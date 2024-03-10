Doğum yaptıktan sonra defalarca aldatılmıştı... Ünlü model oğlunun doğum gününü kutladı: Hayatımın en büyük sevinci

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Hayranları ona yıllardır adı ve soyadını birleştirerek Emrata diye hitap ediyor. Son yılların en çok ilgi gören modellerinden ve sosyal medya kullanıcılarından biri olan 32 yaşındaki Emily Ratajkowski Sly olarak hitap ettiği oğlu Sylvester’ın üçüncü yaş günün kutladı.

ÜNLÜ MODEL OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Instagram'dan paylaştığı, anne-oğul birlikte sarılarak ve gülerek poz verdikleri tatlı videoyu paylaşan gururlu anne videoyu "Sly ÜÇ yaşında! Üç yıl önce bugün güzel bebeğim dünyaya geldi ve onu göğsüme bastırdım. Tanrım! Zaman nasıl da akıp gitmiş" mesajıyla paylaştı.

2 yıl önce eşinden ayrılan Emrata tek başına büyüttüğü oğlu Sylvester'ın üçüncü yaş gününü kutladı

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Emily Ratajkowski’nin oğlu Sylvester, Sebastian Bear-McClard’la olan evliliğinden doğmuştu. Ratajkowski ve ünlü bir oyuncu ve yapımcı olan Sebastian Bear-McClard 2018’de evlenmiş, güzel model aldatıldıktan sonra 2022’de boşanmıştı.

GİYİM KUŞAMI VE HAREKETL AŞK HAYATI YÜZÜNDEN HEP ELEŞTİRİLDİ

Sebastian Bear-McClard tarafından ihanete uğrayan sonra da hemen boşanan Emrata oğlunu kendi başına büyütüyor. Bir yandan modellik yaparken bir yandan da Hollywood’a göz kırpan ve oyunculuk da yapan ünlü model bunların yanında My Body isimli bir de kitap yayınlamıştı.

Boşandıktan sonra art arda birçok ünlü isimle kısa süreli ve ses getiren ilişkiler yaşayan Emily Ratajkowski, küçük bir çocuğu varken böyle hareketli bir aşk hayatı olduğu için de sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Genç, sağlıklı ve bekar olduğunu ve özgür bir kadın olarak ciddi ilişkiler peşinde olmadığını ve hayattan keyif almaya çalıştığını söyleyerek eleştirilere kulak asmayan Emily Ratajkowski, bu konuda samimi açıklamalar yapmış hatta son yılların popüler flört uygulamalarını kullandığını bile söylemişti.

Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard 4 yıllık evlilikten sonra yollarını ayırdı... Ünlü model eski kocası tarafından defalarca aldatıldığını söylemişti

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Eşinden ayrıldıktan sonra, o günlerde Angelina Jolie ile boşanma ve velayet davalarıyla uğraşan Brad Pitt’le adı anılan Emily Ratajkowski sonrasında Harry Styles ve Pete Davidson gibi isimlerle de kısa süreli ilişkiler yaşadı.

Gözden Kaçmasın Ünlü modelden tartışma yaratacak sözler: Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok şık buluyorum Haberi görüntüle

OĞLUNUN BABASI TARAFINDAN SERİ ŞEKİLDE ALDATILDI

Daha 14 yaşındayken keşfedilen ve sonrasında da hep spot ışıkları altında yaşayan Ratajkowski, Gone Girl filminde rol aldıktan sonra uluslararası çapta şöhret olmuştu.

Emily Ratajkowski, çocuk denecek yaşta keşfedildiğinden beri hayatını hep meraklı gözlerin önünde yaşadı... Modellik yaparken oyunculuğa da göz kırpan yıldız isim birçok filmde ufak tefek roller oynadı

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Hep vamp kadın görüntüsüyle hafızalara kazınmış olsa da Ratajkowski, kocası Sebastian Bear-McClard tarafından defalarca aldatıldığını itiraf etmişti. Ünlü model buna rağmen oğlunun mutluluğu için eski eşiyle görüşmeye ve dostça bir ilişki sürdürmeye devam ediyor.

"ONUN ANNESİ OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Oğlunu tek başına büyütürken zorlansa da annelik deneyiminden çok mutlu olduğunu her zaman söyleyen Emrata onun doğum gününde "Sly'ın sevgi dolu, meraklı, komik ve nazik bir insan olmasına tanıklık etmek hayatımın en büyük sevinci oldu” dedi.

“Kendime Sly'ın annesi dediğim için çok şanslı hissediyorum. Bundan sonra ne olacağını görmek için sabırsızlanıyorum” diyen Ratajkowski, bir süre önce yaptığı evlilik açıklamalarıyla da adından çok söz ettirmişti.

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"KADINLARIN 30 YAŞINDA BOŞANMASINI ŞIK BULUYORUM"

Geçen sene paylaştığı bir TikTok videosunda "Görünüşe göre pek çok genç bayan 30 yaşına gelmeden boşanıyor" diyen Emrata "26 yaşında evlenmiş 32 yaşında bir yıldan biraz fazla bir süredir bekar yaşayan biri olarak söylemeliyim ki, bundan daha iyi bir şey olduğunu sanmıyorum!" demişti.

Ünlü model boşandıktan sonra bir ara sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıp kendisini yemeğe götürmek isteyen takipçileriyle randevuya çıkacağını bile yazmıştı

“Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok doğru ve şık buluyorum” diyen Ratajkowski, boşandıktan ve mümkünse bir de çocuk sahibi olduktan sonra kadınların yoluna tamamen kendilerine odaklanarak özgürce devam etmesini savunduğunu anlatmıştı…