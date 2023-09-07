×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü modelden tartışma yaratacak sözler: Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok şık buluyorum

Güncelleme Tarihi:

#Emily Ratajkowski#Boşanan Ünlüler#Hollywood Boşanmaları
Ünlü modelden tartışma yaratacak sözler: Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok şık buluyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 15:45

Adını önce başarılı bir model olarak duyuran ardından da şansını oyunculukta deneyen Emily Ratajkowski, gösteri dünyasının en beğenilen yıldızlarından biri. Verdiği cesur pozlar ve yaptığı ses getiren açıklamalarla tanınan, hayranlarının Emrata diye hitap ettiği yıldız isim bir kez daha tartışma yaratan sözleriyle manşetlerde yerini aldı.

Haberin Devamı

Sofia Vergara ve Joe Manganiello, Ariana Grande ve Dalton Gomez, Kevin Costner ve Christine Baumgartner, Jeremy Allen White ve Addison Timlin, Reese Witherspoon ve Jim Toth, Natalie Portman ve Benjamin Millepied, Britney Spears ve Sam Asghari…

Hollywood’da ve gösteri dünyası ünlüleri arasında son zamanlarda esen ayrılık ve boşanma rüzgârı artık tam bir fırtınaya dönüşmüş durumda. Son aylarda gayet yolunda giden evlilikleri sona eren yukarıdaki ünlü isimlerin arasına birkaç gün önce birbirlerini büyük bir aşkla seven ve 4 yıl önce nikah masasına oturan Joe Jonas ve Sophie Turner da katıldı.

Ünlü modelden tartışma yaratacak sözler: Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok şık buluyorum
Hollywood'da esen ayrılık ve boşanma rüzgarlarına son yorum kendisi de geçen yıl eşinden ayrılan ünlü model Emily Ratajkowski'den geldi

Haberin Devamı

İlişki uzmanları ve boşanma avukatları bu boşanma fırtınasında pandemi sonrası dönemin travmasının ve grev yüzünden ünlü yıldızların işlerinin aksamasının da etkisi olduğunu ileri sürüyor. Kendisi de kısa sayılabilecek bir süre önce boşanan Emily Ratajkowski’nin konuyla ilgili yorumlarıysa uzmanların sözlerinden çok daha fazla ses getirecek gibi.

Emily Ratajkowski, Joe Jonas ve Sophie Turner ayrılığına ince bir gönderme yaparak kadınların 30 yaşından önce boşanmasının “şık” olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl eşi Sebastian Bear-McClard'dan boşanan 32 yaşındaki model, kadın hayranlarıyla TikTok üzerinden dertleşerek yeni boşanmış genç kadın hayranlarına "Tebrikler." mesajı yolladı.

Ünlü modelden tartışma yaratacak sözler: Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok şık buluyorum
Oğlunu tek başına büyütmeye başlayan Emrata bir yandan modellik kariyerine devam ederken bir yandan da bekar hayatının tadını çıkarıyor

4 yıllık eşinden geçen yıl ayrılan Ratajkowski, 34 yaşındaki Joe Jonas'ın 27 yaşındaki Sophie Turner'a boşanma davası açmasından bir gün sonra yayınladığı TikTok videosunda söze "Görünüşe göre pek çok genç bayan 30 yaşına gelmeden boşanıyor" diye başladı. Emrata sözlerine şöyle devam etti: "26 yaşında evlenmiş 32 yaşında bir yıldan biraz fazla bir süredir bekar yaşayan biri olarak söylemeliyim ki, bundan daha iyi bir şey olduğunu sanmıyorum!"

