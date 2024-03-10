×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Doğum yaptıktan sonra defalarca aldatılmıştı... Ünlü model oğlunun doğum gününü kutladı: Hayatımın en büyük sevinci

Güncelleme Tarihi:

#Emily Ratajkowski#Sebastian Bear-Mcclard#Anne Olan Ünlüler
Doğum yaptıktan sonra defalarca aldatılmıştı... Ünlü model oğlunun doğum gününü kutladı: Hayatımın en büyük sevinci
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 16:23

Onu herkes hep defilelerde taşıdığı kıyafetlerle, sosyal medya hesabından verdiği çarpıcı pozlarla ya da durulmayan aşk hayatıyla konuşuyor. Oysa son yılların en gözde modellerinden olan güzel yıldız bir yandan çalışırken bir yandan da küçük oğlunu tek başına büyütüyor.

Haberin Devamı

Hayranları ona yıllardır adı ve soyadını birleştirerek Emrata diye hitap ediyor. Son yılların en çok ilgi gören modellerinden ve sosyal medya kullanıcılarından biri olan 32 yaşındaki Emily Ratajkowski Sly olarak hitap ettiği oğlu Sylvester’ın üçüncü yaş günün kutladı.

ÜNLÜ MODEL OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Instagram'dan paylaştığı, anne-oğul birlikte sarılarak ve gülerek poz verdikleri tatlı videoyu paylaşan gururlu anne videoyu "Sly ÜÇ yaşında! Üç yıl önce bugün güzel bebeğim dünyaya geldi ve onu göğsüme bastırdım. Tanrım! Zaman nasıl da akıp gitmiş" mesajıyla paylaştı.

Doğum yaptıktan sonra defalarca aldatılmıştı... Ünlü model oğlunun doğum gününü kutladı: Hayatımın en büyük sevinci
2 yıl önce eşinden ayrılan Emrata tek başına büyüttüğü oğlu Sylvester'ın üçüncü yaş gününü kutladı 

Haberin Devamı

Emily Ratajkowski’nin oğlu Sylvester, Sebastian Bear-McClard’la olan evliliğinden doğmuştu. Ratajkowski ve ünlü bir oyuncu ve yapımcı olan Sebastian Bear-McClard 2018’de evlenmiş, güzel model aldatıldıktan sonra 2022’de boşanmıştı.

GİYİM KUŞAMI VE HAREKETL AŞK HAYATI YÜZÜNDEN HEP ELEŞTİRİLDİ

Sebastian Bear-McClard tarafından ihanete uğrayan sonra da hemen boşanan Emrata oğlunu kendi başına büyütüyor. Bir yandan modellik yaparken  bir yandan da Hollywood’a göz kırpan ve oyunculuk da yapan ünlü model bunların yanında My Body isimli bir de kitap yayınlamıştı.

Doğum yaptıktan sonra defalarca aldatılmıştı... Ünlü model oğlunun doğum gününü kutladı: Hayatımın en büyük sevinci

Boşandıktan sonra art arda birçok ünlü isimle kısa süreli ve ses getiren ilişkiler yaşayan Emily Ratajkowski, küçük bir çocuğu varken böyle hareketli bir aşk hayatı olduğu için de sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Genç, sağlıklı ve bekar olduğunu ve özgür bir kadın olarak ciddi ilişkiler peşinde olmadığını ve hayattan keyif almaya çalıştığını söyleyerek eleştirilere kulak asmayan Emily Ratajkowski, bu konuda samimi açıklamalar yapmış hatta son yılların popüler flört uygulamalarını kullandığını bile söylemişti.

Doğum yaptıktan sonra defalarca aldatılmıştı... Ünlü model oğlunun doğum gününü kutladı: Hayatımın en büyük sevinci
Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard 4 yıllık evlilikten sonra yollarını ayırdı... Ünlü model eski kocası tarafından defalarca aldatıldığını söylemişti

Haberin Devamı

Eşinden ayrıldıktan sonra, o günlerde Angelina Jolie ile boşanma ve velayet davalarıyla uğraşan Brad Pitt’le adı anılan Emily Ratajkowski sonrasında Harry Styles ve Pete Davidson gibi isimlerle de kısa süreli ilişkiler yaşadı.

