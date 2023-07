Ünlü büyük beden modelden itiraf: Bana benzeyen bir Barbie bebeğim olmadığı için büyük travmalar yaşadım!

Haberin Devamı

Bunların başında da proje aşamasından beri merakla beklenen Barbie filmi var. Greta Gerwig’in yazdığı ve yönettiği filmin başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling var; ancak kadronun geri kalanı da tam bir yıldızlar geçidi gibi.

Ashley Graham Barbie galasına böyle katılmıştı

Filmin uzun süredir devam eden tanıtım kampanyaları ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen galalarsa tüm dünyada adeta bir Barbie çılgınlığı yaşanmasına yol açtı. Çok uzun yıllardır hayatımızda olan Barbie bebekler yetişkinlerin radarına da girdi, herkes pembelere büründü ve özellikle sosyal medyada herkes Barbie pozları vermeye başladı.

Bu çılgınlık elbette en çok filmin çekildiği ABD’de yaşanıyor. Filmin yıldızları sürekli televizyon programlarına çıkıp söyleşilere katılıyor. Hatta bugün yayına girecek yeni bir yarışma tam da bu Barbie çılgınlığına özel tasarlanmış bile diyebiliriz.

Ashley Graham yıllar boyu beden olumlama akımının sözcüsü oldu

“Barbie Dreamhouse Challenge” adındaki bu inşaat ve dekorasyon temelli yarışmada 8’er kişilik 2 takım normal bir müstakil evi bir Barbie evine dönüştürmeye çalışacak. Ve kazanan takımdan seçilen bir yarışmacı bu evde yaşamaya hak kazanacak. Programın sunuculuğunu da ünlü büyük beden model Ashley Graham üstleniyor.

Ünlü model de tıpkı filimin oyuncuları gibi son günlerde sürekli programdan programa koşuyor ve bir yandan programı anlatırken bir yandan da kendi deneyimleri hakkında samimi açıklamalarda bulunuyor. 2000’lerin başından beri modellik yapan Ashley Graham beden olumlama akımının da en ateşli sözcülerinden biri.

Ashley Graham gerçek hayatta Barbie evi yapılacak bir yarışma programının sunucusu oldu

Modellerin her zaman 0 beden olmak zorunda olmadığını, gerçek dünyada yaşayan gerçek kadınların kıvrımları, fazla kiloları, selülitleri ve daha birçok kusuru olduğunu söyleyen Graham moda dünyasının ve modellik mesleğinin de buna göre şekillenmesi gerektiğini savunuyor.

Ve bütün kariyerini adeta bu amaç uğruna harcayan Ashley Graham, ünlü Sports Illustrated dergisinin kapağında yer almayı başardığı gibi artık en ünlü modaevlerinin ve kozmetik markalarının da yüzü haline geldi. Ancak kıvrımlarıyla hayatını kazanan ünlü model için her şey her zaman bu kadar kolay değildi.

Graham, programda kendisi için özel üretilen Barbie bebeği gösterdi ve yaşadığı travmaları anlattı

“Barbie Dreamhouse Challenge” programının tanıtımı için katıldığı televizyon programında kendi çocukluk ve genç kızlık dönemindeki Barbie deneyimini seyircilerle paylaşan ünlü model yaşadığı büyük travmayı anlattı. “Ben büyürken bana benzeyen hiç Barbie bebek yoktu. Çoğu zaman o mükemmel olduğu söylenen ölçülere ve vücut hatlarına sahip bebeklere bakar ve ağlardım” diyen Ashley Graham kız çocuklarının oynaması için üretilen bu bebeklerin o yıllarda aslında ne kadar sakınca doğurduğunu ifade etti.

“Eğer o günlerde de şimdi olduğu gibi her vücut tipinde, her ırkı temsil eden, her meslekten Barbie bebekler olsaydı bizler o zamanlar yaşadıklarımızı yaşamazdık” diyen Ashley Graham için özel bir Barbie bebek de üretildi. Tıpkı kendisine benzeyen bebekle poz veren Graham, izleyenlerle ilginç bir detayı daha paylaştı.

Graham, kendisi için üretilen Barbie'de selülit olmasını da istemiş

Kendisi gibi kıvrımlı üretilen Barbie bebeğin selülitlerinin de olmasını istediğini itiraf eden Graham’ın isteği maalesef gerçekleşmemişti çünkü henüz bu oyuncak bebeklerin bedeninde selülit görünümünü sağlayacak bir teknoloji, henüz yoktu. Ashley Graham, kendi bedeniyle ilgili fikirlerinin özellikle anne olduktan sonra çok değiştiğini söylemişti. Ünlü model, göbeğinin sarkmasını, selülitlerinin olmasını ve vücudunun neredeyse her yerine yayılan hamilelik ve doğum çatlaklarını çok sevdiğini açıklamıştı.