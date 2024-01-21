Ünlü Hollywood yıldızından şaşırtan sözler: Her üç ayda bir işsiz kalıyorum

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Ancak onu tam anlamıyla bir dünya yıldızı yapan, "24" adlı çok ses getiren dizide oynadığı Ajan Jack Bauer rolü oldu. Kiefer Sutherland en son başrolünü oynadığı dizisi Rabbit Hole ile gündemde ve "The Caine Mutiny Court-Marital” adındaki mini diziyle de Critics Choice Ödülleri’nde (Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri) En İyi Erke Oyuncu dalında adaylık kazanmıştı. Herkes onu 10 yıl boyunca 24 dizisinde canlandırdığı kural tanımaz ajan Jack Bauer rolüyle hatırlasa da Kiefer Sutherland'in 40 yıllık sağlam bir oyunculuk kariyeri var

EFSANE DİZİYLE ZİHİNLERE KAZINDI

20 yaşından beri sayısız filmde hem başrol hem de önemli yardımcı roller oynayan Kanadalı aktör, babası Donald Sutherland’in kanatları altında başladığı kariyerinde kendine saygın ve başarılı bir yer edindi.

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Bir tam gün yani 24 saat içinde yaşananları gerçek zamanlı anlatan ve döneminde çığır açan 24 dizisinde sert, kuralları sürekli çiğneyen, acımasız ancak iş bitirici ajan Jack Bauer rolüyle 2001'den 2010'a kadar yaklaşık on yıl boyunca milyonlarca izleyiciyi ekran başına çeken Kiefer Sutherland, bu rolüyle Emmy’den Altın Küre’ye sayısız ödüle de kavuştu.

Usta aktör dünyanın tanıdığı bir Hollywood yıldızı olsa da üç ayda bir işsiz kaldığını söyleyerek herkesi şaşırttı

"ÜÇ AYDA BİR İŞSİZ KALIYORUM"

Kiefer Sutherland onu gerçek anlamda bir dünya yıldızı yapan dizisi için "Bence '24' benim için harika bir fırsattı çünkü gerçek bir iş gibi hissettiğim ilk şeydi. Haftada beş gün, yılda sekiz ay ila 10 ay işe gidiyordum ve bunu dokuz yıl üst üste yapabilecek kadar şanslıydım” diyor.

Critics Choice ödül gecesinde kırmızı halıda röportaj veren Kiefer Sutherland bir daha kariyerinde hiçbir zaman kendini tam olarak yerini bulmuş ve güvende bulmadığını itiraf etti. Hollywood’un tanınmış yıldızlarından biri olsa da bu kariyerin aslında dışarıdan göründüğü gibi olmadığını da itiraf etti…

Kiefer Sutherland 2013'ten beri müzikle ilgilenmeye, albümler yapmaya ve konserler vermeye de başladı

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O PIRILTILI DÜNYA DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL...

24 dizisinin sona ermesinden bu yana Sutherland, birçok oyuncu için tipik bir deneyime geri döndüğünü söyledi ve “Her üç ayda bir işsiz kaldığım günlere geri döndüm” itirafında bulundu. 24’ün ardından birçok film ve dizide rol alsa da Kiefer Sutherland de birçok oyuncu gibi düzenli bir işi olmadığını ve ismine ve kariyerine rağmen işsiz kaldığını söylüyor.

57 yaşındaki usta aktör bir yandan müzisyenlik yapıyor, gitar çalıyor ve şarkı söylüyor. Sık sık albüm yapan, konserler veren ve ABD’yi dolaşan Sutherland yine de "Çok şanslıydım, bundan kesinlikle şikayet etmeyeceğim. Ama yaptığımız iş bizi yıpratıyor ve sonunda işsiz bile kalınıyor” dedi.

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HOLLYWOOD'UN EFSANE AKTÖRÜNÜN OĞLU OLARAK ÜNLENMİŞTİ

Sutherland, ikiz kardeşi Rachel ile birlikte Hollywood efsanesi Donald Sutherland'ın beş çocuğundan en büyüğü ve o da Hollywood'da ünlü babasının izinden gitmeyi seçti. İlk olarak babasının oynadığı bir filmde ona eşlik ederek kariyerine başlayan Kiefer Sutherland 2016’da babasıyla Forsaken adlı filmde başrol oynadı. Kiefer Sutherland, anne ve babası ayrıldıktan sonra babasından uzakta büyüdü... Bir dönem araları bozuk olan Donald ve Kiefer Sutherland 2106 yılında birlikte başrol oynadılar... Bu arada Donald Sutherland, yıllarca canlandırdığı başarılı rollere rağmen Hollywood'un Oscar kazanamamış aktörlerinden biri: Usta oyuncuya 2017 yılındaki Oscar'larda onur ödülü verilmişti

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BABA - OĞLU 30 YIL SONRA BİRLİKTE BAŞROL OYNADI

Sutherland o dönemde "Babamla çalışmak 30 yıldır yapmak istediğim bir şeydi" demişti. Yıldız oyuncu kendisi de bir aktris olan annesi Shirley Douglass tarafından Kanada'da yetiştirildi ve babasıyla ilişkisinin zaman zaman gergin olduğunu itiraf etti.

İki kez evlenen ve 2017’den beri Ciny Vela ile nişanlı olan Kiefer Sutherland’in ilk evliliğinden doğan 35 yaşındaki kızı Sarah Sutherland de babası gibi ünlü bir oyuncu oldu. Kiefer Sutherland, 1990’da Flatliners filminde başrol oynadığı Julia Roberts’la büyük bir aşk yaşamıştı. Kiefer Sutherland ve Julia Roberts kariyerilerinin başında büyük bir aşk yaşayıp evlenmeye karar vermişti... Bu düğün Roberts'ın Kiefer Sutherland'in kendisini aldattığı iddiası yüzünden hiç gerçekleşmedi...

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JULIA ROBERTS'LA EVLENMEK ÜZEREYDİ

Ünlü çift 14 Haziran 1991’de tüm hazırlıklarını tamamladıkları görkemli bir düğünle evleneceklerdi. Julia Roberts bu merakla beklenen düğünden üç gün önce nişanı bozdu. Julia Roberts, Kiefer Sutherland’in kendisini barda çalışan bir dansçıyla aldattığı söylemiş, Sutherland bu iddiayı yalanlasa da düğününden hemen önce usta aktörle yollarını ayırmıştı.