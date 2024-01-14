Gösterişli hayatı ve oyunculuğu geride bıraktılar… Ünlü çift iki çocuklarıyla çiftlikte yaşıyor

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Ian Somerhalder ve Nikki Reed Cuma günü E! News'e verdikleri röportajda iki küçük çocuklarıyla birlikte bir çiftlikte yaşamak için Hollywood'u geride bıraktıklarını açıkladılar.

Gişe canavarı filmler, milyonları ekran başına kilitleyen diziler… kırmızı halı davetleri, galalar, ödül törenleri, gösterişli hayatlar, saray yavrusu gibi evler…

Ian Somerhalder ve Nikki Reed çifti fotoğraftaki hayatlarını geride bırakıp çiftliğe yerleştiler

Bu dışarıdan bakıldığında ideal gibi görünen ve belki de birçok insanın gıpta ettiği bu hayatı geride bırakan Hollywood yıldızlarının sayısı her geçen gün artıyor.

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Gösteri dünyasının ünlü isimleri kimi kariyerlerini uzaktan sürdürerek kimileri de tamamen geride bırakarak doğayla iç içe bir yaşam kuruyor.

Hollywood’u terk edip kırsala yerleşen ünlüler kervanına katılanlardan biri de Ian Somerhalder ve Nikki Reed çifti oldu.

İki ünlü oyuncu kariyerlerini bırakıp Los Angeles’ın dışında bir çiftliğe yerleştiler. 45 yaşındaki aktör ve 35 yaşındaki aktris oyunculuğu geride bıraktılar hayatlarını çiftlikte yetiştirdikleri şeylerle üretim ve satış yaparak yaşamaya başladılar.

Vampire Diaries dizisinin yıldızı Ian Somerhalder ve Alacakaranlık film serisiyle tanınan Nikki Reed çifti 2014 yılında aşk yaşamaya başladılar ve ertesi yıl da nikah masasına oturdular. Çiftin 2017'de kızları Bodhi, geçen yıl haziran ayında da ismini açıklamadıkları oğulları doğdu.

Hatta Nikki Reed, çiftliklerinde kucağına aldığı oğlunu suda doğurdu. Kısa bir süre önce çevre temalı yeni bir belgeselin yapımcılığını üstlenen Vampire Diaries yıldızı, yine de eğlence sektöründe geçirdiği döneme dair güzel anıları olduğunu ifade etti: “Gerçekten uzun zamandır yaptığım işi seviyorum. Film yapmayı seviyorum, sadece çok uzun süre yaptım. Harika bir dönem geçirdik ama artık tamam”.

Ünlü çift 2019'da çiftlik hayatını seçti ve oğulları da burada doğdu

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Güzel yıldız Nikki Reed de yeni yaşam tarzlarının aynı zamanda çevreye duyarlı kalmanın da bir yolu olduğunu söyledi. Reed bu konudaki düşüncelerini "Gezegen için yaptıklarınızla kendiniz için yaptıklarınız arasındaki noktaları birleştirmeye başladım. Bu bir evrim ve yaşam boyu sürecek bir arayış” cümleleriyle ifade ediyor.

Ünlü çift 2019’da peş peşe oyunculuk işlerini sonlandırarak ailelerini doğayla iç içe genişletmek için satın aldıkları çiftliğe yerleştiler.

Çiftçilik hayatının çok yorucu olduğunu ve çok çalıştığını söyleyen Ian Somerhalder yine de ailesinin arazisinde yaşayan çeşitli hayvanlarla ilgilenmekten büyük keyif aldığını söyledi ve "Bu inanılmaz canlıları görmek inanılmaz ve hepsinin çiftlikte bir arada yaşaması gerçekten çok özel" dedi.

Ian Somerhalder çiftlikte yaşamanın yorucu olduğunu söylese de doğayla ve hayvanlarla iç içe olmaktan çok mutlu

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Ünlü oyuncu, çiftlikte yaptığı çalışmalarla Hollywood'un güzel yüzlerinden biri olmaktan daha fazlası olarak görülmek konusunda da hevesli olduğunu sözlerine ekledi. Hatta Somerhalder tüm hayatını ve dünyasını da tam da bunu yapmak için inşa ettiğini söyledi.