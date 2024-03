Yıllardır aradığı aşka sonunda kavuştu: Dünyanın en mutlu yeri senin yanın sevgilim

Haberin Devamı

31 yaşındaki yıldız şarkıcı ve oyuncu, 36 yaşındaki erkek arkadaşı Benny Blanco ile bir kanepede sarılırken çekilmiş tatlı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Gomez bir battaniyenin altında sıcacık sarınırken ve Blanco kollarını ona sararken çift rahat ve samimi görünüyordu. Selena fotoğrafın altına “İşte mutlu yerim” yazarken 5 aydır devam eden ilişkisinin giderek ciddileşmeye başladığının da sinyallerini vermiş oldu.

Uzun süre sağlık sorunları ve kalp kırıklıklarıyla gündemde kalan Selena Gomez hayatında ilk kez çok mutlu ve huzurlu görünüyor

Geçen hafta bir fotoğraf paylaşan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Selena Gomez görünümüyle ilgili kötü yorumlara da kulağını tıkadı. Yıllardır Lupus hastalığı yüzünden zor zamanlar geçiren, 2017’de böbrek nakli olmak zorunda kalan yıldız isim kullanmak zorunda olduğu ilaçlar yüzünden kimi zaman kilo sorunu yaşıyor.

Gomez ve ünlü müzik yapımcısı Blanco, Aralık 2023'te aşklarını teyit ettiklerinden beri sürekli olarak mutlu aşk pozlarını paylaşıyorlar. Bu ayın başlarında, çiftin bir et yemeği pişirirken göründüğü bir gönderiyle ortak yemek pişirme sevgilerinin romantizmlerinde nasıl önemli bir yeri olduğu da ortaya çıkmıştı.

Ünlü çift sürekli sosyal medya paylaşımı yapmakla kalmıyor artık gece gezmeleri, ödül törenleri ve krımızı halılarda da hep bir arada poz veriyor

Gomez'in "En sevdiğim yerlerden biri... onun mutfağı," diye yazdığı videoda Blanco'nun mutfak tezgahı sebze, et ve diğer yiyeceklerle doluydu… Bu ayın başlarında TalkShopLive'a katılan Blanco, kendi adını taşıyan “Selena + Chef”i sunan Gomez ile her gün birlikte yemek yaptıklarını açıkladı.

Geçen yılın aralık ayında ilişkilerini itiraf ettiklerinde zaten altı aydır birlikte olduklarını itiraf eden çift o zamandan beri her an her yerde el ele dudak dudağa görüntülenmeye başladılar.

Yakın çevresi zaman zaman Selena Gomez’in bu kadar hızlı ilerleyen bu ilişki ve yaşadığı mutluluğa kendini çok fazla kaptırmasından endişelense de genç yıldız hayatında uzun süredir ilk kez bu kadar mutlu ve huzurlu olduğunu söylüyor.

Yıllardır arayıp da bulamadığı aşka sonunda kavuşan Selena Gomez bir yandan da başrolünü oynadığı Only Murders in the Building dizisinin dördüncü sezon çekimlerinde. Çocuk yaşta onunla birlikte bir yıldıza dönüşen Justin Bieber’la unutulmaz bir aşk yaşayan Selena Gomez artık geçmişin hayaletlerini de kovmuş gibi görünüyor…

Güzel yıldız Benny Blanco ile ilişkisi ortaya çıktıktan beri parmağından B harfli yüzüğünü de eksik etmiyor

Justin Bieber’dan ayrıldıktan son ruhsal anlamda zorlu bir süreç geçiren Gomez, Bieber Hailey Baldwin’le evlendikten sonra bu kez de ünlü modelle atışmaya başlamıştı. Bu sosyal medya yoluyla yapılan manidar paylaşımlara Bieber, Baldwin ve Gomez’in hayranları da katılıyor, her paylaşımda ortalık adeta savaş alanına dönüyordu.

Son aylarda ise Hailey Baldwin kimi zaman paylaşım yapsa da Selena Gomez dizisi ya da sevgilisiyle ilgili bir şey olmadıkça konuşmaktan bile vazgeçmiş durumda. Yakın çevresi artık aradığı aşkı bulduğunu düşünen Selena Gomez’in Benny Blanco ile evlenmek hatta çocuk sahibi olmaktan da bahsetmeye başladığını söylüyor…