‘Beni oğlumun dedesi sanacaklar’ demişti… Şimdi mutluluktan havalara uçuyor… İyi ki 6 çocuğum var!

Haberin Devamı

O bir Hollywood yıldızı değil. Filmlerde, dizilerde oynamıyor, albümleri milyonlarca satan bir şarkıcı da değil. Ama en az bu saydıklarımız kadar şöhretli bir yıldız.

O DÜNYANIN EN ÜNLÜ ŞEFİ

Ekran önünde gördüğümüz, televizyon şöhreti olmuş şefler arasında ilk isimlerden ve belki de en ünlüsü. İngiliz şef Gordon Ramsey uzun yıllardır dünyanın tanıdığı büyük bir televizyon yıldızı.

57 yaşındaki ünlü isim sahip olduğu büyük ünden dolayı özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ancak onu gündemde tutan olumsuzluklar değil tam tersi bir durum.

27 yıldan fazladır mutlu bir evliliği olan Gordon Ramsey tam 6 çocuk babası ve kimi zaman ekran önündeki asabi tavırlarıyla gündeme gelse de aslında ideal bir aile babası, eşine bağlı bir koca olarak örnek bir ünlü…

Haberin Devamı

BAŞTA İSTEMEMİŞTİ AMA...

People dergisine konuşan ünlü şef ileri yaşta çocuk sahibi olmak konusundaki çekincelerini daha önce gündeme getirmiş olsa da şimdilerde verdiği bu kararın ne kadar doğru olduğunu anlatıyor.

Gordon Ramsay ileri yaşta baba olmak konusunda şüpheleri olduğunu itiraf etmişti ancak şimdilerde verdiği bu karardan dolayı çok mutlu olduğunu söylüyor

Gordon Ramsay ve eşi Tana Ramsay, 4 yetişkin çocuktan sonra ailelerini biraz daha büyütmek istemişler, 5 yıl önce 5. çocuklarını kucaklarına almışlardı...

Bununla da kalmayan karı koca altı ay önce bir erkek evlat sahibi daha oldular. Gordon Ramsey en küçük oğlu doğmadan önce kendisinin çekindiğini ancak bu konuda çok istekli olan eşini kıramadığını itiraf etmişti.

Gordon Ramsay’in 25 yaşında Megan adında bir kızı, 24 yaşında Jack ve Holly adlı ikizleri, 22 yaşında Matilda adında bir kızı, 5 yaşında Oscar adında bir oğlu ve 6 aylık Jesse adında toplamda 6 çocuğu var.

Ramsay'ler 4 yetişkin çocuktan sonra zor bir karar verip yeniden anne baba olmaya karar vermişti

Haberin Devamı

Bu büyük aileyi idare etmek elbette hiç de kolay bir iş değil ancak Gordon Ramsey 6 çocuklu bir ailenin reisi olmaktan çok mutlu olduğunu söylüyor.

5 yaşındaki ve 6 aylık oğulları doğacağı zaman ilerleyen yaşı nedeniyle çok kaygılandığını itiraf eden ünlü şef şimdi verdiği bu karardan çok mutlu.

BÜYÜK ÇOCUKLARI KÜÇÜK KARDEŞLERİ İÇİN ÖRNEK OLUYOR

“Dürüst olmak gerekirse bu sefer daha iyi bir baba olduğumu düşünüyorum” diyen Gordon Ramsey, ilk dört çocuğunu büyütürken kazandığı deneyim sayesinde küçük çocuklarıyla daha kolay iletişim kurduğunu ve babalığın artık daha kolay olduğunu söylüyor.

Ünlü şef ve eşi Tana geçen kasımda 6. kez anne baba oldular

Haberin Devamı

"KÜÇÜK OĞULLARIM İÇİN DAHA İYİ BİR BABA OLDUM"

Gordon Ramsey “Daha iyi olduğumu biliyorum çünkü artık deneyimim var ve bu yüzden ilk dördüyle şimdiye kadar iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum” diyor.

İki küçük çocuğunun önünde de dört büyük kardeşlerinin harika birer örnek olduğunu ve iki oğlunun ağabeylerinden ve ablalarından da harika bir eğitim aldığını söyleyen ünlü şef şimdi yeniden baba olma karar verdiği için çok mutlu.

”5 yaşındaki oğlum Oscar artık bir polis memurunun ne yaptığını anlıyor çünkü ablası bir polis memuru ve hala Jack'in asker şapkasını giymeye çalışıyor” diyerek oğlunun büyük kardeşleri sayesinde çalışmanın ve kariyer yapmanın önemini anladığını söylüyor.

Haberin Devamı

Gordon ve Tana Ramsay mutlu evlilikleriyle gösteri dünyasının örnek çiftlerinden

KÜÇÜK OĞLU BİR KARDEŞ DAHA İSTEMİŞ

Oğlu Oscar'ın “Jesse ve benim küçük bir kız kardeşimiz olsa güzel olmaz mıydı?” diye sormasıyla birlikte büyük bir şok yaşadığını söyleyen Gordon Ramsey yedinci kez baba olmak isteyip istemediği sorusuna da gülerek “Kim bilir” sözleriyle cevap veriyor.

57 yaşındaki Gordon Ramsay ve 49 yaşındaki eşi Tana’nın oğlu, altıncı çocukları Jesse James geçen kasım ayında dünyaya geldi. Ve Ramsay’ler artık 8 kişilik bir aile oldu.

Çiftin 5. çocuğu olan Oscar ocak ayında 5. yaş gününü kutladı

Haberin Devamı

"YA BENİ OKULDA OĞLUMUN DEDESİ ZANNEDERLERSE?"

1996'da evlenen çift, Tana Ramsay’in son hamileliğini doğuma kadar bir sır olarak sakladı. Eylül ayında Gordon Ramsay, eşi Tana'nın altıncı bir çocuk yapmak için kendisine baskı yaptığını itiraf etmişti. Ancak Ramsay bu fikre karşı olduğunu söylüyordu.

Bunun en büyük sebeplerinden biri de çocuğunun babası değil dedesi sanılmaktan korkmasıydı. Okuldaki en yaşlı ebeveyn olacağını düşünen Ramsay “İnsanlar çocuğuma beni gösterip dedesi olup olmadığımı soracaklar. Bunu duymak istemiyorum” demişti.

Başta çocuk kararını sorgulayan Gordon Ramsay şimdilerde çok büyük bir mutluluk yaşıyor

ŞİMDİ ÖMRÜNÜN EN MUTLU GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Gordon Ramsay koronavirüs pandemisi sırasında Tana'nın ailelerini genişletmeye hevesli olduğunu ve karantina fırsatını denemeye başlamak için kullanmak istediğini itiraf etti.

Ünlü şefin küçük oğlu doğmadan önce yaşadığı bu kaygılar ise şimdi yerini çoktan büyük bir sevgi ve mutluluğa bırakmış durumda…