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÜnlü çiftin boşanacağı iddia edilmişti… Çıkardığı alyans parmağına geri döndü: Sahnede karısı için aşk şarkısı söylediÜnlü çiftin boşanacağı iddia edilmişti… Çıkardığı alyans parmağına geri döndü: Sahnede karısı için aşk şarkısı söylediHaberi görüntüle

Ünlü modelden tartışma yaratacak sözler: Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok şık buluyorum
TikTok kanalından yayınladığı videoda genç kadınla hayranlarına seslenen Emily Ratajkowski, kadınların 30 yaşına kadar evlilik deneyimini yaşadıktan sonra hayatlarının geri kalanının tadını bekar olarak geçirmelerinin harika bir deneyim olduğunu iddia etti

Ünlü yıldız "30'lu yaşlarda olmak, hala çekici görünmek, kendi paranızı kazanmak, hayatınızla ne yapmak istediğinize karar vermek ve tüm bunları yaparken evlilik hayalini denemiş olmak çok güzel bir şey” dedi ve sözlerini “Bu aynı zamanda evliliğin ‘her şey’ demek olmadığını da fark etmenizi sağlar ve bu da harika bir şey" şeklinde sürdürdü.

Haberin Devamı

30 yaşından sonra kadınların önünde hâlâ yaşanacak tüm bir hayat kaldığını söyleyen ünlü model boşandıkları için stresli hisseden hemcinslerine de morallerini yüksek tutmalarını öğütledi ve onlara “Tebrikler!” diyerek selam yolladı.

Ünlü modelden tartışma yaratacak sözler: Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok şık buluyorum
Boşanan hemcinslerinin bu sebepten stres yaşamamaşarı gerektiğini söyleyen ünlü model onlara tebrik mesajı yollarken kadınların 30 yaşında boşanmasını "şık" bulduğunu söyleyerek yeni bir tartışma başlattı

Ratajkowski, 2 yaşındaki oğlu Sylvester Apollo'nun babası, 36 yaşındaki Bear-McClard'dan Eylül 2022'de ayrılmıştı. Boşanma davası açtıktan sonra Harper's Bazaar'a "Tüm duyguları hissediyorum. Öfke, üzüntü hissediyorum. Heyecan hissediyorum. Neşe hissediyorum. Hafiflik hissediyorum. Her gün farklı. Bildiğim tek iyi şey, tüm bunları hissediyor olmam, ki bu güzel bir şey çünkü bu bir gün iyi olacağıma inanmamı sağlıyor." açıklamasını yapmıştı.

Haberin Devamı

Evliliğini bitirdikten sonra adı Brad Pitt, Pete Davidson, Harry Styles ve Eric Andre gibi isimlerle anılan Emily Ratajkowski, küçük bir çocuğa tek başına ebeveynlik yaptığı halde hareketli bir aşk hayatı olduğu için de eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Emrata hakkında ortaya atılan bu eleştirileri ise “Ben genç, sağlıklı ve bekar bir kadınım. Bugüne kadar çok kontrollü yaşadım, bundan sonra keyfime bakacağım” diyerek cevaplamıştı.

Ünlü modelden tartışma yaratacak sözler: Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok şık buluyorum
Eşinden ayrıldığından beri aşk hayatı oldukça hareketli geçen Emrata bu konudaki eleştirileri de "Genç ve bekarım. İstediğim gibi yaşamakta özgürüm" diyerek cevaplamıştı

Gözden KaçmasınEmily Ratajkowski Harry Stylesla öpüşürken yakalanmıştı: İnternet 8 ay önceki konser fotoğraflarıyla sarsıldıEmily Ratajkowski Harry Styles'la öpüşürken yakalanmıştı: İnternet 8 ay önceki konser fotoğraflarıyla sarsıldı!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınHollywoodda ayrılık rüzgârları esiyor... Tanınmış çiftler neden peş peşe boşanma kararı alıyor Boşanma uyanıklığını ünlülerin avukatı anlattıHollywood'da ayrılık rüzgârları esiyor... Tanınmış çiftler neden peş peşe boşanma kararı alıyor? 'Boşanma uyanıklığını' ünlülerin avukatı anlattıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emily Ratajkowski#Boşanan Ünlüler#Hollywood Boşanmaları

BAKMADAN GEÇME!