Zayıfladı, 25 yıllık eşinden ayrıldı, kendine yeni sevgili buldu… Bir de üstüne flört uygulamasına katılmış

Haberin Devamı

Eşinden ayrıldığı ortaya çıktıktan çok kısa süre sonra kendini hemen yeni bir ilişkinin içinde bulan Bonneville için bir çarpıcı iddia daha ortaya atıldı.

25 YILLIK EŞİNDEN AYRILDI, KENDİNE YENİ BİR AŞK BULDU

Eşinden ayrılan ancak henüz boşanmayan Downton Abbey'nin Kont Robert Crawley’si Hugh Bonneville, bir süredir Avustralyalı oyuncu Claire Rankin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Son yıllarda hızla verdiği kilolar ve daha genç gözükmek için uğraşlarıyla gündeme gelen İngiliz yıldız bir yandan da kendine başka ilişkiler bulmanın peşine düştü.

SEVGİLİSİ DE VAR AMA...

Claire Rankin ile görüntülenen Bonneville, bir yandan da “ünlülerin tanışma ve flört uygulaması” olarak nam salan Raya'ya katıldı.

Hugh Bonneville yakın zaman önce Kraliçe Camilla ile katıldığı bir etkinlikte böyle görüntülenmişti

Haberin Devamı

Raya, bir tanışma uygulaması olarak başlayan ancak o zamandan beri bir ağ oluşturma ve sosyal keşif platformu haline gelen özel bir topluluk.

Sadece gösteri dünyasının ve sosyetenin katılabildiği bu uygulamada ünlüler profil açtıklarında bunu kendi resmi sosyal medya hesaplarıyla birleştirerek kimliklerini onaylamak zorunda.

60 yaşındaki usta aktörün flört uygulamasındaki profili

2015'te başlatılan ve aylık ücreti 5.99 pound olan Raya'ya katılmak için bir başvuru formu doldurmanız, etkileyici bir sosyal medya varlığına sahip olmanız ve mevcut üyelerden tavsiye almanız gerekmektedir

The Sun’ın haberine göre Hugh Bonneville hesabını 177.000 takipçisi olan Instagram sayfasına bağlayarak doğruladı ve uygulamada yerini aldı.

"SADECE ARKADAŞ ARIYORUM"

Haberin Devamı

Ancak Raya bir flört uygulaması olmasına rağmen, usta aktörün profilinde “sadece arkadaş aradığı” yazıyor. Hugh Bonneville yeni aşkı Claire Rankin'le hoşça vakit geçirdiği için belki de gerçekten sadece arkadaş arıyor olabilir…

Eşinden eylül ayında ayrılan Hugh Bonneville yeni aşkı Claire Rankin'le mart ayının başında Soho'da bir akşam yemeği randevusundan dönerken samimi şekilde görüntülenmişti.

Bu anlara şahit olanlarsa yıldız oyuncunun eşiyle yollarını sadece birkaç ay önce ayırmış olmasına rağmen çok mutlu göründüğünü ve Claire Rankin'le bir çiftmiş gibi davrandıklarını söylüyor.

İlişkilerinin daha çok başlarında olsalar da Hugh Bonneville ve Claire Rankin oldukça yakınlaşmış görünüyorlar

Haberin Devamı

60 yaşındaki usta oyuncu tiyatro ve dizilerin dışında beyaz perde de sık sık karşımıza çıkıyor. 2014’ten beri dünya çapında çok sevilen Paddington serisinin de başrolünde yer alan oyuncu kraliyet ailesiyle de yakın ilişkiler içinde.

Hatta Hugh Bonneville’in yeni sevgilisini Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Camilla ile tanıştığı bir etkinliğe ve Downton Abbey’deki rol arkadaşlarıyla çıktığı akşam yemeğine de götürdüğü ortaya çıkmıştı.

KARISI İÇİN "O BENİM EN BÜYÜK DAYANAĞIM" DİYORDU

Usta aktörün 25 yıllık eşi Lulu Williams sık sık kocasına galalarda ve film setlerinde eşlik ediyordu ve son zamanlarda ortalarda görünmemesi çiftin sorun yaşadığı söylentilerine yol açmıştı.

Haberin Devamı

Yıldız oyuncu karısı Lulu'ya olan sevgisini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmemiş, daha önce onu “dayanağım” ve “çapam” olarak adlandırmış ve karısını evlerinin bel kemiği olarak nitelendirmişti.

Çiftin ayrılığıyla ilgili konuşan yakın çevreleri “Hugh bu yıl film çekimleri için evden çok uzakta kaldı. Bu yaz biraz kilo verdi, zayıflamış, bronzlaşmış ve rahatlamış görünüyordu” diye yorum yapmışlardı.

Bonneville daha önceki röportajlarında karısına kariyeri boyunca kendisine destek olduğu için borçlu olduğunu söylerken, 20 yaşındaki oğulları Felix'e de göz gibi baktığını söylemiş, aldığı desteği "Lulu'nun önceliği Felix ve benim için bir dayanak noktası olmak olmuştur ve ona tamamen borçluyum" sözleriyle ifade etmişti.