Ünlü modelden tartışma yaratacak sözler: Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok şık buluyorum

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Hollywood’da ve gösteri dünyası ünlüleri arasında son zamanlarda esen ayrılık ve boşanma rüzgârı artık tam bir fırtınaya dönüşmüş durumda. Son aylarda gayet yolunda giden evlilikleri sona eren yukarıdaki ünlü isimlerin arasına birkaç gün önce birbirlerini büyük bir aşkla seven ve 4 yıl önce nikah masasına oturan Joe Jonas ve Sophie Turner da katıldı.
İlişki uzmanları ve boşanma avukatları bu boşanma fırtınasında pandemi sonrası dönemin travmasının ve grev yüzünden ünlü yıldızların işlerinin aksamasının da etkisi olduğunu ileri sürüyor. Kendisi de kısa sayılabilecek bir süre önce boşanan Emily Ratajkowski’nin konuyla ilgili yorumlarıysa uzmanların sözlerinden çok daha fazla ses getirecek gibi.
Emily Ratajkowski, Joe Jonas ve Sophie Turner ayrılığına ince bir gönderme yaparak kadınların 30 yaşından önce boşanmasının “şık” olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl eşi Sebastian Bear-McClard'dan boşanan 32 yaşındaki model, kadın hayranlarıyla TikTok üzerinden dertleşerek yeni boşanmış genç kadın hayranlarına "Tebrikler." mesajı yolladı.
4 yıllık eşinden geçen yıl ayrılan Ratajkowski, 34 yaşındaki Joe Jonas'ın 27 yaşındaki Sophie Turner'a boşanma davası açmasından bir gün sonra yayınladığı TikTok videosunda söze "Görünüşe göre pek çok genç bayan 30 yaşına gelmeden boşanıyor" diye başladı. Emrata sözlerine şöyle devam etti: "26 yaşında evlenmiş 32 yaşında bir yıldan biraz fazla bir süredir bekar yaşayan biri olarak söylemeliyim ki, bundan daha iyi bir şey olduğunu sanmıyorum!"
Ünlü yıldız "30'lu yaşlarda olmak, hala çekici görünmek, kendi paranızı kazanmak, hayatınızla ne yapmak istediğinize karar vermek ve tüm bunları yaparken evlilik hayalini denemiş olmak çok güzel bir şey” dedi ve sözlerini “Bu aynı zamanda evliliğin ‘her şey’ demek olmadığını da fark etmenizi sağlar ve bu da harika bir şey" şeklinde sürdürdü.
30 yaşından sonra kadınların önünde hâlâ yaşanacak tüm bir hayat kaldığını söyleyen ünlü model boşandıkları için stresli hisseden hemcinslerine de morallerini yüksek tutmalarını öğütledi ve onlara “Tebrikler!” diyerek selam yolladı.
Ratajkowski, 2 yaşındaki oğlu Sylvester Apollo'nun babası, 36 yaşındaki Bear-McClard'dan Eylül 2022'de ayrılmıştı. Boşanma davası açtıktan sonra Harper's Bazaar'a "Tüm duyguları hissediyorum. Öfke, üzüntü hissediyorum. Heyecan hissediyorum. Neşe hissediyorum. Hafiflik hissediyorum. Her gün farklı. Bildiğim tek iyi şey, tüm bunları hissediyor olmam, ki bu güzel bir şey çünkü bu bir gün iyi olacağıma inanmamı sağlıyor." açıklamasını yapmıştı.
Evliliğini bitirdikten sonra adı Brad Pitt, Pete Davidson, Harry Styles ve Eric Andre gibi isimlerle anılan Emily Ratajkowski, küçük bir çocuğa tek başına ebeveynlik yaptığı halde hareketli bir aşk hayatı olduğu için de eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Emrata hakkında ortaya atılan bu eleştirileri ise “Ben genç, sağlıklı ve bekar bir kadınım. Bugüne kadar çok kontrollü yaşadım, bundan sonra keyfime bakacağım” diyerek cevaplamıştı.