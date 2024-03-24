Ünlü çift parasızlıktan boşanamıyordu… 'Gırtlağına kadar' borç içinde ama botoks ve dolgu yaptırmayı ihmal etmedi!

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Ekranların en ünlü reality şovlarında yıllardır başrolde yer alan Kim Zolciak ve bir Amerikan futbolu yıldızı olan eşi Kroy Biermann, bir süredir ayrılık haberleriyle gündemi meşgul ediyor.

BİR ZAMANLARIN AŞIK ÇİFTİ ARTIK KANLI BIÇAKLI DÜŞMAN!

Uzun yıllardır ABD televizyonlarının en ünlü reality şovlarının vazgeçilmez oyuncusu olan 45 yaşındaki Zolciak ve ayrı yaşadığı kocası Kroy Biermann, bir yandan bir an önce ayrılmak istiyor bir yandan da uzun süredir bellerini büken borçlarından kurtulamadıkları için bunu başaramıyor.

Ünlü çiftin peri masalı gibi başlayan evliliği artık bir kâbusa dönüştü

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Kim Zolciak geçtiğimiz gün takipçilerini de yanına alarak yüz dolgusu ve dudak enjeksiyonu yaptırmak için Atlanta'daki bir medikal spaya gitti, orada yaptırdığı tüm uygulamaları da sosyal medya videolarından paylaştı.

Binlerce beğeni almayı bekleyen ünlü isim bunun yerine beklenmedik tepkiler aldı ve deyim yerindeyse kendi hayranları tarafından bile yerden yere vuruldu!

Kim Zolciak kendisine yönelik sert eleştirilerin hiçbirine cevap vermezken bir takipçisine yaptırdığı bu estetik işlemlerin hayatını değiştridiğini yazdı

"GÖZ BEBEKLERİNE KADAR BORÇ İÇİNDESİN"

Hayranları ünlü yıldızın maddi sıkıntılar yaşadığı bildirilirken bir yandan da botoks ve dolgu yaptırmak için gittiği bu lüks merkezde ortalığa para saçmasını eleştiri yağmuruna tuttu.

Bir takipçisi Kim Zolciak’ın Instagram videosunun altına "Gözbe beklerine kadar borç içindesin" diye yazdı.

Bir başkası "Önceliklerinizin ne olduğunu görmek iyi oldu” derken, üçüncü bir kişi de "İflas etmişsiniz ve hala aptalca şeylere para harcıyorsunuz" diye ekledi.

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Dördüncü bir kullanıcı ise ünlü isme "Ödemen gereken faturalar yok mu? Hiç iyi görünmüyorsun Kim!!!" diye seslendi.

Çiftin sahip oldukları lüks araçlarla muhteşem malikanelerinin önünde verdikleri bu "havalı" pozlar geçmişte kaldı

Kim Zolciak ise kendisine yaptırdığı enjeksiyonu soran bir hayranına cevap verirken nefret dolu yorumlara aldırış etmedi. Soruya cevap olarak yaptırdığı botoksun "hayatını değiştirdiğini" söyledi.

AYRILDILAR AMA BORÇLARI YÜZÜNDEN BOŞANAMIYORLAR

2022'de Kim Zolciak ve Kroy Biermann çiftinin malikanelerine hacizle geldiği ortaya çıkmıştı. 2023'te ise çiftin 2016'da aldıkları 1 milyon 650 bin dolarlık krediyi ödeyememelerinin ardından evlerinin açık artırmayla satılma tehlikesi altında olduğu ortaya çıkmıştı.

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Ünlü çift Şubat 2023'te evlerini kurtarmak için bir borçlarını yapılandıracak bir anlaşma yapmışlar ve açık artırma iptal edilmişti.

Şimdilerde evlerini satıp borçlarını ödeyerek artık kendi yollarına gitmek isteyen ikili ekim ayında 6 milyon dolar istedikleri evlerinin fiyatını 4 buçuk milyona indirmek zorunda kaldılar.

Zolciak ve Biermann'ın bankalara olan borçlarından hariç vergi dairesine de milyon dolardan fazla borçları var. Bunlar yetmiyormuş gibi çiftin kredi kartı borçları da alıp başını gitmiş durumda…

Kim Zolciak basına yansıyan bu haberlere rağmen hayranlarına gayet iyi durumda olduğunu söyledi, ancak tüm ailesinin dolaplarındaki kişisel eşyaları rehin vermeye başlaması oldukça farklı bir tablo çiziyor.

Ünlü çift ayrılık haberleri duyulduğundan beri sürekli birbirlerini suçluyor... Kim Zolciak eski kocasını basına kendisiyle ilgili asılsız haberleri sızdırmakla, Kroy Biermann ise 4 çocuğunun annesini kumar oynayıp ailesini mahvetmekle itham ediyor

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İKİSİ DE BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Kim Zolciak ayrıldığı ama bir türlü boşanamadığı eşini müsriflikle suçlarken Kroy Biermann da onu kumar sorunu yaşamakla ve devam eden boşanmalarında ailelerini maddi olarak mahvetmekle suçluyor…

2011 yılında evlenene çiftin 11 ve 12 yaşında iki oğlu ve 10 yaşında da ikizleri var. Kim Zolciak ayrıca önceki ilişkilerinden 27 yaşındaki Brielle ve 22 yaşındaki Ariana adlı iki de yetişkin kızı var.

Ünlü ekran yüzü bir süre önce maddi sıkıntıları yüzünden mücevherlerini ve pahalı markalardan alınmış çanta ve ayakkabı gibi lüks aksesuarlarını satmaya başlamıştı…