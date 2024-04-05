Ünlü çiftten ilk bebek fotoğrafı geldi: Dünyaya hoş geldin meleğim

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Çocuklarının doğumunu bile paparazzilere yakalandıkları bir pusetli gezintiden öğrendiğimiz çift bebeklerinin ilk fotoğrafını sonunda paylaştı.

“DÜNYAYA HOŞ GELDİN MELEĞİM”

Suki Waterhouse ve Robert Pattinson’ın 26 Mart’ta ilk kez bebek arabalarıyla gezerken fotoğrafları çekilmiş, bebeklerinin dünyaya geldiği de böylece ortaya çıkmıştı.

Suki Waterhouse ve Robert Pattinson’ın bebeklerinin dünyaya geldiği 26 Mart’ta çekilen bu fotoğraflarla anlaşılmıştı

Yıldız oyuncu ve şarkıcı Suki Waterhouse yeni doğan bebeğini kucağına aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Dünyaya hoş geldin meleğim" yazdı ve sevincini hayranlarıyla paylaştı.

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32 yaşındaki Waterhouse ve Robert Pattinson henüz çocuklarının cinsiyetini ve ismini açıklamadı. Taze anne babaya ilk bebekli gezintilerinde Suki Waterhouse'ın annesi eşlik etti

ÜNLÜ ARKADAŞLARI TEBRİĞE KOŞTU

Fotoğrafta yeni anne, kalp desenli bir battaniyeye sarılmış olan bebeğini kucağına alırken kameraya gülümsüyordu. Fotoğrafın altına doluşan çiftin ünlü dostları da tebrik mesajları yollamayı ihmal etmedi.

Paris Hilton Suki Waterhouse’a "Tebrikler aşkım! İkiniz için de çok mutluyum!" yazarken Alyssa Milano ise "Şimdi eğlence gerçekten başlıyor" diyerek ünlü çifti bekleyen uykusuz geceleri ima etti. Halsey ise arkadaşı Waterhouse’a "ROCKSTAR ANNE!" diye seslendi.

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BEBEĞİN DOĞDUĞU PAPARAZZİ FOTOĞRAFLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Waterhouse ve 37 yaşındaki Pattinson, 26 Mart'ta Daily Mail tarafından yayınlanan fotoğraflarda pembe bir bebek arabasını iterek Los Angeles'ta yürüyüş yaparken fotoğraflandıklarında bebeklerinin doğduğu ortaya çıkmıştı.

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Çifte Suki Waterhouse’ın annesi eşlik ediyor, taze anne babaya yardım ederken bebek arabasını kendisi iterek Suki ve Robert’ın rahatça el ele gezmesini sağlıyordu.

Çift Suki Waterhouse'ın hamileliği boyunca dışarı çıktıklarında hep maske takarak korundu

HAMİLE OLDUĞUNU KONSERDE, SAHNEDE DUYURMUŞTU

Waterhouse bir süre büyüyen karnı ortaya çıkınca hamile olduğu söylentilerine cevap vermemiş sonra da hamile olduğunu ilk kez Meksika'daki Corona Capital Festivalinde sahne aldığında paylaşarak kalabalığı şaşırtmıştı.

Eski adı Twitter olan X'te yayınlanan ve hayranları tarafından çekilen bir videoda Waterhouse "Bugün ekstra ışıltılıyım çünkü bunun sizi olan biten başka bir şeyden uzaklaştırabileceğini düşündüm" dedi. Üzerinde ışıltılı pembe bir mini elbise, tüylü bir palto, püsküllü çizmeler ve ışıltılı taytlar vardı. Ünlü şarkıcı hamile olduğunu saklayamayacak noktaya gelince konserde, sahnede hayranlarına böyle ilan etmişti

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İLİŞKİLERİ HAKKINDA KONUŞMUYORLAR

Kalabalık tezahürat yaparken ceketinin önünü açan yıldız isim dikkatini dağıtamadım, bakın işte hamileyim diyerek bebek beklediğini ilan etti.

Waterhouse, Pattinson ile beş yılı aşkın bir süredir ilişki yaşıyor. Temmuz 2018'de birliktelikleri ortaya çıkan çift yıllardır aşkları hakkında çok az konuştu ve birlikte görüntülenmekten bile kaçındılar.

ÖNCE BEBEK SONRA NİŞAN

Suki Waterhouse birkaç kez Robert Pattinson ile çok mutlu olduğunu ve ilişkilerinin çok iyi gittiğini söylediği açıklamalar yapmış olsa da Pattinson ısrarla ilişkisi hakkında konuşmaktan kaçınıyor.

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Suki Waterhouse’ın hamileliği duyulup karnı da iyice büyüdükten sonra parmağında bir pırlanta yüzük belirmiş, çiftin aralık ayında nişanlandığı ortaya çıkmıştı.