Gözden KaçmasınÜnlü modelden tartışma yaratacak sözler: Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok şık buluyorumÜnlü modelden tartışma yaratacak sözler: Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok şık buluyorumHaberi görüntüle

OĞLUNUN BABASI TARAFINDAN SERİ ŞEKİLDE ALDATILDI

Daha 14 yaşındayken keşfedilen ve sonrasında da hep spot ışıkları altında yaşayan Ratajkowski, Gone Girl filminde rol aldıktan sonra uluslararası çapta şöhret olmuştu.

Doğum yaptıktan sonra defalarca aldatılmıştı... Ünlü model oğlunun doğum gününü kutladı: Hayatımın en büyük sevinci
Emily Ratajkowski, çocuk denecek yaşta keşfedildiğinden beri hayatını hep meraklı gözlerin önünde yaşadı... Modellik yaparken oyunculuğa da göz kırpan yıldız isim birçok filmde ufak tefek roller oynadı

Haberin Devamı

Hep vamp kadın görüntüsüyle hafızalara kazınmış olsa da Ratajkowski, kocası Sebastian Bear-McClard tarafından defalarca aldatıldığını itiraf etmişti. Ünlü model buna rağmen oğlunun mutluluğu için eski eşiyle görüşmeye ve dostça bir ilişki sürdürmeye devam ediyor.

"ONUN ANNESİ OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Oğlunu tek başına büyütürken zorlansa da annelik deneyiminden çok mutlu olduğunu her zaman söyleyen Emrata onun doğum gününde "Sly'ın sevgi dolu, meraklı, komik ve nazik bir insan olmasına tanıklık etmek hayatımın en büyük sevinci oldu” dedi.

Doğum yaptıktan sonra defalarca aldatılmıştı... Ünlü model oğlunun doğum gününü kutladı: Hayatımın en büyük sevinci

“Kendime Sly'ın annesi dediğim için çok şanslı hissediyorum. Bundan sonra ne olacağını görmek için sabırsızlanıyorum” diyen Ratajkowski, bir süre önce yaptığı evlilik açıklamalarıyla da adından çok söz ettirmişti.

Haberin Devamı

"KADINLARIN 30 YAŞINDA BOŞANMASINI ŞIK BULUYORUM"

Geçen sene paylaştığı bir TikTok videosunda "Görünüşe göre pek çok genç bayan 30 yaşına gelmeden boşanıyor" diyen Emrata "26 yaşında evlenmiş 32 yaşında bir yıldan biraz fazla bir süredir bekar yaşayan biri olarak söylemeliyim ki, bundan daha iyi bir şey olduğunu sanmıyorum!" demişti.

Doğum yaptıktan sonra defalarca aldatılmıştı... Ünlü model oğlunun doğum gününü kutladı: Hayatımın en büyük sevinci
Ünlü model boşandıktan sonra bir ara sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıp kendisini yemeğe götürmek isteyen takipçileriyle randevuya çıkacağını bile yazmıştı

“Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok doğru ve şık buluyorum” diyen Ratajkowski, boşandıktan ve mümkünse bir de çocuk sahibi olduktan sonra kadınların yoluna tamamen kendilerine odaklanarak özgürce devam etmesini savunduğunu anlatmıştı…

Gözden KaçmasınÜnlü oyuncunun hayatı da tıpkı bir film gibi geçti… En tepeden en dibe düştü: Hapishane hücresinden Oscar’a uzanan zorlu yolu böyle yürüdüÜnlü oyuncunun hayatı da tıpkı bir film gibi geçti… En tepeden en dibe düştü: Hapishane hücresinden Oscar’a uzanan zorlu yolu böyle yürüdüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emily Ratajkowski#Sebastian Bear-Mcclard#Anne Olan Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!