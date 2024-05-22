Ünlü sunucu kansere yenilmişti… Acılı eşi son sözlerini açıkladı… Ölüm döşeğinde bile büyük aşkını dilinden düşürmedi

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2000’lerin ilk yıllarından kanserin artık onu çalışamayacak duruma getirdiği zamana kadar hep ekran önünde olan Jonnie Irwin Kasım 2022’de akciğer kanserine yakalandığını açıklamış, doktorların kendisine 6 ay ömür biçtiğini söyleyerek herkesi üzmüştü.

Aslında ilk olarak Ağustos 2020’de, yine televizyon programı için gittiği İspanya’da araba kullanırken birden etrafı bulanık görmeye başlayan hatta kaza yapmaktan son anda kurtulan Jonnie Irwin, doktora gittiğinde kötü haberi almıştı. Jonnie Irwin 2020'de akciğer kanserine yakalanmıştı... Ünlü sunucu ne yazk ki hastalıkla savaşını şubat ayında kaybetti

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AMANSIZ HASTALIĞINI 2 YIL HERKESTEN SAKLAMIŞTI

Kanser olduğunu iki yıl sonra açıkladığında da acı bir itirafta bulundu. Irwin hastalığını 2 yıl boyunca saklamış, doktorlar ona önünde yaşanacak birkaç ayı olduğunu söylemesine rağmen savaşmıştı.

Kanser olduğunu da herkesten saklamıştı. Bunu da işsiz kalmamak, eşini ve çocuklarını yarı yolda bırakmamak için, mecbur hissettiği için yaptığını itiraf etmişti. Hastalık süreci boyunca Jonnie Irwin hep sosyal medya paylaşımı yapmaya devam etti.

Ünlü sunucu kah ailesini ve çocuklarını paylaştı kah kanser tedavisi sırasında yaşadıklarını belgeledi. Amacı hep kendi durumundakilere örnek olmaktı, nasıl savaştığını, ailesini bırakmamak için nasıl doktorların biçtiğinden daha fazla yaşadığını göstermek istiyordu.

YILLARCA MÜCADELE ETTİĞİ KANSERE YENİLDİ

Ne yazık ki bu büyük mücadele 2 Şubat’ta sona erdi. Jonnie Irwin kansere yenilip hayatını kaybetti. Öldüğünde sadece 50 yaşındaydı ve geride gözü yaşlı bir eş ve büyüyeceklerini göremeyeceği üç evlat bıraktı.

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Ünlü sunucuyla 2016’da evlenen ve kanserle mücadelesi boyunca onun en büyük destekçisi olan karısı Jessica Holmes, eşini kaybettikten sonra yaşadığı büyük üzüntüyle ilgili birkaç söz söyledi ve sonra sessizliğe gömüldü.

“BİZİM ARAMIZDAKİ TUTKU HİÇ BİTMEDİ”

Ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştıktan sonra 2015 yılında ünlü sunucuyla aşk yaşamaya başlayan ve bir yıl sonra da evlenen Jessica Holmes, kocasının kaybettikten sonra ilk kez röportaj verdiği Hello dergisine evliliklerini ve onunla geçirdiği son anları anlattı.

Jonnie Irwin geride gözü yaşlı bir eş ve üç küçük çocuk bırakarak bu dünyadan göçüp gitti

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Gözü yaşlı eş eşiyle ilişkilerinin dostluğa dönüşmediğini, yıllar içinde iyi arkadaş olsalar da aralarındaki tutkunun da hiç azalmadığını söyledi.

“Biz her zaman sevgiliydik” diyen Jessica Holmes, trajik şekilde, eşinin ölümüyle sona eren evliliğini “Jonnie ve ben çok eğlendik, asla sıkıcı değildik, en iyi arkadaş değildik, sevgiliydik. Aramızda tutku vardı” diyerek anlattı.

Ünlü sunucu ve eşi Jessica 2016'da evlenmişti... Tıpkı evlilik yeminlerinde olduğu gibi onları ancak ölüm ayırabildi

ÖLÜRKEN KARISI BAŞUCUNDAYDI

Jonnie Irwin hayatını kaybederken geride eşini ve dört yaşındaki oğulları Rex ile iki yaşındaki ikizleri Rafa ve Cormac'ı bıraktı. Jessica Holmes eşi Jonnie Irwin’e hayatının son birkaç gününde evlerinde baktı ve ona bakım için evlerine gelen hemşireler de destek oldu.

Jessica Holmes eşi Jonnie Irwin'in son sözlerinin bile evliliğinde ne kadar mutlu olduğuyla ilgili olduğunu anlattı

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Eşini kaybettikten sonra dokunaklı bir veda mesajı paylaşan Jessica Holmes şimdilerde ailenin Jonnie Irwin’in memleketi Northumberland'da dikmek için özel bir ağaç aradığını, böylece Jonnie'nin küllerinin dileği olduğu şekilde bu ağacın köklerine serpileceğini söyledi.

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SON NEFESİNİ VERİRKEN BİLE AŞKINI DİLE GETİRMİŞ

Jessica Holmes eşinin son nefesini verirken ona söylediği son çözleri de gözyaşlarıyla açıkladı. Ünlü sunucu son nefesini verirken yanı başında olan karısına “Seninle tanıştığım için çok mutluyum” demiş ve ona çocuklarını büyütürken ne kadar iyi bir anne olacağından emin olduğunu fısıldamıştı…