtiklerinde tanışmışlar. Bu tanışmadan sonra ikisi de evlenmiş hatta çocukları olmuş. Bir başka film için yeniden başrollere seçildiklerindeyse 40 yıldır devam eden bu aşkın temeli atılmış.

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1984’te gösterime giren Swing Shift filminin kadrosuna seçilen Hawn ve Russell’ın aşkı 1983’ün Sevgililer Günü’nde başlamış. Ve aradan geçen 40 yıl boyunca da ilk günkü gibi devam etmiş. Goldie Hawn’ın yönetmen Gus Trikonis’le 10 yıl süren evliliğinin ardından müzisyen Bill Hudson’la yaptığı ikinci evliliğinden Oliver adında bir oğlu ve Kate adında bir kızı var. Kurt Russell da meslektaşı Season Hubley ile kısa süren bir evlilik yapmış, bu evlilikten Boston adında bir oğlu olmuştu.

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Goldie Hawn ve Kurt Russell, önceki evliliklerinden doğan üç çocuklarını birlikte büyüttü. Çiftin oğulları Wyatt Russell’ın da aralarına katılmasıyla 4 çocuklu büyük bir aile oldular. Ancak bu 4 çocuğu birlikte büyütürken hiç evlenmediler ve 40 yıldır aşklarını ilk günkü gibi yaşamaya devam ettiler. 2000 ve 2004’te çiftin aralarının bozulduğu ve ayrılacakları söylentileri çıksa da Hawn ve Russell hâlâ birlikte ve oldukça da mutlular.

Goldie Hawn, 40 yıldır devam eden bu aşkın neden evlilikle taçlanmadığını samimi şekilde anlattı

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Goldie Hawn geçtiğimiz gün katıldığı özel CNN yayınında Kurt Russell’la neden hiç evlenmediklerini ve buna rağmen 40 yıldır bu ilişkiyi nasıl büyük bir bağlılıkla devam ettirdiklerini anlattı. Sunucunun “İkiniz neden hiç evlenmediniz?” sorusuna “Neden evlenelim ki? Bence bu daha doğru bir soru, öyle değil mi?” diyerek cevap verdi.

Goldie Hawn boşanmanın oldukça çirkin ve maliyetli bir iş olduğunun da altını çizdi ve sunucuya “Kaç boşanma gerçekten ‘eğlenceli’ şekilde sonlanmıştır? Kaç boşanma taraflara ‘ucuza’ mal olmuştur? Kaç boşanma sonrasında zaten nefret etmeye başladığınız insandan daha çok nefret etmemişsinizdir? Kaç boşanma çocukların hayatını kâbusa çevirmemiştir?” diye sordu.

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Hawn’ın bu cevabı karşısında geri adım atmayan sunucu Chris Wallace “Ama Kurt Russell’la 40 yıldır birliktesiniz. Artık zaten boşanmazsınız.” deyince Goldie Hawn yine cevabı anında verdi: “O zamanlar bu kadar uzun süre birlikte kalacağımızı bilmezdik değil mi?”.

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İlişkileri yürütmenin, hele de bu kadar uzun süre, ne kadar zor olduğunun altını çizen Goldie Hawn hâlâ her sabah uyandığında kendine “Ben gerçekten burada olmak istiyor muyum?” diye sorduğunu ve hem zihnen hem de kâğıt üzerinde “özgür” kalmalarının kendisi ve Kurt Russell için en sağlıklı yol olduğunu anlattı.

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Uzun yıllardır evlilikle ilgili bu tür sorulara maruz kalan çift bu konuda her zaman oldukça açık yürekli davranmış ve ilişkileriyle ilgili bu detayı samimiyetle anlatmıştı. Hatta Goldie Hawn 7 yıl önceki bir başka röportajında Kurt Russell’la evlenmiş olsalardı çoktan boşanmış olacaklarını da iddia etmişti. Ve ikisinin de “evliliğin bir ilişkinin çimentosu olduğuna” inanmadıklarını açıklamıştı.

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