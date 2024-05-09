Ünlü çift başarılı evliliğin sırrını açıkladı... Bunca yılda kardeş gibi olduk... Artık aynı yatakta bile uyumuyoruz!

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Belki de Diaz belli bir noktaya kadar haklı olabilir... Çünkü onun söylediği gibi ayrı odalarda uyumakla kalmayıp ayrı evlerde yaşayan, ayrılsalar da beraber olan hatta tüm zamanlarını birlikte geçiren bir başka ünlü çift var.

Onların söylediğine göre bu durum gerçekten işe yarıyor, çünkü kavgasız gürültüsüz yaşayıp gidiyorlar.

Bu ilginç yaşam tarzını benimseyen ünlü çift, yılların deneyimli oyuncusu Danny DeVito ile ayrı yaşadığı ama boşanmadığı karısı Rhea Perlman.

Özetlemek gerekirse onlar aynı çatı altında yaşamıyorlar ama hala bir aile olarak kalmayı da başardılar.

AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAMIYORLAR AMA İLİŞKİLERİ MÜKEMMEL!

Fox News Digital'e konuşan Danny DeVito, karısı Rhea ile yollarını ayırmalarının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiğini ama hala evli olduklarını ve her zaman birbirlerini desteklediklerini söyledi.

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"Her şey iyi gidiyor, biz iyiyiz. Torunlarımız var ve birbirimizi her zaman görüyoruz" dedi.

Danny DeVito iye Rhea Perlman, 1982 yılında evlendiler. Çiftin Lucy, Grace ve Jake adında üç tane çocuğu bulunuyor. Ayrıca ünlü çift çoktan torun sahibi de oldu.

DeVito, her ne kadar karısıyla aynı çatı altında yaşamasalar da işlerin yolunda gittiğini verdiği bir örnekle anlattı: "Dün Lucy'nin doğum günüydü, Onun partisi için hep bir aradaydık. Bir aile partisi yaptık. Aslında biz birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aileyiz."

42 YILDA ARKADAŞ GİBİ OLDULAR

Danny DeVito, 42 yıl önce başlayan evlilikleri boyunca karısı Rhea ile artık arkadaşa dönüştüklerini ama buna rağmen ilişkilerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.



Ünlü oyuncu "Rhea ve ben 1970 yılında tanıştık. O kadar uzun süredir birlikteyiz ki zaten beraber büyüdük. Artık birbirimizin ne zaman nasıl hissettiğini gerçekten biliyoruz" diye konuştu.



Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü Danny DeVito: " Her gün sohbet ediyoruz. Çok fazla konuşuyoruz ve birlikte çok şey yapıyoruz. Üç güzel çocuğumuz var, bir yaşında torunumuz var. Diğeri de yolda. Bu şekilde ailemiz de büyüyor."



Ünlü oyuncu röportajda yakın zamanda karısı Rhea ve çocuklarıyla birlikte bir hafta sonu tatiline gittiklerini de söyledi. "Bütün aile birlikteydik. Eğer bunu yapabiliyorsanız, durumunuz ne olursa olsun, artık birlikte yaşamasanız bile birlikte oluyorsunuz" diye konuştu.

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Bu konuda sadece Danny DeVito değil karısı Rhea Perlman da aynı fikirde. Bundan birkaç yıl önce katıldığı bir sohbet programında "Boşanmayacağım" diyen Perlman, "Neden boşanayım?" diye sürdürdü sözlerini.Belli ki o da aynı çatı altında, aynı evde yaşamasalar da evliliği sürdürüp böyle iyi geçirmekten dolayı kendini mutlu hissediyor.Danny DeVito ile Rhea Perlman, sadece özel hayatlarını paylaşmıyorlar. Geçmişte bazı ortak projeler de gerçekleştirdi. Ünlü çift 1978 yılında Taxi, 1996 yılında da Matilda adlı yapımlarda birlikte kamera karşısına geçti.İşte Danny DeVito bütün bunlardan dolayı da mutlu. Karısı Rhea ile sadece güzel çocuklar yapmadıklarını aynı zamanda güzel işlere de imza attıklarını düşünüyor.