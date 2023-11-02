Ünlü çift 7 çocuklu hayatlarını bir televizyon şovuna çevirecek: Artık başka çaremiz kalmadı

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Hollywood’un usta aktörü Alec Baldwin ve ünlü spor eğitmeni ve sosyal medya influencer’ı eşi Hilaria Baldwin 2012’de evlendiklerinden beri ailelerini büyütmeye devam ediyor. 11 senede tam 7 çocuk yapan ünlü çift kalabalık aile yaşantılarıyla büyük ilgi çekiyor.
EVLENDİKLERİNDEN BERİ AİLELERİNİ GENİŞLETİYORLAR
En büyüğü 10 en küçüğü ise 1 yaşında olan çocuklarıyla mutlu ancak kalabalık ve idare edilmesi zor bir aile hayatları olan çiftin yaşantılarını anlatan bir reality şov hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Öte yandan bu karar aile için daha fazla ün ve servet arayışından kaynaklanmıyor.
Alec Baldwin geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında kendilerine bu konuda zaten teklif geldiğini ancak eşiyle birlikte zaten böyle bir program önerisiyle kendilerinin de kanallara gitmeye hazır olduğunu itiraf etti.
"ARTIK ÇARE YOK" DEDİLER: TELEVİZYON ŞOVU YAPACAKLAR
Usta oyuncu "Bu reality şov tamamen evde kalabilmemiz ve sadece evden çalışabilmemiz için düşünüldü" derken "New York'tan çalışmayı denemek için çaresizim." diyerek kalabalık ailesinin yanında kalabilmek için film projeleri yerine bu yoldan gitmek zorunda kaldığını söyledi.
65 yaşındaki Alec Baldwin ve 39 yaşındaki Hilaria Baldwin 10 yaşındaki Carmen, 8 yaşındaki Rafael, 7 yaşındaki Leonardo, 5 yaşındaki Romeo, 3 yaşındaki Eduardo, 2 yaşındaki Lucia ve 1 yaşındaki Ilaria ile olan yaşamlarının aslında eğlenceli ve ilgi çekici yönleriyle tam bir reality şov malzemesine sahip olduğunun da altını çizdiler.
EVDEKİ KAOS HERKESİ EKRAN BAŞINA ÇEKEBİLİR
Baldwin çifti bu kalabalık evdeki gündelik hayatın ve yaşanan kaosun oldukça ilgi çekici bir ekran malzemesi olduğunu düşünüyor. Çocuklarını özgürce büyütmeyi tercih eden ve evde “çılgınca” koşuşturmalarına izin veren Alec ve Hilaria Baldwin çifti bunun eğlenceli bir televizyon programı olacağı konusunda hemfikirler.
Ödüllü yıldız oyuncu karısı Hilaria ile artık hiçbir şey yapmadıklarını ve bunun yerine çocuklarını her gece yatağa yatırdıktan sonra yorgun argın onların gündelik aktiviteleri ve büyüme süreçleriyle ilgili konuşup durduklarını da itiraf etti.
"NE BEN BİR YERE GİDEBİLİYORUM NE DE ONLAR YANIMA GELEBİLİYOR"
Alec Baldwin artık oyunculuk mesleğiyle ilgili her şeyi değerlendirirken olaya aile ve çocukları açısından yaklaştığını çünkü kalabalık ailesi yüzünden hiçbir yere gidemediğini gitse bile kalamadığını söylüyor: "Onları yanıma getirmek için dadılar, çocuklar ve eşim için 12 uçak biletine ihtiyacım var. Oysa uçağın business class bölümünde 11 koltuk bile yok."
Alec Baldwin ve Hilaria Baldwin kısa süre öncesine kadar bir başka çocuk düşünmediklerini ancak yine de sürpriz bir bebek haberiyle herkesi şaşırtabileceklerini ima ediyorlardı. Ancak iki isim de artık böyle büyük bir aileye sahip olmanın harika olduğunu düşünse de ailelerini genişletmek konusunu tamamen rafa kaldırdıklarını söylüyorlar.
Alec Baldwin’in Hilaria Baldwin’le evliliğinden doğan 7 çocuğunun dışında Kim Basinger’dan doğan 28 yaşında, Ireland Baldwin adında bir kızı daha var. Hatta Ireland Baldwin babası Alec Baldwin son kez baba olduktan kısa bir süre sonra doğum yapmış; böylece taze baba Alec Baldwin aynı zamanda ilk kez dedelik sevincini de tatmıştı.
Alec Baldwin 22 Ekim 2021 tarihinde hem başrolünü oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin çekimleri sırasında sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i yanlışlıkla göğsünden vurarak ölümüne sebep olmuştu. Sette kullanılan silahın içinde gerçek mermi olduğunu bilmeyen Baldwin yaşananların bir kaza olduğunu söylemiş; uzun süren mahkeme sürecinden sonra ceza almayarak hapse girmekten kurtulmuştu. Sette yaşanan trajik olayla ilgili hala devam eden davalar bulunuyor. Alec Baldwin yaşadığı bu korkunç günlerde en büyük desteği karısı Hilaria Baldwin ve çocuklarından aldığını söylemişti.