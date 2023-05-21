Ünlü oyuncu 10 yıl önce ölmüştü... Kızı, onu ünlendiren filmde rol aldı: Babam bana hâlâ işaretler yolluyor!

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Serinin yeni filminde kimler yok ki? Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron, Brie Larson, Jason Momoa, Helen Mirren ve daha birçok ünlü isim daha. Bu dev kadronun içinde kısacık bir sahnede konuk oyuncu olarak yer alsa da dikkat çeken bir isim var: 25 yaşındaki model ve oyuncu Meadow Walker…

Meadow Walker, Fast X filminin galasına 2021'de evlendiği eşi Louis Thornton Allan'la katıldı

Belki Walker soyadı size de bir yerden tanıdık gelmiştir: Evet, Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk filminden beri başrolünde yer alan ve 2013’te trajik bir şekilde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker’ın kızından bahsediyoruz. Meadow Walker, babasının dünya çapında büyük bir yıldız olmasını sağlayan serinin son halkası olan Fast X filminde küçük de olsa bir rol alarak babasının hatırasını yaşattı.

Paul Walker'ın Hızlı ve Öfkeli serisindeki rol arkadaşı Vin Diesel, gerçek hayatta da yaın dostuydu. Onun ölümünün ardından Vin Diesel, Meadow Walker'a babalık yaptı hatta evlenirken törende damada doğru yürürken babası yerine koluna giren kişi de oldu

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Hızlı ve Öfkeli’de canlandırdığı Brian O’Conner rolüyle büyük bir sükse yapan ve tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Paul Walker, bundan 13 yıl önce, 2013’te, daha sadece 40 yaşındayken geçirdiği korkunç bir kazada hayatını kaybetmişti. Hızlı yarış arabaları, izleyenlerin ağzını açık bırakan arabalı takip sahneleriyle dolu bu filmlerde başrol oynayan Walker, kendisi de arabalara, özellikle de yarış arabalarına çok düşkündü.

Paul Walker ve tek çocuğu Meadow Walker...

Yakın arkadaşı ve birlikte hayır amaçlı bir dernek kurduğu Roger Rodas’la birlikte 30 civarı yarış arabası bulunan Walker, korkunç kazada Rodas’ın kullandığı Porsche marka bir yarış arabasında hayatını kaybetti. Saatte 130 km hızla giden araç önce beton bir elektrik direğine sonra da 2 ağaca birden çarpmış, Rodas çarpma anında, Paul Walker’sa çarpmanın ardından çıkan yangında can vermişti.

Modellik kariyerini başarıyla sürdüren Meadow Walker çok takipçili sosyal medya hesabında sık sık babasıyla ilgili paylaşımlar yapıyor

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Paul Walker hayatını kaybettiğinde Hızlı ve Öfkeli serisinin 6’ncı filmi gösterime girmiş, 7’nci filmi çekim aşamasındaydı. 7’nci filmde ekip, Paul Walker’ın ellerinde bulunan mevcut çekimlerini kullandılar ve aktörün kardeşleri Caleb ve Cody’nin de yardımıyla dijital teknolojilerden faydalanıldı ve Walker bu filmde de rol almış oldu.

40 yaşındayken hayatını kaybeden Walker hiç evlenmemişti ancak eski kız arkadaşı Rebecca Soteros’dan Meadow Rain Walker adında bir kızı olmuştu. Walker’ın tek çocuğu Meadow, babasını kaybettiğinde 15 yaşındaydı. İşte baba acısını küçük yaşta tatmak zorunda kalan Meadow Walker, artık 25 yaşında ünlü bir model oldu ve babasının adını, onu yıldız yapan film serisinde yaşatarak onu onurlandırdı.

Genç yaşında trajik şekilde hayatını kaybeden Paul Walker kızının büyüğüdünü ve başarılı bir genç kadın olduğunu göremedi

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Filmin galalarında boy gösteren ve hem vaftiz babası olan hem de öz babası öldükten sonra ona bir baba gibi kol kanat gerek sahip çıkan Vin Diesel’la poz veren Meadow Walker, babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kendisi de modellik yaparak ünlenen ve bir yandan da babasının başlattığı hayır işlerine devam eden Meadow, sosyal medyadaki 4 milyona yakın takipçisiyle babasının ve kendisinin eski fotoğraflarını paylaşmayı sürdürüyor.

Babasıyla kurduğu özel bağın, onun ölümünden sonra bile kopmadığını anlatan Meadow Walker, Paul Walker’dan kendisine özel işaretler geldiğine inanıyor. Meadow Walker’ın E! News’a verdiği söyleşiye göre babası onunla sayılar aracılığıyla iletişim kuruyor. “Babamın en sevdiği sayılar 4 ve 7’ydi. Benim için işaretler bunlar” diyen Meadow Walker durumu örneklerle açıklıyor. Babasıyla çok yakın bir ilişkisi olan Meadow Walker onun hâlâ kendisine işaretler yolladığına inanıyor

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“Ne zaman bir şey hakkında şüpheye düşsem ne zaman biriyle kavga etsem ne zaman yok yere sinirlensem hemen etrafımda 4 ve 7 sayılarını görmeye başlıyorum. O zaman babamın hâlâ benimle olduğunu, beni yukarıdan bir yerden kollayıp gözettiğini ve bana işaretler gönderdiğini anlıyorum. Ve o zaman kendime her şeyin yoluna gireceğini ve babamın benimle olduğunu söyleyip rahatlıyorum”

Babasını ünlendiren seride rol almasının kendisi için çok önemli olduğunu ve Paul Walker’ın bu durumdan gurur duyacağından emin olduğunu söyleyen genç yıldız, serinin ilk filmi gösterime girdiğinde küçücük bir bebek olduğunu ve babasının, onun büyümesine şahitlik eden oyuncu arkadaşlarıyla çalışmanın onu ne kadar gururlandırdığını da aktardı.

Başarılı bir model olan Meadow Walker ileride babası gibi şansını oyunculukta da deneyecek gibi görünüyor

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“Birini unutmaya başladığınızda en hızlı sesi hafızanızdan silinir. Bense babamın sesini filmlerini her zaman izleyerek hep aklımda tutabiliyorum” diyen Meadow Walker, Paul Walker öldüğünde daha çok küçük olsa da onunla geçirdiği bu kısacık yıllarda babasının hem en yakın arkadaşı hem de sırdaşı olduğunu, bu yüzden de onun varlığını her zaman yanında hissetmeye devam ettiğini söylüyor.