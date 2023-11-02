Ünlü çift 7 çocuklu hayatlarını bir televizyon şovuna çevirecek: Artık başka çaremiz kalmadı

Haberin Devamı

Hollywood’un usta aktörü Alec Baldwin ve ünlü spor eğitmeni ve sosyal medya influencer’ı eşi Hilaria Baldwin 2012’de evlendiklerinden beri ailelerini büyütmeye devam ediyor. 11 senede tam 7 çocuk yapan ünlü çift kalabalık aile yaşantılarıyla büyük ilgi çekiyor.

Alec Baldwin'in en büyük çocuğu kim Basinger'la evliliğinden doğan kızı Ireland Baldwin... 28 yaşındaki Ireland mayıs ayında anne olmuştu: Alec Baldwin'in en küçük çocuğuyla ilk torunu arasında sadece 7 ay var

EVLENDİKLERİNDEN BERİ AİLELERİNİ GENİŞLETİYORLAR

En büyüğü 10 en küçüğü ise 1 yaşında olan çocuklarıyla mutlu ancak kalabalık ve idare edilmesi zor bir aile hayatları olan çiftin yaşantılarını anlatan bir reality şov hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Öte yandan bu karar aile için daha fazla ün ve servet arayışından kaynaklanmıyor.

Haberin Devamı

Alec Baldwin geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında kendilerine bu konuda zaten teklif geldiğini ancak eşiyle birlikte zaten böyle bir program önerisiyle kendilerinin de kanallara gitmeye hazır olduğunu itiraf etti.

Baldwin'lerin çocuklarıyla gezintiye çıkması bile oldukça meşakkatli bir süreç

"ARTIK ÇARE YOK" DEDİLER: TELEVİZYON ŞOVU YAPACAKLAR

Usta oyuncu "Bu reality şov tamamen evde kalabilmemiz ve sadece evden çalışabilmemiz için düşünüldü" derken "New York'tan çalışmayı denemek için çaresizim." diyerek kalabalık ailesinin yanında kalabilmek için film projeleri yerine bu yoldan gitmek zorunda kaldığını söyledi.

65 yaşındaki Alec Baldwin ve 39 yaşındaki Hilaria Baldwin 10 yaşındaki Carmen, 8 yaşındaki Rafael, 7 yaşındaki Leonardo, 5 yaşındaki Romeo, 3 yaşındaki Eduardo, 2 yaşındaki Lucia ve 1 yaşındaki Ilaria ile olan yaşamlarının aslında eğlenceli ve ilgi çekici yönleriyle tam bir reality şov malzemesine sahip olduğunun da altını çizdiler. Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin giriştikleri bu "kalabalık aile" macerasından maddi ve manevi olarak yorgun düştüler... Hayatlarını bir reality şova dönüştürme fikrinin ardında da bu yatıyor

Haberin Devamı

EVDEKİ KAOS HERKESİ EKRAN BAŞINA ÇEKEBİLİR

Baldwin çifti bu kalabalık evdeki gündelik hayatın ve yaşanan kaosun oldukça ilgi çekici bir ekran malzemesi olduğunu düşünüyor. Çocuklarını özgürce büyütmeyi tercih eden ve evde “çılgınca” koşuşturmalarına izin veren Alec ve Hilaria Baldwin çifti bunun eğlenceli bir televizyon programı olacağı konusunda hemfikirler.

Ödüllü yıldız oyuncu karısı Hilaria ile artık hiçbir şey yapmadıklarını ve bunun yerine çocuklarını her gece yatağa yatırdıktan sonra yorgun argın onların gündelik aktiviteleri ve büyüme süreçleriyle ilgili konuşup durduklarını da itiraf etti. Baldwin ailesi reality şov fikrinin para ya da şöhretle ilgisi olmadığını söylüyor: Ünlü çiftin asıl niyeti "evden" çalışabilmek ve iş yaparken çocuklarıyla kalabilmek

Haberin Devamı

"NE BEN BİR YERE GİDEBİLİYORUM NE DE ONLAR YANIMA GELEBİLİYOR"

Alec Baldwin artık oyunculuk mesleğiyle ilgili her şeyi değerlendirirken olaya aile ve çocukları açısından yaklaştığını çünkü kalabalık ailesi yüzünden hiçbir yere gidemediğini gitse bile kalamadığını söylüyor: "Onları yanıma getirmek için dadılar, çocuklar ve eşim için 12 uçak biletine ihtiyacım var. Oysa uçağın business class bölümünde 11 koltuk bile yok."

Alec Baldwin ve Hilaria Baldwin kısa süre öncesine kadar bir başka çocuk düşünmediklerini ancak yine de sürpriz bir bebek haberiyle herkesi şaşırtabileceklerini ima ediyorlardı. Ancak iki isim de artık böyle büyük bir aileye sahip olmanın harika olduğunu düşünse de ailelerini genişletmek konusunu tamamen rafa kaldırdıklarını söylüyorlar.

Alec ve Hilaria Baldwin için gece hayatı, kırmızı halı davetleri gibi etkinlikler çoktan geride kaldı... Ünlü çift çocuklarının hepsini yatırdıktan sonra yorgun argın onların gelecekleriyle ilgili plan yapıp duruyorlar

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yedi çocuk annesi ünlü isimden 26 yaş büyük kocası için çarpıcı sözler: Bazen sekizinci çocuğum gibi oluyor Haberi görüntüle

Alec Baldwin’in Hilaria Baldwin’le evliliğinden doğan 7 çocuğunun dışında Kim Basinger’dan doğan 28 yaşında, Ireland Baldwin adında bir kızı daha var. Hatta Ireland Baldwin babası Alec Baldwin son kez baba olduktan kısa bir süre sonra doğum yapmış; böylece taze baba Alec Baldwin aynı zamanda ilk kez dedelik sevincini de tatmıştı.