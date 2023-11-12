‘Beni çocuğumun dedesi sanmalarından korkuyorum’ demişti… Ünlü şef altıncı kez baba oldu!

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Hollywood’un usta aktörlerinden Alec Baldwin de eşi Hilaia Baldwin’le tam yedi çocuk sahibi oldu. Çiftin en büyüğü 10 en küçüğü ise 1 yaşındaki çocuklarıyla kaotik ama sevgi dolu büyük bir yuvası var. Bu arada 65 yaşındaki Alec Baldwin'in ilk evliliğini yaptığı Kim Basinger'dan da 28 yaşında, Ireland Baldwin adında bir kızı var. Yani ünlü aktör tam 8 çocuk sahibi.

Bu çok çocuklu ünlü ailelerin biri de televizyonların en ünlü şefi, İngiliz yıldız Gordon Ramsay. 57 yaşındaki Gordon Ramsay ve 49 yaşındaki eşi Tana’nın oğlu, altıncı çocukları Jesse James dünyaya geldi. Ve Ramsay ailesi artık 8 kişilik bir aile oldu.

Gordon Ramsay geçen hafta 57. yaş gününü kutlamıştı... Ünlü şef doğum haberini de "en güzel doğum günü hediyem" diyerek duyurdu

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Ünlü şef, doğum müjdesini eşi Tana'nın kucağında yeni doğan bebeğini başından öperken çekilmiş sımsıcak bir fotoğrafını paylaşarak yaptı. Duyuruyu Instagram'dan paylaşan Gordon Ramsay, doğum günü 8 Kasım'da olduğu için oğlunun gelişini harika bir doğum günü hediyesi olarak tanımladı.

Gordon ve Tana Ramsay çiftinin en büyük çocuğu 25 yaşında

Gordon ve Tana Ramsay çiftinin 25 yaşında Megan, 23 yaşında ikizler Jack ve Holly, 22 yaşında Tilly ve 4 yaşında Oscar adında 5 çocuğu vardı. Ünlü şef Instagram’ına “Ramsay tugayına bir sevgi yumağı daha!!! 3 erkek, 3 kız.... Ailemiz artık tamamdır” yazdı.

Ramsay aileye katılan yeni bebeğin haberini Instagram'dan ğaylaştığı bu tatlı fotoğrafla verdi: 3 kız, 3 erkek... Artık Ramsay ailesi tamamdır!

1996'da evlenen çift, Tana Ramsay’in son hamileliğini doğuma kadar bir sır olarak sakladı. Eylül ayında Gordon Ramsay, eşi Tana'nın altıncı bir çocuk yapmak için kendisine baskı yaptığını itiraf etmişti. Ancak Ramsay bu fikre karşı olduğunu söylüyordu.

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"Küçük bir sırrım var... Tana bir tane daha istiyor.” diyen ünlü şef bu durumda aileyi sığdırabilmek için iki arabaya ihtiyaçları olacağını anlatmıştı. Üstelik Gordon Ramsay doğacak bu bebeğin okula başladığında yaşayacaklarından da çekiniyordu.

Televizyonda sunduğu yemek proramları ve yarışmalarında sergilediği sinirli tavırlarla tanınan Gordon Ramsay aslında oldukça neşeli biri ve çocklarıyla sevgi dolu bir ilişkisi olan iyi bir aile babası

Okuldaki en yaşlı ebeveyn olacağını düşünen Ramsay “İnsanlar çocuğuma beni gösterip dedesi olup olmadığımı soracaklar. Bunu duymak istemiyorum” demişti. Gordon Ramsay koronavirüs pandemisi sırasında Tana'nın ailelerini genişletmeye hevesli olduğunu ve karantina fırsatını denemeye başlamak için kullanmak istediğini itiraf etti.

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Yine de ünlü şef babalık becerilerinin her çocukla birlikte geliştiğini de söylemeden edemiyor. Ramsay “İlk seferinde yanlış yaptığınız her şeyi çok daha iyi yapıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde büyüyor. Dört yaşında küçük bir yetişkin gibi çünkü sözünü dinlediği dört büyük kardeşi daha var” diyerek anlatıyor bu durumu.

Gordon Ramsay'i istemese de altıncı çocuğa ikna eden, çocukları çok sevdiğini ve hep büyük bir aile hayali kurduğunu söyleyen eşi Tana ikna etmiş

Ramsay’in eşi Tana daha önce de daha fazla çocuk istediğini itiraf etmiş, “Biliyor musunuz, sorun şu ki bebekleri çok seviyorum. Sanırım 70'li yaşlarıma geldiğimde bile hala çocuk istediğimi söylüyor olacağım. Ve hiç ‘Aman Tanrım, bir daha asla, asla, asla’ diyeceğim bir zaman gelmeyecek.