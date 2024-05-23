Ünlü çift lüks evlerini satıp şehir hayatından kaçtı… Kızlarını küçük yerde büyütecekler

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Neredeyse her hafta bir ünlünün ailesiyle birlikte görkemli hayatından vazgeçerek küçük şehirlere kaçtığını duyuyoruz. Hatta bu isimlerden bir kısmı da kariyerlerini sonlandırıp çiftçilik, hayvancılık gibi işler yapmaya başlıyor.

HOLLYWOOD'DAN KAÇAN KAÇANA

Ve büyük ünlerinin ve servetlerinin onlara vermeği huzuru gittikleri bu yerlerde buluyor. İşte bu ünlüler arasına şimdi yeni bir çift daha katılmış durumda. Hollywood’un en sevilen çiftlerinden Ryan Gosling ve Eva Mendes de sessiz sedasız büyük şehirden kaçanlar arasına katıldı.

Ryan Gosling ve Eva Mendes birlikte kamera karşısına geçtikleri filmin setinde aşk yaşamaya başlamışlardı... Çift evlenmedi ancak iki kızları oldu

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Çiftin 9 yaşında Esmeralda Amada ve 7 yaşında Amada Lee adında iki kızları var. Artık tüm öncelikleri kızları olan Gosling ve Mendes de o zor kararı verip Hollywood’u terk edenler kervanına eklendiler.

Çifte yakın kaynaklar Ryan Gosling ve Eva Mendes’in kızlarına daha sakin ve sağlıklı bir çocukluk yaşatmak için Los Angeles'tan taşındıklarını söyledi.

KIZLARINA SAĞLIKLI BİR ÇOCUKLUK VERMEK İSTEDİLER... DİĞER ÜNLÜ ÇOCUKLARINDAN UZAKTA BİR YAŞAM

“Onlar için en önemli şey kızları. Diğer her şey ikinci sırada geliyor. Ve kızları okulda çok başarılı” diyen yakınları çiftin Hollywood'dan uzakta, biraz daha kuzeyde yaşamak için Los Angeles'tan ayrıldıklarını söylüyor.

Bu kaçısın ardındaki en önemli sebebin de Ryan Gosling ve Eva Mendes’in kızlarının diğer ünlü çocukların etrafında büyümesini istememeleri olduğu iddia edildi.

Kızlarını Hollywood'un spot ışıklarından uzakta büyütmeye karar veren ve taşınan çift özel hayatları konusunda da oldukça ketum olmalarıyla tanınıyor

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Ryan Gosling ve Eva Mendes gibi Hollywood’u terk edip daha sakin yaşam seçen ünlülerin büyük bir kısmı bunu çocukları için yapıyor. Gelin bakalım başka hangi ünlüler bu ışıklı şehirdeki lğfk hayatlarını terk etmişler…

MARK WAHLBERG - RHEA DURHAM

Mark Wahlberg ve model eşi Rhea Durham, dört çocukları 20 yaşındaki Ella, 17 yaşındaki Michael, 15 yaşındaki Brendan ve 13 yaşındaki Grace ile os Angeles’tan taşınıp Las Vegas'a yerleştiler.

Mark Wahlberg ve model eşi Rhea Durham dört çocuklarıyla Las Vegas'ta yaşıyor

Çocuklarının gelişimi için çok yararlı bulduğu bu taşınmaya tüm ailenin artık uyum sağladığını söyleyen Mark Wahlberg bu kararla birlikte “Çocuklarımıza hedeflerinin ve hayallerinin peşinden gitmeleri için bir fırsat verdik” diyor.

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MATTHEW MCCONAUGHEY - CAMILA ALVES

Hollywood’un bir başka ünlü çifti Matthew McConaughey ve Camila Alves de Malibu’daki evlerini yıllar önce satıp Texas’a yerleşmişlerdi.

Üç çocukları olan ünlü çift de onları Hollywood’un kalabalık ve kaotik şehir hayatından kaçırıp daha küçük ve etrafta ünlülerin cirit atmadığı sakin bir şehirde mutlu mesut ve güven içinde yetiştirdiklerini söylüyor. Matthew McConaughey ve Camila Alves çifti Hollywood'dan kaçma kararını yıllar önce vermişti... Ünlü çift üç çocuklarını Texas'ta büyüttü

KATHERINE HEIGL - JOSH KELLEY

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Güzel yıldız geçen eylül ayında verdiği bir röportajda çocuklarının Los Angeles’tan ayrılıp Utah'a taşınma konusunda tereddütlü olduklarını söylemişti.

Ancak Katherine Heigl onları fedakarlık yapmalarının gerekli olduğuna ikna etmişti. Ünlü oyuncu küçük bir şehre taşınma kararından sonra çocuklarının hayatlarının daha kolaylaştığını söylüyor.

Güzel yıldız Katherine Heigl da üç çocuğunu küçük şehirde büyütmenin avantajlarını kullanıyor

Heigl çocuklarına “Burası daha küçük bir kasaba, arkadaşlarınızın kim olduğunu biliyorum, kiminle vakit geçirdiğinizi biliyorum, okulda neler olduğunu biliyorum” diyerek onları ikna etmiş.

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NICOLE KIDMAN - KEITH URBAN

Nicole Kidman ve Keith Urban, Kidman'ın ülkesi Avustralya'da evlendikten bir yıl sonra, 2007 yılında Nashville, Tennessee'de bir ev satın almayı tercih ettiler. Yeni Zelanda doğumlu Urban, 1992 yılında Avustralya'dan Nashville'e taşınmıştı.

Çift 2008 yılında Los Angeles'ta da bir ev satın almış olmasına rağmen, ailelerini “Müzik Şehri” olarak anılan Nashville’e taşıdı.

Nicole Kidman ve Keith Urban çifti de kızları Sunday ve Faith'i gözlerden uzakta büyütüyorlar

Nicole Kidman Nashville'deki yaşamı hakkında Country müzik topluluğu çok sıcak bir topluluk. Çok korumacı. Keith onlarca yıldır bu topluluğun bir parçası. Burası onun evi, bizim evimiz” diye konuşurken kızları Sunday ve Faith’in de burada hem daha mutlu ve sağlıklı hem de daha güvende hissederek büyüdüğünü söylüyor.