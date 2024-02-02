Ünlü oyuncu 13 yıldır oynadığı diziye veda ediyor… Artık çiftliğinde avokado yetiştirecek

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UZUN YILLARDIR EKRANLARIN EN SEVİLEN POLİS VE DEDEKTİF TİPLEMESİ OLDU

1980’de ekran yolculuğuna başlayan, bir özel dedektifi canlandırdığı Magnum dizisiyle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Tom Selleck, ilerleyen yıllarda da hep polisiye maceraların aranan yüzü olmaya devam etti.

78 yaşındaki usta aktör 13 yıldır da yine bir polis dizisi olan Blue Bloods’la ekran macerasını sürdürüyordu.

78 yaşındaki usta aktör Tom Selleck artık ekran macerasını noktalayıp çiftliğinde dinlenmeye ve avokado yetiştirmeye hazırlanıyor

New York polis teşkilatında görevli bir komisere hayat veren Selleck, ekranların bu en uzun soluklu dizilerinden biri olan yapıma veda etmeye hazırlanıyor.

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DİZİ BİTER BİTMEZ ÇİFTLİK HAYATI TAM GAZ BAŞLIYOR!

Dizi 14. sezonuyla birlikte 2024’ün sonbaharında final yaparak sona erecek. Böylece yıllardır milyonlarca hayranını ekran başına toplayan Tom Selleck de uzun bir dinlenme sürecine girecek.

Neredeyse 60 yıllık bir kariyeri bulunan usta oyuncu 80'lerin başından beri hem ekranda hem de beyaz perdede canlandırıdığı polis, kovboy ve dedektif rolleriyle ün saldı... Bir de yıllardır onunla özdeşleşen gür bıyıklarıyla tabii ki...

Usta aktör de son zamanlarda birçok ünlü Hollywood yıldızı gibi artık zamanını gösteri dünyasının karmaşasından uzakta, çiftlik hayatının huzurlu ortamında geçirmeye hazırlanıyor.

ÇİFTLİĞİNDE AVOKADO YETİŞTİRİYOR

Tom Selleck aslında California’nın hemen dışındaki epey büyükçe çiftliğini çok uzun yıllar önce satın almış, fırsat buldukça da hep orada yaşamaya çalışmıştı.

Ancak birçok yaşıtı çoktan emeklilik kararı almışken hâlâ harıl harıl çalışmaya devam eden Tom Selleck artık biraz bu yoğun tempodan uzaklaşmak istiyor.

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Dizi çekimleri için sürekli New York’a gidip gelen usta aktör artık tamamen çiftliğinde olmak istediğini, burada avokado yetiştireceğini söylüyor.

ARTIK KARISIYLA DAHA ÇOK VAKİT GEÇİRMEK İSTİYOR

Tom Selleck, dizinin 13. sezonu biterken “Bu inanılmaz oyuncular, yazarlar, yapımcılar, yönetmenler ve ekiple birlikte çalışmak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiydi ve 275 bölümden fazla bir süredir bu olağanüstü grubun bir parçası olduğum için minnettarım” demişti.

Usta aktörün çiftliğinde adeta yok yok... Tom Selleck bu 65 dönümlük araziye avokado ekmiş... Selleck açık havada çalışmayı çok sevdiğini söylüyor

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Yıldız oyuncunun yakınları ise Tom Selleck’in dizinin sonra ermesinden dolayı üzgün olmadığını, bunu bir fırsat olarak görüp artık 37 yıllık eşi Jillie Mack’le daha fazla vakit geçirmek için can attığını söylüyorlar.

Ünlü çiftin bu evlilikten Hannah adında 35 yaşında bir kızları var. Tom Selleck’in, başarılı bir at binicisi olan kızı Hannah’tan artık bir torun beklediği ve bir an önce dede olmaya heveslendiği de söyleniyor. Usta oyuncu artık günlerini 37 yıllık eşiyle baş başa geçirmek istiyor

Gözden Kaçmasın Gösterişli hayatı ve oyunculuğu geride bıraktılar… Ünlü çift iki çocuklarıyla çiftlikte yaşıyor Haberi görüntüle

ÇİFTLİKTEKİ EMEKLİLİK GÜNLERİ İÇİN TATLI HAYALLER KURUYOR

“Çiftliğinde dinlenmek, arazisinde dolaşmak, eşi ve ailesiyle vakit geçirmek ve biraz seyahat etmek istiyor. Tom, karısına çok aşık, onunla yemek pişirmek, uzun yürüyüşlere çıkmak, Jillie’nin hazırladığı aktivite ve seyahat planlarını gerçekleştirmek için can atıyor.”

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Tom Selleck, Ventura, California yakınlarındaki 65 dönümlük çiftliğinde avokado yetiştiriyor. Kocaman çiftlik evinin havuzları, kocaman bahçeleri, spor yapmak için birçok imkanı hatta helikopter pisti bile var.

Ünlü çiftin çiftliklerinde büyüttükleri, başarılı bir binici olan kızları Hannah 35 yaşında... Tom Selleck bir yandan çiftlik hayatının bir yandan torun sahibi olmanın özlemini çekiyor

BU ARADA BİR DE ANI KİTABI YAZMIŞ

Selleck, bir yandan çiftlik hayatının başlamasını beklerken bir yandan da 7 Mayıs’ta piyasaya çıkacak anı kitabının heyecanını yaşıyor.

“You Never Know” adlı kitabın bolca dedikodu dolu bir kitaptan ziyade usta aktörün Hollywood’daki deneyimlerini, bazı büyük yıldızlarla nasıl tanıştığını, onların kendisini nasıl etkilediğini ve neler öğrendiğini anlatan bir kitap olduğu söyleniyor.

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“BEN ÇİFTLİKTE HERKESTEN UCUZA ÇALIŞIYORUM”

Selleck, yıllar önce verdiği bir röportajında çiftlik hayatını ne kadar sevdiğini anlatmıştı: “Çiftlikte çalışmayı, bir şeyleri tamir etmeyi, etrafı temizlemeyi seviyorum. Spor salonuna gitmekten nefret ediyorum, bu yüzden açık havada terlemek, salondaki sabit bir bisikletin üzerinde oturup göbeğime bakmaktan kesinlikle daha iyi. Ayrıca bu işi yapması için tutabileceğim herkesten daha ucuza çalışıyorum."