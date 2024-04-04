Ünlü çiftten boşanma söylentilerine fotoğraflı yanıt: Biz çok mutluyuz bakın

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Biri çocuk yaştan beri sahnelerde olan dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri… Diğeri ise içine doğduğu ünlü aile ve sahip olduğu güçlü soyadının tüm nimetlerinden faydalanıp genç yaşında ünlü ve çok kazanan bir model olmayı başaran yıldız bir isim.

Justin ve Hailey Bieber çifti haklarında yazılıp çizilenlere inat evliliklerinde altıncı seneyi devirdiler. Mutluluklarını da paylaştıkları fotoğraflarla kanıtlayan çift bitmeyen ayrılık söylentilerine son verdi. Hailey Bieber kocası Justin'in köpekleriyle birlikte uyuduğu bu sevimli fotoğrafı paylaşarak söylentilere son vermek istedi

“BİZ ÇOK MUTLUYUZ BAKIN!”

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Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber'ın boşanacakları yönündeki söylentilere rağmen "çok mutlu" oldukları bildirildi. People'a konuşan çiftin yakın çevresinden bir kaynak, 2018'de gizlice evlenen çiftin "çok iyi durumda" olduğunu söyledi.

"Ortada boşanma falan yok, böyle bir şey de doğru değil. Onlar çok ama çok mutlular" sözlerini kanıtlarcasına Hailey Bieber da dün paylaştığı aşk pozlarıyla evliliğinin gidişatı üzerine kendi sözünü söylemiş oldu. Çift 2018'de gizlice evlenmişti

SELENA – HAILEY KAVGASI BİTMEK BİLMEMİŞTİ

Justin Bieber, uzun yıllar kendisi gibi bir çocuk yıldız olarak ünlenen Selena Gomez’le büyük bir aşk yaşamıştı. Bir dargın bir barışık süren bu ilişki öyle bir noktaya gelmişti ki Bieber ve Gomez’in adları birbirleri olmadan anılmaz noktadaydı.

Bieber’ın Gomez’le küs oldukları dönemlerden birinde hayatına kısa bir süre için giren Hailey Baldwin sonra yoluna kendi başına devam etmiş, Selena – Justin ilişkisi tamamen bittikten sonra da çift tekrar yakınlaşıp bir çırpıda evlenme kararı almıştı. Hailey Bieber Hollywood'un en ünlü ailelerinden Baldwin'lere mensup ve usta aktör Stephen Baldwin'in kızı

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ÇOK GENÇ YAŞTA EVLİLİK KARARI ALMIŞLARDI

Evlendiklerinde Justin Bieber 24, Hailey Baldwin ise sadece 21 yaşındaydı. Bu kadar genç yaşta alınan bu evlilik kararının ömrünün uzun olmayacağı, üstelik Selena Gomez ve Hailey Baldwin’in Justin Bieber yüzünden sürekli sosyal medya üzerinden kavgaya tutuşmaları da cabası olarak görülüyordu.

Her özel günde, doğum günü, yılbaşı, evlilik yıldönümü gibi özel durumlarda paylaştıkları aşk fotoğrafları ve birbirlerine yazdıkları sevgi dolu mesajlarla hayranlarının yüzünü güldüren genç çiftle ilgili ayrılık söylentileri kısa bir süre önce ortaya atıldı. Ünlü çift ne kadar mutluyuz dese de bu aşkın biteceğini bekleyerek haklarında sürekli söylenti çıkaranlar eksik olmuyor

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ÜNLÜ MODELİN BABASI “KIZIM VE DAMADIM İÇİN DUA EDİN” DEMİŞTİ

Bunun sebebi de Hailey'nin babası, ünlü oyuncu Stephen Baldwin'in “Kızım ve damadım için dua eder misiniz” diyerek hayranlarına seslenmesiydi. Kiliseye giderken yaptığı bu paylaşımda "Hıristiyanlar, lütfen Justin ve Hailey'i düşündüğünüzde onlar için küçük bir dua etmek için bir dakikanızı ayırın" diye yazmıştı.

Bunu gören hayranları çiftin ilişkisinin bozulduğu ve ayrılacakları fikrine kapılıp üzülseler de Hailey Bieber’ın babasına bu paylaşım için çok kızdığı ve epey sert bir şekilde çıkıştığı da iddia edilmişti. Stephen Baldwin bu ricasında “özel ailevi bir durumdan” bahsetmiş, kızı Hailey ise aile içi özel durumları milyonların önüne atan babasına çok kızmıştı… Hailey Bieber evlendiklerinden beri boynundan "B" harfli kolyesini çıkarmıyor

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EVLENDİKLERİNDEN BERİ SAĞLIKLARIYLA SINANDILAR

Öte yandan Justin Bieber ve Hailey Bieber evlendiklerinden beri türlü sağlık sorunuyla ve zorlu süreçlerle sınandılar. Hailey Bieber kalbinde doğuştan delik olduğu ortaya çıkan ünlü model zorlu bir operasyon geçirdi. Justin Bieber ise Ramsay Hunt sendromuna yakalanıp yüz felci geçirdi ve hayranlarını korkuttu. Justin Bieber'a gönül vermiş olan iki ünlü kadın Hailey ve Selena uzun süre kavga ettikten sonra birlikte bu pozu verip herkesi şaşkına çevirmişti

“HAYATIMIN AŞKI….ÖMÜR BOYU”

Tüm bu zor zamanları birbirlerine olan aşklarına sarılarak atlatan ünlü çift hâlâ mutlu mesut yaşamaya devam ediyor. Hailey Bieber eşi Justin’in geçen ayki doğum gününde ona "Kelimeler senin güzelliğini asla tam olarak tarif edemez. Mutlu yıllar sana... hayatımın aşkı, ömür boyu” diye seslenmişti.