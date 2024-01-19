Ünlü model giydikleri yüzünden ‘kötü kız’ olarak anılmaya başlamıştı: Ne dedikleri umurumda değil!

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Evliliği, anneliği ve ses getiren boşanmasıyla da adı manşetlerden hiç inmedi. 32 yaşındaki model, oyuncu ve yazar Emily Ratajkowski, özellikle de 2022’de onu defalarca aldattığını söylediği kocası Sebastian Bear-McClard’dan ayrıldıktan sonra yaptıkları ve söyledikleriyle hep tartışma yarattı.

Birçok modelin evet derken iki kez düşündüğü iç çamaşırı ve mayo çekimleri için adı öne çıktı, bu işleri de tereddütsüz kabul etti. Emily Ratajkowski sık sık sosyal medyadan verdiği yarı çıplak pozlarla çok konuşuldu

GİYİM KUŞAMI SÜREKLİ ELEŞTİRİ KONUSU: ADIM KÖTÜ KIZA ÇIKTI

Üstelik Emily Ratajkowski, sadece moda çekimlerinde ve sosyal medyada değil gündelik hayatında da kıyafet tercihleri, yürüyüşe çıktığında bile hep vücudunu sergileyen ve göreni dönüp bir daha kendine baktıran fiziğini ortaya koyan tarzıyla öne çıktı.

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Sebastian Bear-McClard’dan doğan oğlu Sylvester Apollo Bear3 yaşına gelen Emily Ratajkowski, bu davranışlarının bir anneye yakışmadığı konusunda da sık sık eleştirilere konu oldu. Glamour UK için verdiği son röportajında konu hakkında açıklama yapan Ratajkowski hakkında söylenen şeylerin hiçbirini umursamadığı açıkladı.

KİM NE DERSE DESİN UMURUNDA DEĞİL

“Adım giydiklerim yüzünden kötü kıza çıktı. Bu umurumda değil. Eğer beni öyle görüyorlarsa görsünler. Ben istediğim gibi giyinmeye ve yaşamaya devam edeceğim” diyen Emily Ratajkowski yaşı ilerledikçe sadece kendi mutluluğunu ön planda tutmayı öğrendiğini söylüyor.

Giydiği şeylerin ya da verdiği pozların “çaresizlikten neler yapıyor” gibi algılanmasına “Belki de gerçekten böyle bir noktadaydım” diye bakmaya başladığı söyleyen Emily Ratajkowski bir süredir bu konuda sürdürdüğü sessizliğini "Sanırım bulunduğum yer, kişisel anlamda bunlar gerçekten umurumda olmadığı için biraz gerçek bir özgürleşme" diyerek bozdu.

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"MADEM ÖYLE" DİYEREK PAYLAŞIM YAPTI

Bu kaygısız tavrına rağmen Ratajkowski, aynı röportajın başka bir yerinde gizliden gizliye bu konunun aslında hep aklında olduğunu ve "insanların onu ciddiye almamasından çok korktuğunu" da itiraf ediyor.

Hafta başı Instagram’dan derin göğüs dekolteli fotoğraflarını paylaşan ünlü model paylaşımının altına “İnsanların bana hafif kadın demesine engel olamayacağıma karar verdim. O zaman bu pozları da paylaşmaya devam edeceğim” yazmış ve hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

Gözden Kaçmasın Ünlü modelden tartışma yaratacak sözler: Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok şık buluyorum Haberi görüntüle

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"KADINLAR 30 YAŞINDAN SONRA BOŞANSIN"

Evlilik ve ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalar da tartışma yaratan Ratajkowski aldatıldıktan sonra boşanmış, birkaç ay önce de “Kadınların 30 yaşında boşanmasını çok doğru ve şık buluyorum” demişti. Emily Ratajkowski’nin adı Sebastian Bear-McClard’dan ayrıldıktan sonra birçok kişiyle anıldı.

BOŞANDIKTAN SONRA SÜREKLİ SEVGİLİ DEĞİŞTİRDİ

Brad Pitt, Harry Styles, Pete Davidson gibi ünlülerle aşk dedikoduları çıkan Ratajkowski sürekli sevgili değiştirdiği için yerden yere vurulmuş; o dönemde de küçük bir çocuğu olan bir annenin kısa süreli gönül ilişkileri yaşaması uygunsuz görülerek ünlü model için yine davranışları uygunsuz eleştirileri yapılmıştı.

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Emily Ratajkowski kendi ayakları üzerinde duran bekar ve özgür bir kadın olduğunu söyleyerek ciddi ilişkiler ya da yeniden evlenmek peşinde olmadığını, hayatın tadını çıkartmaya çalıştığını söylemişti.





SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPMIŞTI: BENİ YEMEĞE ÇIKARIN!

Hatta eşinden ayrıldıktan sonra telefonuna flört uygulamaları yüklediğini söyleyen ünlü model geçtiğimiz eylül ayında sosyal medya hesabından bir video paylaşarak kendisini yemeğe çıkarmak isteyenlerle görüşmeye hazır olduğunu söylemiş, bu randevu için kriterlerini saydıktan sonra kendisiyle akşam yemeğine çıkmak isteyen herkesle çıkmaya hazır olduğunu duyurmuştu.